Abel Rodríguez, el cubano que les regalaba habanos a sus amigos

En el 2004, Abel Rodríguez llegó a Colombia, procedente de Cuba, para protagonizar la telenovela 'La viuda de la mafia'. Las dos libretistas de la producción, Nubia Barreto y Gilma Peña, fueron a conocerlo a tan solo dos días de que este habanero, nacido en 1971, se estableciera en Bogotá, y al mismo número de empezar las grabaciones.

Y triste por su muerte, ocurrida en Miami el 15 de octubre, debido a un paro cardio respiratorio que sufrió hace algunos días, Barreto contó que Rodríguez nunca dejó de ser la persona humilde y sencilla que conoció hace 16 años.



“Sergio Osorio, director de la novela, lo trajo de Cuba. Abel era de la escuela rusa de teatro y le costó un poco adaptarse a la forma de hablar, más tranquila, pero lo hizo”, cuenta Barreto.



Pero venir de esa escuela fue importante porque, como dijo Barreto en su momento, “no es difícil para él trabajar el subtexto de su caracterización: sacar a flote lo que se dice calladamente”, refiriéndose a su función como policía encubierto y todo lo que debe pasar persiguiendo a narcotraficantes y como escolta la esposa de uno de ellos, muerto en un operativo policial, mujer de la que se enamora.

Barreto agrega que el día que lo conocieron, a todos los que estaban en ese encuentro les regaló un habano, que era la forma en la que Rodríguez se acercaba a las personas que le generaban afecto.



'La viuda de la mafia' fue una telenovela exitosa que Rodríguez protagonizó con Carolina Gómez y en la que también estuvieron Patrick Delmas, Katherine Porto, Nicolás Montero y Luis Eduardo Arango, entre otros.

La producción mostró la vida de mujeres que son esposas de estos delincuentes y muchas veces no conocen la realidad.



Abel Rodríguez se graduó en la Escuela Nacional de Arte de La Habana y trabajó en la televisión de su país como auxiliar: "Sacando cajas, cargando cosas, haciendo lo que fuera", dijo en una entrevista en este diario. En su país también hizo películas y fue presentador de un programa de variedades.



En la misma entrevista, agregó que había aceptado el personaje de Pulido “porque no es un protagonista típico. Lo bonito es que sufre con la historia y la transita. Eso es lo bueno de este protagónico, pues generalmente la historia de amor en los melodramas se apoya en otras a veces más interesantes y en este caso no lo es”.

Y sobre la mafia dijo que “todo lo que haga daño a los seres humanos o nos lleve a los resultados más salvajes está mal. Ahí está la reflexión”.



En Colombia, donde vivió algunos años, también hizo 'Amor de carnaval', 'Mujeres asesinas', 'Verano en Venecia', 'Por amor' y 'Chepe Fortuna'.



En esta última fue Samir, el papá del protagonista, personaje creado por el libretista Miguel Ángel Baquero, quien lo definió como un “muy buen compañero y un gran trabajador”.



Recientemente estuvo en las películas 'Plantados' y 'El caballo', del director cubano Lilo Vilaplana, que se hizo en Miami.



En su cuenta de Facebook, Vilaplana escribió: “Hoy se va un gran amigo. A Abelito lo conocí cuando él empezaba a trabajar en la TV Cubana como ambientador en el programa ‘Dando vueltas. Luego desde Colombia supe de sus éxitos como presentador y actor. Un buen día apareció en mi casa, en el cumpleaños 5 de mi hijo. Había llegado para protagonizar ‘La viuda de la mafia’. Colombia se enamoró de Abel. Trabajó en varios proyectos. Luego lo dirigí en la telenovela ‘Por amor’, También trabajamos juntos en el cortometraje ‘La muerte del gato’. En EEUU, volvimos a reencontrarnos y en ‘Leyendas del exilio trabajamos nuevamente. En mis dos recientes películas, ‘Plantados’ y ‘El Caballo’, realizó magníficas interpretaciones. Trabajaba con el mismo entusiasmo, como actor que en el equipo de arte. Así lo hizo en los dos filmes. En la pared de mi estudio cuelgan carteles donde aparece Abel, con esa sonrisa bonita, ingenua y noble de niño travieso. Abel era un terremoto de emociones. Disfrutó su vida, a su manera, como la de un poeta atormentado. Ebrio de felicidad. Siempre riendo. Con el chiste oportuno y el abrazo generoso desde su alma de niño eterno”.