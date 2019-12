A Variel Sánchez le gusta que el son que le toquen sea salsa

Daniel García no es el bonito del barrio, pero tuvo la suerte de aprender a bailar desde niño y eso le ayudó en la vida.

Incluso, dice Variel Sánchez, el actor que lo representa en la película Al son que me toquen bailo, estreno de temporada de Dago García Producciones, “le dio seguridad y por eso va tras todo: el amor y el resto de cosas que hay que buscar y conseguir”.



A los 30 años, Sánchez ha interpretado importantes personajes tanto en la televisión como en el cine, y es uno de los mejores actores del país.



Y en temas musicales, esta es su segunda producción, pues ya protagonizó Loquito por ti, telenovela de Caracol, donde representó a un cantante.



Ahora baila. “Daniel vive rodeado de la fiesta, pero no para emborracharse, sino porque le gusta eso, bailar”, sigue.



Nieto de artistas, hijo de artistas, Variel Sánchez ha estado rodeado de música y baile.

En su casa siempre hubo micrófonos e instrumentos musicales. “Mi abuela paterna es bailarina de ritmos colombianos y mi papá siempre ha bailado tap y salsa. Mi papá, además, ha hecho musicales y mi hermano y yo nos formamos en danza, canto y actuación. A mí se me facilitó el arte”, agrega.



Y comenta que entre sus primeros recuerdos sonoros están los temas de la película El rey león, “que cantábamos y bailábamos”.



De hecho, Sánchez cree que por todo lo anterior, Dago García lo llamó para la película convencido de que era el protagonista.



Los une una relación laboral y de amistad desde hace varios años, a pesar de la diferencia de edad.



“Trabajar con los García (Dago y su hermano) es muy chévere, tienen una productora muy potente y profesional. Y este es un nuevo reto más que me pone Dago, que incluyó muchas horas de ensayo, mucho trabajo, casi cinco semanas de grabación, la mayoría de noche”, cuenta.



De paso, estar en una de las películas más sentidas de García, quien también es el vicepresidente de Producción del Canal Caracol, pues Al son que me toquen bailo cuenta la historia de Dago niño, cuando aprendió a bailar gracias a una pequeña barranquillera que llegó a vivir a su barrio y les enseñó a él y a sus vecinos.



“Hay mucha melancolía en la película y nos recuerda que el baile ha sido muy importante en nuestras vidas”, manifiesta Sánchez.



Eso sí, el actor ratifica su amor por la salsa, el género que más le gusta. “Pero aquí bailé de todo: meneito, merengue, chucuchucu, de todo”.



Y también vallenato, aunque confiesa que no es tan amante de este género. “Sin embargo, con él aparece el amor en la vida de Daniel. Es un baile que permite acercarse, coger la cintura y las manos de la mujer, mirarla a los ojos... Eso da para enamorarse”.



Es ahí, sigue, cuando Daniel se da cuenta de la importancia de los bailes familiares de los diciembres, “porque gracias a ellos puede conseguir a la mujer que le gusta, pues el baile lo vuelve simpático, atractivo, ya que no es tan bonito”.



Y esa mujer que conquista está representada por Laura Rodríguez. Además, en la producción también actúan Julio Pachón, Linda Lucía Callejas, Luis Eduardo Arango y César Mora, entre otros.



Para Sánchez, el 2019 fue un buen año. Luego de terminar Loquito por ti estuvo en El barón, una producción de Telemundo y Sony donde representó a Ramiro Villa.

Y el 2020 lo comenzará en la telenovela Pa’ quererte, de RCN, la cual se lanzará el próximo 7 de enero.



Mientras tanto, en las pantallas de cine del país seguirá siendo Daniel García, el hombre que gracias al baile disfruta y aprende de la vida, que le da sus mejores pasos.