A actor de 'Roma' le han negado tres veces la visa a EE. UU.

Varios medios mexicanos han recogido las declaraciones del actor Jorge Antonio Guerrero, uno de los protagonistas de la película 'Roma' de Alfonso Cuarón', en las que asegura que le han negado la visa a Estados Unidos tres veces.

Programas como 'De primera mano' y sitios de internet como 'Quién' publican que el actor no ha logrado conseguir el permiso para ir a las premiaciones y fiestas en las que la cinta de Cuarón ha sido protagonista.



Según Guerrero, el primer intento para conseguir la visa fue a principios del año pasado, momento en el que todavía no tenía noticias relacionadas con la película de Cuarón.



"En ese momento, mis razones eran turísticas únicamente. Me la niegan, y por octubre o noviembre, que ya se había estrenado (la película) en el Festival de Morelia, es cuando me empiezan a hacer estas invitaciones de parte de Netflix, tanto para alfombras rojas como Golden Globes", aseguró el actor, que también actuó en la serie de Netflix sobre Luis Miguel.

El actor continuó contando que en su segundo intento decían que iba a trabajar y él contestó que no era así, que iba como invitado. El tercero y último "fue poco memorable", cuenta Rodríguez, pues parecía que había hasta un enfado de parte de la "señorita" que lo entrevistó.



"Yo lo que quiero interpretar es que es una cuestión de trámite. Es un trámite que quiero hacer y que se me ha negado por los entrevistadores que me han tocado. Quiero pensar eso, porque si pudiéramos encontrar el modo de que un oficial consular o alguien en la embajada leyera esas cartas de invitación, se podría entender la figura artística que tengo y el intercambio cultural que se está gestando entre dos naciones", le dice Guerrero a 'Quién'.

“Lo que pasa es que te hacen un cuestionario sobre tu formación, cuántas veces has salido del país y con base en eso se van haciendo un perfil, no sé. Pero no siempre te piden el material que tú llevas. En esta ocasión, para mí era importante que la cónsul pudiera leer la carta. Yo todo el tiempo dije que era invitado de la película que Alfonso Cuarón había hecho en México", añadió.



El pasado martes, 'Roma' se convirtió en la película latinoamericana más nominada en la historia de estos galardones que otorga la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.



La producción opta a diez estatuillas: además de las candidaturas para las actrices Yalitza Aparicio y Marina de Tavira, tiene nominaciones en dirección, edición de sonido, mezcla de sonido, fotografía y película en lengua extranjera.



En la cinta, Guerrero encarna a Fermín, un personaje fundamental en la historia, que desarrolla una relación amorosa con Cleo (encarnada por Aparicio), que tiene un dramático desenlace.