A la TV nacional le han llegado 900.000 nuevos televidentes

“Sin duda, una de las beneficiadas en términos de audiencia con la emergencia es la televisión, porque es un medio diseñado para el confinamiento. Pero la crisis sí la afectará en la pauta”, dice Dago García, vicepresidente de Producción y Contenido del canal Caracol.

De todas formas, García, así como el resto de representantes de la industria, ven una oportunidad cuando, según las cifras, 909.820 personas ven más televisión nacional hoy. Cada una está consumiendo hora y nueve minutos más de TV cada día.



Esto se ve reflejado en el rating, sobre todo en la franja estelar (7 a 10:30 p. m.), en la que, sumados todos los datos, llega hasta un 24 por ciento, cuando antes de la emergencia el promedio era 20 por ciento. Estos datos incluyen el aumento que ha tenido el Canal 1 con la emisión de películas, llegando hasta 2,5 puntos de rating.

Caracol sigue siendo el ganador en la noche y su principal arrastre es el noticiero de las 7 p. m., que dura hora y media y logra hasta 10 puntos de rating. Además, en medio de la emergencia, tuvo dos lanzamientos: La venganza de Analía, con hasta 13 puntos de rating, y El general Naranjo, producción de Fox Telecolombia que emitió Netflix, que ha llegado a 10 puntos.



“A nosotros nos ha fortalecido la política de inventarios, tener producto guardado para enfrentar la emergencia, que nos ayuda también a conservar los estándares de audiencia”, agrega García.



Por su parte, Darío Restrepo, director de Televisión de EL TIEMPO Casa Editorial, dice que las cifras de los canales de esta entidad también son contundentes: “Incrementaron su audiencia en un 30,7 por ciento a nivel nacional. Citytv, el 25,4 por ciento, y EL TIEMPO TV, el 81,9 por ciento”.



Además, el consumo de Citytv en la región centro aumentó 20,7 por ciento. “Diariamente lo sintonizan más de 1’616.000 personas. El sistema informativo ha crecido el 23,4 por ciento y es el canal de mayor crecimiento en esta región en el primer trimestre de 2020, comparado con el mismo periodo de 2019”, asegura Restrepo.

Por su parte, RCN, aunque tuvo una baja considerable en su audiencia al terminarse los capítulos completos de sus series estrella de la noche, Pa’ quererte y Enfermeras, con 10 puntos promedio cada una, puso en la parrilla Diomedes, el cacique de La Junta, Amor sincero y Tres Milagros, que en su momento fueron exitosas, y que hoy marcan entre 8 y 10 puntos, y compiten con sus enfrentados directos, pese a que el arrastre del noticiero de las 7 p. m. no les favorece (marca entre 4 y 5 puntos).



La emergencia llevó al congelamiento de 38 producciones en los canales, entre series, realities y programas, que dejaron de hacerse para preservar la salud de sus equipos.

“Hemos ido volviendo, con Día a día, La red e incluso Sábados felices, aprovechando la tecnología para hacerlos de manera segura, con muy poca gente en el estudio y muchos en sus casas”, dice García. City regresó con el directo de Bravíssimo, también usando la tecnología, y RCN lo hizo con Nuestra casa, su espacio de la mañana, de la misma manera, entre otros.



La razón de esto es que ya todos piensan en lo que viene y en la oportunidad que tiene la televisión nacional en el futuro. “No hemos bajado la guardia y hemos aprovechado estos días para revisar los libretos, la parte de producción y vestuario, entre otros, hay un gran movimiento en ese sentido. Tenemos que llegar con cosas mejor hechas para que la gente se quede”, comenta García.

Juan Pablo Posada, vicepresidente de Contenido del canal RCN, afirma: “Estamos explorando, investigando y recreando para ajustarnos a la nueva realidad. Si bien esto nos tomó por sorpresa, con los días lo que estamos viendo es un panorama hacia futuro muy prometedor de renovación, cosas nuevas, formatos diferentes, distintas formas de producir, y eso nos entusiasma mucho”.



De hecho, el canal estrenó un formato web de Pa’ quererte, que se sube los jueves, y en el que sus protagonistas cuentan sus historias en estos días de pandemia.



El tiempo y la ya llamada nueva normalidad dirán si la gente se queda o no en la televisión nacional, a la que la emergencia la obligó a regresar. “Lo cierto es que en este momento la competencia no es entre nosotros, sino con las plataformas, los canales de cable, con el nuevo paisaje del mercado audiovisual; es una competencia internacional. Así la pauta se haya reducido no podemos bajar la guardia, tenemos que aguantar en esta competencia global”, dice García.

