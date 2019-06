'No cambiaría nada de 'Game of Thrones', dice actor de la serie

Los gritos de histeria fueron aumentando poco a poco en Corferias, el lugar donde se realiza la segunda edición de la Comic Con Colombia: el encuentro de fanáticos de todo lo relacionado con la cultura popular, el cine, la televisión y los cómics, que termina hoy en Bogotá.



No era para menos, pues esa emoción fue la respuesta ante la aparición de Isaac Hempstead-Wright, uno de los invitados especiales y, sobre todo, quien se quedó con el trono de los seis reinos de la serie 'Game of Thrones'.

La música incidental que identificó esta serie, considerada una de las más grandes de la televisión internacional y que hoy sigue siendo tema de conversación entre millones de fanáticos que tuvieron opiniones divididas ante su final, sirvió como preámbulo para la aparición de Hempstead-Wright, mejor conocido como Bran Stark o Bran el Roto y quien se quedó con los seis reinos que fueron el motivo de ríos de sangre, fuego y lágrimas en la famosa producción de HBO.



“¡Hola! ¿Cómo están, Colombia?”, gritó el actor de 20 años y 1,80 metros de estatura que usaba gafas gruesas y ropa deportiva. “¡Bienvenido, rey!”, respondió alguien del público, mientras él devolvía la bienvenida con una sonrisa tímida.

Asi fue su llegada a Bogotá.

Los seguidores de la serie se llevaron una gran sorpresa cuando el personaje de Hempstead- Wright se convirtió en el monarca principal de la serie. “De hecho, se comentaba que fue una idea del autor de los libros que inspiraron la producción George R. R. Martin (...). Creo que fue algo que estuvo planeado desde el principio. Me gustó mucho esa ambigüedad que dejó el final de la serie con mi personaje: esa idea de que fue algo inesperado su poder o, posiblemente hubo algo maquinado, como alguien malvado”, analiza.



“Cuando leí que iba a ser el rey pensé que era una broma o una información para todos los demás actores”.



Hipnotizados, los asistentes no bajaban la mirada y apuntaban con su celular para registrar el mejor ángulo del actor. Un enigmático rey de los White Walkers (un antagonista que configuró una extraña conexión con Bran Stark en la serie) apareció entre la multitud levantando las manos y haciendo una seña al invitado de honor del Comic Con-Colombia.



Otros fanáticos, casi con lágrimas, trataban de llamar la atención. Algunos estaban disfrazados de Jon Snow (el héroe de la trama) o de Daenerys Targaryen (una reina que luchó hasta la locura por quedarse con el poder de todos los reinos).

“No cambiaría nada de lo que se hizo en 'Game of Thrones'. Sé que muchas personas sintieron que la última temporada fue hecha con afán, pero es muy difícil terminar una serie tan popular y que dejara contento a todo el mundo”, recalcó el actor, antes de reconocer lo que habría añadido a la trama de su personaje en la temporada final de la producción.



“Me hubiera gustado tener una escena de combate con espadas (pues pasó mucho tiempo sentado en una silla de ruedas)”, contestó.



Isaac Hempstead-Wright develó una sencillez impresionante y una pizca de timidez adobada con una gratitud muy honesta para sus fanáticos. No fue del tipo de persona extrovertida que gritaba o saltaba (eso lo hicieron los asistentes), siempre respondió con mucha amabilidad a los requerimientos de los incondicionales de 'Game of Thrones'.



No se siente un rey, más bien un afortunado que llegó a un 'casting' hace más de una década para ser parte de una aventura épica que se convirtió en una obra de culto casi religioso.

Sé que muchas personas sintieron que la última temporada fue hecha con afán, pero es muy difícil terminar una serie tan popular y que dejara contento a todo el mundo FACEBOOK

TWITTER

“Nunca había actuado antes, esta fue mi primera vez. Hice una audición entre cientos de niños, y me escogieron (...). Gracias al personaje de Bran Stark, aprendí a valorar la paciencia, a no apresurarme frente a las cosas. En las dos últimas temporadas representé un poco esa presencia que daba calma y reflexión, dos elementos muy valiosos en una época de mucha rapidez y desinformación.



Reconoció que siempre lo prepararon para no adelantar nada de lo que pasaría.



“La última temporada fue muy difícil, pero recuerdo que hace unos años, sin querer, le revelé a una profesora un detalle acerca de una muerte importante en la serie. Fue algo estresante”, recalcó.



El actor también tuvo tiempo de disculparse por algunas fallas que se notaron en el último ciclo de la serie, como un vaso de cartón para el café en una cena después de la victoria en la gran batalla contra los White Walkers o una botella de plástico cuando rodaron un encuentro entre varios personajes, casi al cierre del episodio de despedida.



“Por supuesto, fue un error y no estuvo bien, pero no era un vaso de una marca, realmente era un vaso genérico de una cafetera que se usó para llenar las copas de vino en la escena de la celebración. Respecto a la botella, bueno, estaba ahí porque ese día de rodaje estaba haciendo mucho calor”, bromeó antes de despedirse de esos súbditos que no temieron la lluvia del fin de semana con tal de estar cerca de su rey de gafas gruesas y zapatos deportivos.

Otras actividades de la convención

La segunda edición de la Cómic-Con Colombia termina este lunes. El encuentro de los fanáticos de los cómics, las series y el cine tiene programados, entre otros eventos, la conferencia del 'youtuber' mexicano Mr. X en el salón Gotham (1:15 p. m.); un conversatorio acerca del universo cinematográfico de Marvel en el salón Arkham (3

p. m.); una charla acerca de las mujeres y su conquista en la cultura 'geek', sumados a un tercer panel con el protagonista de 'Game of Thrones', Isaac Hampstead-Wright, en la tarima principal, a las 6 p. m.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

En Twitter: @AndresHoy1