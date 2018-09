Actor de 'Arrow' y 'Spartacus' estará en la Cómic Con de Medellín

Se trata de Manu Bennett, que se suma a la lista de los invitados internacionales que tendrá la Cómic Con Colombia en Medellín, que se llevará a cabo del 16 al 18 de noviembre, en Plaza Mayor.

En la serie 'Arrow', Bennett interpreta al malvado Deathstroke. Foto: Warner Channel

Bennett tuvo una carrera irregular hasta que su personaje en la serie 'Spartacus: Blood and Sand' (2010), como Crixo un violento luchador. También participó en 'Spartacus: Gods of the arena' (2011).



Aunque es difícil de reconocer su rostro es el jefe orco Azog en la saga cinematográfica de 'El hobbit', de Peter Jackson (2012-2014) y también es recordado por su papel como Slade Wilson, el supervillano Deathstroke, en la serie de TV 'Arrow'.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO