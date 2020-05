Mark Ruffalo, el actor de Hulk, ahora se multiplica en un drama

El actor estadounidense Mark Ruffalo ha afrontado todo tipo de retos en su carrera en el cine.

Ha jugado muy bien con el drama, la acción y la comedia romántica. Además, ha logrado convertirse en uno de los superhéroes más queridos del universo Marvel, al concebirle una humanidad muy especial al malgeniado Hulk.



Ahora Ruffalo suma un nuevo reto, al interpretar un doble papel en la serie I Know this Much is True, un drama acerca de dos gemelos, sus vidas y la batalla de uno de ellos por salvar al otro, en un ejercicio de interpretación que marca la identidad de esta serie que se estrena el domingo 10 de mayo (8 p. m.) por HBO.



La trama se centra en Dominick Birdsey, quien trata de sacar de un centro psiquiátrico a su hermano Thomas, que es esquizofrénico y está internado allí.



Hacer dos papeles es intenso, significa un complejo proceso de producción y hasta un trabajo de efectos visuales y digitales –a los que ya estaba acostumbrado Ruffalo por sus películas convertido en Hulk– muy detallado, elementos acerca de los cuales el propio actor reflexionó en un panel en el que estuvo presente EL TIEMPO.



“Cuando estábamos hablando de cómo lo haríamos, no queríamos que fuera como si yo corriera y me pusiera una peluca, y luego corriera e hiciera la misma escena el mismo día. Entonces, sí, nos tomamos cinco semanas libres para separar realmente a estos dos tipos. Y Thomas estaba tomando muchos medicamentos, estabilizadores de ánimo y antipsicóticos que hacen que las personas ganen peso, con personajes que antes tuvieron experiencias de vida muy contrastadas, pero realmente lo que buscábamos era que quedara claro que eran totalmente diferentes en cámara”, recordó. Aunque no lo hizo solo.



“Tuvimos un actor increíble, Gabe Fazio, que básicamente también interpretó a ambos personajes. Derek Cianfrance (director de la serie) tuvo la sabiduría y la perspicacia para asegurarse de que tuviéramos un actor fantástico para poder interpretar estas escenas”, recalcó sobre su casi anónimo compañero de escena.



Los contraplanos y el montaje son muy precisos, y de hecho el director de la producción reconoció que tuvo como inspiración el trabajo en Heat (Fuego contra fuego), película en la que Robert de Niro y Al Pacino interactuaban juntos a través del corte de escenas.



“De Niro y Pacino cenan por la noche. Y en esa escena nunca están juntos en la pantalla. Y pensé para mí mismo en qué golpe de confianza de un cineasta como Michael Mann al nunca mostrar juntos a estos dos grandes actores en la pantalla, fue impactante”, agregó Cianfrance en la misma charla.



Pero en I Know this Much is True era solo Ruffalo, en dos cuerpos y lidiando en uno de ellos con una condición muy fuerte como la esquizofrenia.



“Me sumergí en el corazón de esta enfermedad mental y la estudié, y la diferencia entre ellas es: hay algunas diferencias interesantes.



Una de ellas es que Thomas es libre de una manera diferente a la que Dominick lo es. No tiene las mismas cargas que Dominick, y eso lo hace emocionalmente honesto, y no tiene el mismo tipo de expectativas sobre él (...). Insisto, Thomas es mucho más libre que Dominick, que creció en un hogar italiano en el que lo único que tenía que ser era fuerte e, incluso, un poco cruel, y la mayoría de los conflictos se resolvieron con violencia, retoma Mark Ruffalo con emoción.



El actor reconoce que este trabajo lo puso en otra onda, en contraste con lo que consiguió en las películas de Marvel, que lo hicieron más famoso pero no minimizaron esa inquietud por explorar siempre otros terrenos.

Uno de los temas de la serie es la esquizofrenia. Foto: HBO

“La vida es corta, y creo que es importante como alguien que está haciendo este tipo de trabajo ser el tipo de actor que no puede ser etiquetado; FACEBOOK

TWITTER



“La vida es corta, y creo que es importante como alguien que está haciendo este tipo de trabajo ser el tipo de actor que no puede ser etiquetado; quien sorprende a la gente y se sorprende a sí mismo, y a veces lo arruina y a veces lo hace funcionar; quiero seguir desafiándome como actor para no sentirme muerto”.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1

Por invitación de HBO