Actor colombiano Daniel Arenas ahora es un superhéroe 

Luego de un tiempo de descanso durante la pandemia, que lo trajo a Colombia para estar con su familia, el actor Daniel Arenas regresó a México, donde reside desde hace varios años.

Recordado por su participación en Protagonistas de novela, concurso de RCN en el que ocupó el segundo lugar, Daniel Arenas ha hecho una importante carrera como actor. Aunque en Colomibia estuvo en producciones exitosas como Los Reyes, es en México donde más se ha destacado, protagonizando telenovelas como Mi marido tiene familia, entre muchas otras.

Desde hace tres semanas graba 'S.O.S. Me estoy enamorando', que Arenas considera un nuevo gran reto, pues representa a un superhéroe.



"El ingrediente del niño soñador que tiene un superhéroe en su mente, en sus sueños, es mi personaje", le dijo Arenas a People en Español.



Agregó que este proyecto "está dirigido a todo el público y hay un poco de comedia. Es muy bonito volver a esas historias tan ligeras, tan familiares".



Por lo pronto, Arenas esará hasta final de año en México y lluego regresará a Colombia, para serguir al lado de su familia.