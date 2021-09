Actor que interpreta a Diomedes denuncia haber recibido amenazas de muerte

La historia de la vida de Martín Elías Díaz contada en versión novelada por televisión había generado desmedida expectativa, por el ídolo que fue el hijo de Diomedes Díaz y su trágica muerte que truncó lo que parecía ser una carrera imparable en el estrellato musical.

Sin embargo, tras la primera semana de emisión las críticas y el rating han ido minando el interés del público por esta bionovela. Quizás el actor más criticado del elenco ha sido Franco Che (Francesco Chedraui), que encarna a Diomedes Díaz y no ha salido bien librado ni en el interior del país, ni entre los medios valduparenses.



"La pregunta del millón es: ¿No encontraron a un actor en todo el territorio nacional que encarnara de mejor manera a un personaje como Diomedes Díaz?", se preguntó por ejemplo el columnista de temas vallenatos Jorge Naín Ruíz, en su columna de El Pilón, diario de Valledupar.

El rating tampoco ha ayudado. El viernes pasado la novela tuvo 7,93 puntos de rating (un bajón dramático, pues el programa anterior en la parrilla de programación, La Voz Kids, venía de 11,93 puntos) y su enfrentado, la novela Café, llegó a 8,74. Es decir, termina La Voz Kids y el público cambia de canal.



Las amenazas

Al descalabro del rating hay que sumarle ahora las amenazas que ha recibido Franco Che, por el tratamiento que le ha dado al personaje de Diomedes. Si bien, el juicio sobre su debut como actor en esta telenovela ha sido fuerte, la mayoría de los comentarios han mantenido el plano de aceptación o no aceptación de la caracterización.

Pero el actor denunció que el tono de otras críticas que lo acusan de haber caricaturizado a su personaje, ha empezado a subir y que ha recibido mensajes amenazantes que ya cruzan la línea de la crítica artística.



"Denuncio públicamente amenazas contra mi familia e integridad personal, mi culpa, ser un artista que lucha por crecer, pero, eso no les da el derecho de querer matarme". escribió en sus redes sociales.

Franco Che actúa por primera vez en televisión con un personaje demasiado icónico de la música tradicional colombiana, que en la vida real despertaba devociones y fanatismos extremos, que han venido a chocar con la interpretación del actor, que antes fue conocido por su participación en Yo me llamo, en el 2014.



Pese a esto, Rafael Santos Díaz, hijo mayor de 'El Cacique de La Junta', que también hace un papel en la producción de Caracol, había hecho público su apoyo al esfuerzo del actor que encarna a su padre.

"Franco lo está haciendo excelente, a veces me pongo sentimental cuando lo veo. Nos trae emociones encontradas de hace muchos años y eso me llena de satisfacción", escribió Rafael Santos, también cantante, antes de que Chedraui diera a conocer las amenazas.



Por su parte muchos internautas reconocen que estar en desacuerdo con la actuación de Chedraui no tiene por qué llevar a amenazarlo.

