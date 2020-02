Actor revela lo complejo que fue convertirse en mafioso en una serie

Para el actor mexicano Marco de la O interpretar al capo Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán es un ejercicio de búsquedas internas y sentimientos profundos que salen a la luz cada vez que está frente a las cámaras.

Esa es una reflexión que el ahora repite gracias a la retransmisión de la serie (original de Univision y Netflix) El Chapo, ahora por el canal de televisión paga A&E, de lunes a viernes a las 10:50 p.m.



Para él, es un reto meterse en la piel de un personaje tan complejo, brutal y que está marcado por unos grises en su personalidad y sus acciones: podría parecer por momentos muy humano, pero en otros era capaz de ser una persona malvada y violenta.



“Yo hago muchas analogías como actor y eso es importante porque son cosas que nunca en realidad he vivido. Para ser, por ejemplo Hamlet, me toca remitirme a donde yo soy el príncipe: mi casa”, explica De la O.



“Obvio mi esposa va a decir que eso no es cierto, no en serio, es una manera de entender cómo puedo ser un asesino (en el papel) con cosas como el mosquito que te zumba en el oído varias veces y cuando lo encuentras, entonces lo matas (...) Así que lo que tomas es esa sensación para llevarla al papel", agrega.



Su trabajo como uno de los sentenciados más famoso del mundo lo llevó también a experimentar con otros ejercicios más profundos así como reanimar sensaciones y sentimientos muy personales para encontrar esa oscuridad que era necesaria para darle los matices a su personaje.



“En esto encuentras también lo más oscuro de ti mismo para decir: ‘Yo soy capaz de hacer todo lo que me propongo y también encontré cosas que no sabía que era capaz de hacer. Los actores tenemos también como un mapa que está en el cuerpo”. Se refiere a esa geografía que es capaz de exponer rabia o dolor.



“Cuando mi padre murió corrí a verme al espejo y cuando lloré por él y eso dolía, quería tener esa imagen de tristeza y saber cuando regresar a ella para atrapar una emoción",una dinámica que le podría ayudar en su papel”.



Para Marco de la O una de las situaciones más intensas de este trabajo ha sido la manera como ha recibido el público su trabajo en la serie.



“La gente cree que el Chapo que yo hice es tal cual como el de la vida real. Es complicado o contradictorio porque a veces me ven y me dicen ‘Chapito’ y no disocian entre el actor y el personaje, pero igual eso me dice que algo se hizo bien ”, recalca.



¿Como se sale de El Chapo después? Se preguntarán algunos. “Hay cosas que se pueden quedar. Pero si sales de ahí y, por ejemplo, tienes un mal gesto con tu mujer, ella te dice: ‘Papacito vete a lavar los trastes por que aquí no eres el Chapo’ (...) Eso es un golpe de amor que te muestra que eso no es la ficción, es la vida real”.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndreHoy1