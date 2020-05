Así lidió con la violencia el actor de ‘Misión de rescate’

La historia sigue a un mercenario llamado Tyler Rake, interpretado por Chris Hemsworth en una misión de rescate de un chico que es el hijo de un criminal y que es secuestrado por un mafioso rival en Bangladesh.

Pero a lo largo de toda la película, está claro que Tyler tiene un deseo de muerte. Está obsesionado por la muerte de su hijo, e incluso cuando lo conocemos por primera vez, salta de un acantilado como una bala perdida. Realmente no le importa si vive o muere, que es en parte lo que lo hace tan mortal.

Pero su relación con Ovi (Rudraksh Jaiswal), el niño que está a cargo de extraer de Dhaka, lo cambia. Él simpatiza con el niño, y sin duda ve en él ese niño inocente que perdió en su propio hijo.

Esto ya no es un trabajo, es una misión: debe sacar a Ovi de manera segura, y hacerlo significa no morir. Al menos hasta que su misión esté completa. Conversamos en videollamada desde Australia con Chris Hemsworth al respecto de su personaje en ésta película de alto octanaje dirigida por Sam Hargrave.



Es indudable que su personaje, Tyler, ya le hace una competencia muy seria a John Wick. ¿Cómo lograron evitar caer en tipo de acción repetitivo con respecto otras películas del género?

Sam fue muy insistente desde el principio y siempre ha estado, incluso a lo largo de "Avengers", filmando esa acción, sobre la acción debe informarnos sobre el personaje y debe impulsar la narrativa hacia adelante y debe decirnos algo nuevo sobre la historia y dónde estamos en ese momento en particular, no solo acción por el bien de la acción o por lucir genial. Y se ve genial y es más que impresionante y

sorprendente, creo lo que Sam ha presentado, pero sí, hay un elemento emocional en la historia.



Y entonces tuvimos que rastrear esa continuidad a lo largo de la película y observar, al comienzo de la película hay un enfoque frenético y suicida de su estilo de lucha y su ataque a la misión debido a que es muy cerrado y algo así como Han enterrado cualquier emoción. Y mientras que a medida que avanza la película, comenzamos a despegar las capas de este individuo y nos damos cuenta de que hay un corazón allí en algún lugar, nos damos cuenta de que ahora tiene algo por lo que luchar, hay un componente emocional y una conexión allí, que es decir, lo llena con una intensidad diferente.



¿Muy difícil lograr la coreografía de las tomas de acción?

Sabía que Sam había estado preparando esas tomas durante seis meses en preparación. Llegué bastante tarde, creo que a la pieza y tuve dos o tres semanas de coreografía, me hubiera encantado haber tenido dos o tres meses, pero eso fue lo que fue.



Pero eso significa que justo cuando llegué a la India, nos pusimos manos a la obra y no hubo un momento libre para ensayar e incluso mientras estaba filmando, en particular esa secuencia anterior, estaríamos ensayando esa escena, filmando esa escena, y luego también en las configuraciones intermedias, ensayando la escena de mañana o la siguiente y eso fue bastante sólido durante dos o tres meses, nunca había hecho este tipo de, la fisicidad que se requería en esto, nunca había sido preguntado mucho

Y me encantó, fue agotador, pero muy satisfactorio y estoy muy agradecido por ello.



¿Cómo manejó la psicología de su personaje, en el que el combate ha cambiado algo de su personalidad?

Creo que, en general, el trastorno de estrés postraumático (TEPT), es un elemento que viven estas personas para que se adormezcan de sus emociones y eviten el recuerdo de esas experiencias y eso se hace a través de una especie de desapego emocional, o con drogas y alcohol, una variedad de adicciones donde puedes enfocar y concentrar tu mente en un lugar. Pero hay un tipo real de tristeza y un vacío en el personaje y que al leer mucho acerca de hablar con la gente, es algo horrible de tratar.



Tengo la suerte de no haber tenido una experiencia personal como esa, que me haya llevado por ese camino, pero no sé, evoca tanta empatía de la mayoría de las personas, de escuchar sobre personas en esa situación y lidiar con esos problemas y esos desafíos.



Pero conecta emocionalmente a la audiencia, sin duda…

Por supuesto, porque así que esta película se convirtió en una historia de redención y no solo lo perseguían no solo su pasado y sus acciones y su deber y su línea de trabajo y el tipo de locura de todo, sino también por las decisiones que había tomado de que no era orgulloso y era una especie de cobarde en cierto sentido, donde había huido de sus obligaciones, su familia, sus compromisos, etc., pero muy valiente en la batalla, aunque emocionalmente se sentía un cobarde.



Así que realmente fue interesante explorarlo y me alegré de haber tenido ese viaje emocionalmente, para embarcarnos, de que no era un personaje bidimensional.

Así como esta película se ve en Netflix en millones de hogares en todo el mundo,



¿Puede describirnos el sitio donde suele ver televisión?

Tenemos un bonito y cómodo sofá para mi esposa y mis tres hijos. Y a menudo ellos están sobre nosotros, (risas) se desploman sobre nosotros dos, como puedes imaginar. Y solo tenemos instalado un televisor en la sala de la casa y estamos tratando de controlar cuántos minutos al día estamos viendo la televisión y asegurarnos de que no estamos pegados todo el día, aún en confinamiento. Por lo tanto, generalmente se usa como una recompensa para nuestros hijos, donde si hacen sus tareas escolares o limpian la sala, arreglan sus habitaciones, tenemos un poco de televisión. Y si no, los derechos de ver TV se eliminan.



¿Y en cuanto a series de televisión, qué está viendo en estos días?

He estado viendo mucho Ozark, en la tercera temporada. Y sí, me encanta ese programa, lo encontré intrigante e intenso y maravillosas

actuaciones, y una escritura fantástica. Así que sí, hemos sido profundos en eso en estos días.



Mario Amaya

Para EL TIEMPO