La nueva película de 'Matrix' sacó a Morpheus de la trama ¿Qué pasó?

Morpheus, uno de los personajes más importantes en el despertar de Neo en la película 'The Matrix', y que fundamental en el desarrollo de la que es considerada como una de las sagas más populares de la ciencia ficción, no hace parte de la cuarta película que se está desarrollando en este momento.



Mientras Keanu Reeves (Neo) y Carrie Anne-Moss (Trinity) revelaron su regreso, muchos fanáticos no entendían porqué Laurence Fisbourne, el actor que lo interpretó en la famosa trilogía, no estaba entre los convidados a una nueva aventura. Parecía obvio que Morpheus tenía que ser parte de la fiesta, pero no fue así.

Laurence Fishburne Foto: AFP

Algunos pensaron que fue un tema de dinero o de cansancio del actor ante uno de los personajes más famosos de su carrera, pero la razón es tan sencilla como insólita: No lo llamaron, simplemente eso.

"No he sido invitado. Esto quizá me haga escribir otra obra de teatro. Les deseo lo mejor. Espero que sea genial", resumió Fishburne en una entrevista con New York Magazine.



Además comentó que "probablemente sea el papel por el que se me recordará mejor, lo cual es genial; no es lo único por lo que seré recordado, que es mejor. Lo que logré con él es que tengo a Darth Vader en esta mano, y tengo a Obi-Wan en esa mano. Tengo a Bruce Lee, tengo a Muhammad Ali, mezclado y tengo también kung fu".

Cinta de ciencia ficción de 1999, con Keanu Reeves. Foto: Archivo particular

La nueva aventura de The Matrix 4, que se estrenará en el 2022, tampoco contará con el actor australiano Hugo Weaving, el inolvidable antagonista conocido como el agente Carter. En su caso, si lo llamaron, pero no pudo participar por otros compromisos.



La cuarta parte -dirigida por Lana Wachowski- también tendrá de vuelta a la actriz Jada Pinkett-Smith, quien compartirá con otros intérpretes como Priyanka Chopra, Jonathan Groff,, Yahya Abdul-Mateen II, Eréndira ibarra y Neil Patrick Harris. No se conocen detalles de la trama.



