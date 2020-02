'Ya no me digan príncipe', pide Harry antes de su adiós a la realeza

Harry ya no quiere tener más lazos con la corona británica y por eso recordó que ya no es alteza o príncipe. Lo hizo durante un encuentro social que hace parte de sus últimos compromisos como parte de la familia real.



Aunque el 31 de marzo es la fecha oficial para el retiro de sus títulos nobiliarios, Harry ya está preparando el terreno para su nueva vida.



Pero no ha sido una transición tan fácil, recientemente el nieto de la Reina Isabel II se quejó de su abuela al decir que los trataba de manera discriminatoria.

Harry recordó que ahora es una persona como cualquier otra durante una cumbre de turismo n Edimburgo en el que estuvo promoviendo su plan de turismo sostenible en el mundo.



Fue en realidad una advertencia de la presentadora del evento la que reveló el estatus del nieto de la Reina de Inglaterra. "Para la ronda de preguntas deben dirigirse a él como Harry", dijo.



Ahora Harry y su esposa Megahn Markle viven en Canadá y han recibido una mayor atención ante la decisión de alejarse de su vínculo real, al punto de que son noticia todos los días y han sido los protagonistas de especiales y documentales como Harry & Meghan: An African Journey.



Se trata de un especial en el que se revelan algunos detalles de su relación y los desafíos como pareja real, que en realidad detonaron la idea de poner fin a sus obligaciones dentro de la monarquía.

Harry y su esposa Meghan Markle en una escena del documental Foto: Directv



Además, expone sus pensamientos sobre la intrusión de la prensa británica en sus vidas y la relación de Harry con su hermano William, el futuro rey de Inglaterra.



El documental, que se puede ver en la plataforma de streaming Directv Go, también contó con la participación del presentador de ITV News at Ten, Tom Bradby, quien estuvo con ellos en todo momento.



Bradby, quien hizo otras dos películas con Harry en África y obtuvo acceso exclusivo e íntimo a la pareja más comentada del mundo.



CULTURA

@CulturaET