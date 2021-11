Abel Rodríguez: su esposa habla de los últimos momentos del actor

El pasado 15 de octubre falleció en Miami el actor cubano Abel Rodríguez, que vivió varios años en Colombia, a donde llegó a protagonizar la telenovela 'La viuda de la mafia'.

Rodríguez murió de una embolia pulmonar, que lo llevó a un estado de coma. Tenía solo 50 años y estaba en un proyecto de 'Telemundo'.



Ana López, actriz colombiana, se casó hace 11 años con el actor y le contó al programa ‘La red’ que el 11 de octubre, día que el actor se enfermó, se levantaron a las 5 de la mañana, como era su costumbre, y luego el arista salió a trabajar.



“Nos tomamos un café, él salió para su trabajo y yo me quedé en casa. A las 8 de la mañana me llama la Policía del Doral -en el condado de Miami-Dade- a decirme que se estaban llevando a mi esposo a emergencias”, contó López, quien agregó que colgó “pensando que era una broma de mal gusto”.

Sin embargo, “a los cinco segundos me llama un compañero del trabajo de Abel y me informa que es cierto. Yo salí inmediatamente para el hospital. Tres horas después, el diagnóstico de los médicos era que había un daño cerebral”, contó. Le dijeron, además, que Rodríguez no tenía probabilidades de sobrevivir.



Agregó que le hicieron saber que lo último que podía hacer era firmar un consentimiento para que el cubano pudiera morir dignamente “y eso fue lo que hice. No había nada que hacer, mantenerlo con vida era simplemente egoísmo de nosotros, quienes estábamos aquí”.

López dice que siente la presencia de Rodríguez en su casa y que saldrá adelante con Benjamín, el hijo de ambos, y con los otros hijos del cubano, Paula y Muriel.



“Sé que a Abel no le hubiera gustado verme mal, ya que él decía que yo era su mejor obra de arte”, finalizó la actriz.

REDACCIÓN CULTURA