Falleció Abel Rodríguez, el recordado Samir de 'Chepe Fortuna'

El mundo del entretenimiento está de luto.



El actor cubano Abel Rodríguez falleció. A los 50 años, el intérprete escénico es una de las celebridades más recordadas del panorama televisivo latinoamericano.

En Colombia, Rodríguez tuvo papeles en reconocidas telenovelas. Probablemente uno de los más recientes y más recordados fue el de Samir en 'Chepe Fortuna'.



Desde hace años se sabía que Rodríguez estaba residiendo en Miami. De hecho, hacía parte de las grabaciones de 'Plantados'.

(Lea también: 'Intemperie': una película de España en la posguerra).

La noticia de su deceso la dio a conocer Paula Massola, su hija. Ella escribió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.



"Algunos dicen que tengo tus labios, y tu nariz, los que te conocían y han conversado conmigo me decían que les recordaba a ti, no lo sé, pero no lo dudo. Tengo que usar la imaginación, esa que dicen que también heredé de ti, para crear escenarios contigo donde te veo después de tanto tiempo", publicó la también actriz.

(Le puede interesar: 'Nunca se trató de perder peso': Adele confesó las razones de su cambio).

Los años 2000 fueron la 'época dorada' de Rodríguez en la actuación. Destacó por su participación en producciones como 'La viuda de la mafia' (2005), 'Verano en venecia' (2009) y 'El clon' (2010).



Ya después llegó su papel de Samir en 'Chepe Fortuna' y su reconocimiento en el panorama nacional e internacional fue mucho mayor.

Facebook Twitter Linkedin

Abel Rodríguez fue uno de los protagonistas de 'La viuda de la mafia'. Foto: RCN

En cuanto a su vida privada, estuvo casado con Edith Massola, con quien tuvo a Paula Massola, quien dio a conocer la noticia del deceso del actor.

Facebook Twitter Linkedin

Abel Rodríguez interpretó a Miguel Tirado en 'Verano en Venecia'. Foto: RCN

En 2015 se supo que Rodríguez inició un romance con la actriz colombiana Anna López, con quien, al parecer, estuvo hasta sus últimos días en Miami.

Facebook Twitter Linkedin

Hace seis años, Abel Rodríguez estuvo en el programa 'Bravíssimo', de 'CityTv', junto a Anna López. Foto: Citytv

Más noticias

¿Qué hacen ahora los actores de la popular serie ‘Dejémonos de vainas’?

Alejandra Borrero reabre Casa E, ahora con su apellido

El 17 de octubre se cierran las convocatorias del Bogoshorts Film Market

‘Koati’, una película de ‘latinos para latinos’

Tendencias EL TIEMPO