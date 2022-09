En su Medellín del alma sigue viviendo buena parte de la familia del actor Santiago Alarcón: su mamá, hermanos, sobrinos, la abuela… Y él nunca ha dejado de ir. De hecho, es el lugar de vacaciones con su esposa, la también actriz Chichila Navia, y sus dos hijos, que además tienen sus propios amigos en la capital antioqueña.

“Fue la ciudad donde crecí, a donde llevo a mis hijos para que conozcan sus raíces por mi lado y qué bueno venir ahora a hacer 'Si este sofá hablara', un programa de charlas, más que de entrevistas, porque a mí lo que me gusta es conversar”, dice.



El espacio se emite por Telemedellín los martes a las 10 p. m. Es media hora con personajes como Juan Daniel Oviedo, ex director del Dane; Alejandro Riaño (Juanpis), Marce La Recicladora, la rapera y freestyler Marithea, la actriz Isabela Santiago, Johana Bahamón, dedicada a las segundas oportunidades para las personas que han estado tras las rejas, entre otros.

No es la primera vez que Alarcón es conductor de un espacio. En Canal Capital ha sido presentador de Frente al espejo, que muestra las circunstancias crueles del conflicto armado, que el actor ha explicado muy bien.



“Pero ahora estoy con unos invitados con los que converso. A muchos no los conocía y tuve que buscar información para llegar a ellos de la mejor manera y generar una conversación amena. Además, en todos he encontrado razones para entender por qué son lo que son y cuánto les ha costado llegar a donde están. Uno termina enamorándose de cada una de sus luchas y aprendiendo de ellos”.

Y cuenta que su entrevista con Juanpis, que todavía no ha salido al aire, se alargó y tendrá dos partes; que de Oviedo le sorprendió conocer que desde niño era muy aplicado y cómo venció el matoneo; de Johana Bahamón, entender cómo una mujer bonita, famosa, que ganaba dinero, dejó todo por servir a las personas privadas de la libertad y forjarles un futuro, 2incluso, a muchos de ellos, cambiarles la vida para siempre”; de Diego Guarnizo, diseñador y director de arte de Caracol, saber cómo empezó: “Poniéndole los zapatos a Vicky Hernández”.



Y agrega que un personaje al que quisiera entrevistar sería a su mamá, Nubia Uribe, “de los Uribe de los buenos”, bromea. “Pero serían muchos programas. Es una mujer maravillosa que a los 31 años quedó viuda, cuando mataron a mi papá, y se quedó enfrentando la vida con cinco hijos. Nunca tuvo miedo. Se levantó al día siguiente y dijo: ‘Vamos para adelante’. Además, su gran éxito es que ninguno de nosotros es uribista”.



Con doña Nubia tiene planes: “Primero un libro y a lo mejor una obra de teatro”. Pero mientras todo esto llega, Santiago Alarcón, con su humor, su chispa y sus ganas de saber de sus entrevistados, seguirá con Si este sofá hablara, que ya habla y claro.