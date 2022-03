‘¿Cuántos personajes principales negros hay en televisión?”, se pregunta el actor Shemar Moore. “A pesar de que Las cosas han cambiado, no hay muchos”, responde, y deja entrever una pequeña sonrisa de satisfacción.

“Estoy muy orgulloso con mi camino en este negocio durante casi 30 años. Pasé once en la serie Criminal Minds y ahora llevo cinco años en S.W.A.T. Ser exitoso y afroamericano no es fácil, pero tener el papel principal en esta producción policíaca es un triunfo”, dice en una charla en la que participó EL TIEMPO.

Sus palabras no parecen una línea aprendida en un libreto, sino el resultado de una aventura televisiva que se inspiró en una serie de 1975, que tuvo dos exitosas temporadas, en la que se contaban las misiones de asalto de un equipo especial de policía.



Cuando Shemar Moore tenía unos 6 años supo de la serie, aunque en realidad prefería los episodios de Scooby-Doo o Gasparín. En el 2003 vio la película homónima de Colin Farrell y Samuel L. Jackson y unos años después recibió un guion que buscaba revivir esa producción.



“Me dieron el papel de Daniel ‘Hondo’ Harrelson, el capitán del equipo de operaciones especiales, y tuve que hacerlo. Volver al pasado fue algo intenso y hasta recordé la película de Jackson y Farrell”, recalca Moore.



“No podía imitar a Samuel L. Jackson –bromea–, eso no era posible, así que tuve que ahondar mucho para encontrar el tono de este personaje. Así que nos planteamos una serie explosiva, con bastante acción, pero a la vez con mucha humanidad y recalcando en temáticas relacionadas con la violencia policial y la complejidad de quienes están detrás de una placa”, recalca el actor de 52 sobre esta nueva S.W.A.T., que se emite por el canal AXN los martes, a las 10 de la noche.



Tanto en la serie setentera como en la película, el asunto estaba enmarcado en la idea de mostrar a agentes rudos, capaces de salvar al final el día y que jugaban con la muerte en esa dinámica de hacer justicia y de cumplir la misión de atrapar a los malvados de cada episodio.

“Interpretar a esta especie de héroe de la vida real es muy divertido; además, somos un equipo muy diverso dentro de la serie: soy afroamericano, mitad negro, mitad blanco; tenemos a un chino, tenemos blancos, latinos, y eso reafirma la intención de crear historias reales. Si no fuera por esa diversidad, S.W.A.T. no tendría la fama de la que hoy goza”, dice Moore, que en los ciclos de la serie ha tenido que leer los libretos de episodios donde se exploran tiroteos en escuelas, operativos ilegales de la policía, tráficos de personas o suicidios.



“Te vas a identificar con alguna de ellas siempre”, asegura emocionado.



Ya se había convertido durante once años en el agente Derek Morgan en Criminal Minds, así que tenía una base sólida para el reto de su nueva aventura.



“Derek tampoco era un personaje perfecto, pero en el caso de Hondo es como pelar las capas de una cebolla, ya que lo ves con su familia, pero no tiene hijos por estar tan comprometido con su trabajo y por hacer un cambio en su comunidad, por luchar por las personas, ha tenido inconvenientes ayudándose a sí mismo, buscando sus sueños y metas personales (...). Tiene problemas con sus relaciones y esa fue una interesante contradicción para escarbar y mostrar su humanidad”, insiste.

‘S.W.A.T.’ se enfoca en la vida del teniente de la unidad Daniel ‘Hondo’ Harrelson (centro) –Shemar Moore, famoso por ‘Criminal Minds’. Foto: AXN

“Me encanta entretener a las personas, quiero que la pasen bien, pero también, cuando interpretamos a los hombres y mujeres de las fuerzas policiales, quiero que reflexionen. Cuando George Floyd fue asesinado, me vi como un hombre negro portando el uniforme, me senté con mis productores y les dije que no podíamos ignorar eso, no podía estar en televisión y ser un hombre de color cuando las personas de color están siendo asesinadas por las razones equivocadas e interpretar a un policía cuando la policía está bajo el microscopio. No podemos decir lo que está bien y lo que está mal, pero no podemos ignorarlo. Debemos contar la verdad de lo que está sucediendo y me gusta que los estudios CBS y Sony y Shawn Ryan (el creador de la serie y de The Shield) se dieron cuenta de que eso no podía ser ignorado”.



La serie también hace gala de una pirotecnia visual cargada de acción, persecuciones y suspenso. De hecho, tuvo entre sus directores a Justin Lin, famoso por ser el artífice del impactante tono de la saga cinematográfica Rápidos y furiosos.



Moore confiesa que hoy se sigue pellizcando para convencerse de lo que ha logrado como actor.

“Nunca tomo el estrellato o el éxito por sentado. Un día S.W.A.T. se va a acabar, nada dura para siempre, pero me encanta lo que he logrado y sé lo que me costó llegar acá y lo que tuve que superar. Ser como el chico bonito y aguantar los comentarios de que ‘no es talentoso, solo es bonito’ y, obviamente, a las chicas les gusta lo que ven y eso las hace felices, no me estoy quejando, pero, obviamente en cuanto a mi actuación, quiero que vean más allá del color de mi piel y más allá de la superficie”.



Andrés Hoyos Vargas

@AndresHoy1

