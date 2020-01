A Sebastián Martínez le llegó su hora ‘Pa’ quererte’

A su manera, Mauricio Reina de la Hoz vive la vida, pero mientras el mundo de este empresario se derrumba, aparece una supuesta hija de 9 años de la que no está muy seguro que sea suya, pero que debe aceptar cuando la mamá de la niña la deja en la puerta de su casa.

Reina es el personaje protagónico de Pa’ quererte, la nueva telenovela de RCN, una comedia romántica que entra a competir por el rating a las 8 p. m. con un duro enfrentado en Caracol que inicialmente es la etapa final de Yo me llamo. Se estrena el 7 de enero.



Y Sebastián Martínez es el actor que lo interpreta, “un hombre que, según sus cálculos, tiene todo bajo control, un mundo organizado, un pensamiento millennial, pues no quiere tener hijos ni casarse, pero su vida da un giro de 180 grados cuando pierde su empresa, cae en la quiebra y debe asumir la paternidad”.



Esa niña se llama Isabel Trujillo y es representada por Hanny Vizcaíno. Madura para su edad, la pequeña llega para cambiar la vida del que cree es su padre y lo lleva a mirar el mundo de otra manera, gracias a ella y a la responsabilidad que asume, a la fuerza, para cuidarla.



Martínez, papá de un niño de 8 años, Amador, hijo del actor con la actriz Katty Sáenz, vive además con las dos hijas del primer matrimonio de su esposa, y comenta: “Siempre he sabido de la importancia y lo bonitas que son las relaciones de las niñas con sus papás, y ahora la tengo en la ficción”.



De Hanny Vizcaíno opina que ha sido un reto “muy chévere trabajar a su lado. Es una actriz natural, y para ella todo es nuevo en la actuación, pues no hay ni mañas. Me gusta verla en un oficio que requiere concentración y jornadas tan largas”.



Agrega que su buena relación con los niños le ha ayudado también en esta producción que se empezó a grabar en septiembre pasado y terminará de hacerse en febrero próximo.



Este personaje es el regreso de Martínez a la televisión colombiana, luego de haber sido el antagonista de la primera temporada de La ley del corazón. Durante los dos últimos años ha trabajado en producciones mexicanas, país en el que siente muy cómodo “porque, además, valoran muchísimo la televisión colombiana, allá saben que somos un referente en producción y calidad”.



En México participó en la versión local de Rosario Tijeras, así como en La bella y las bestias, un proyecto de Televisa. Dejando las puertas abiertas volvió al país, “porque también es muy rico estar en Colombia, con tu gente y haciendo un producto calidad como Pa’ quererte”.



Martínez nació en Medellín en 1981, pero desde muy niño, y buscando mejores oportunidades, sus papás lo trajeron a Bogotá.



Durante 10 años estudió en Misi Producciones. En 1999 empezó a actuar en Padres e hijos, y su primera telenovela fue Ángel de mi guarda, mi dulce compañía.



Actualmente aparece en la repetición de la serie El estilista, donde representa al capitán Esteban Ávila, que busca a su hermano secuestrado.



“Fue un personaje difícil en muchas cosas, porque tocaba el tema del secuestro por parte de la guerrilla y porque como militar vivió ese drama con su familia”, sostiene el actor, considerado uno de los mejores del país y que regresa a la franja estelar como un papá en apuros.

REDACCIÓN CULTURA