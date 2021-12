La Academia de Hollywood anunció las 93 cintas que aspiran a llevarse el Óscar a la Mejor Película Internacional en la 94 edición de los premios, que igualará el récord de candidaturas del año pasado.



De las 93 aspirantes, presentadas por cada país, los integrantes de la organización deberán votar ahora por sus favoritas hasta seleccionar las 15 precandidatas oficiales, un listado conocido como "shorlist" que se hará público el 21 de diciembre de 2021.

Es el tercer año que el premio no se llama Mejor Película en Lengua Extranjera en favor del nuevo título de Mejor Película Internacional, que como requisito principal exige que más de la mitad de la cinta esté rodada en un idioma diferente al inglés.



(Lea además: 'Monos' fue la gran ganadora de los premios Macondo)



Las aspirantes iberoamericanas son: "El Prófugo", de Argentina; "El Gran Movimiento", de Bolivia; "Deserto Particular", de Brasil; "Blanco en Blanco", de Chile; "Memoria", de Colombia; "Clara Sola", de Costa Rica; "La fiera y la fiesta"", de República Dominicana; "Sumergible", de Ecuador; y "Noche de Fuego", de México.



Completan la lista "Plaza Catedral", de Panamá; "Apenas el Sol", de Paraguay; "Manco Cápac", de Perú; "A Metamorfose dos Pássaros", de Portugal; "El Buen Patrón", de España; "La Teoría de los Vidrios Rotos", de Uruguay, y "Un Destello Interior", de Venezuela.



Entre las ausencias de esta edición figuran tres países latinoamericanos, Cuba, Guatemala y Honduras, que presentaron candidatura el año pasado, aunque su espacio queda ocupado con otras incorporaciones como el debut de Somalia.



Sin embargo, la lista final podría cambiar porque la organización ha advertido de que algunas de las películas aún no se han estrenado de manera comercial (por internet o en cines) y deben hacerlo antes de que cierre el periodo de votación.



(Le puede interesar: Lanzan nuevo tráiler de Matrix y anuncian experiencia en Unreal Engine 5)



Por su parte, la institución también aseguró que la categoría de película animada cuenta con 26 cintas elegibles, mientras que en el caso de los documentales el número se eleva hasta 138 títulos.



Los Óscar se entregarán el 27 de marzo con una gala que regresará al emblemático Dolby Theatre de Hollywood.



EFE

Otras noticias del cine: