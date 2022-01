Unos 545.000 espectadores, el mayor público ya registrado en una transmisión en directo en Brasil, asistió en la noche del lunes al preestreno del primer capítulo de la serie que Netflix produjo sobre el futbolista Neymar.



La primera entrega sobre la vida del futbolista del París Saint Germain (PSG) francés y de la selección brasileña, de 29 años, fue exhibida en la noche del lunes por el canal que el popular realizador brasileño de transmisiones en directo Casimiro Miguel tiene en la plataforma Twitch.



El propio futbolista conversó en la transmisión con el streamer, que recibió autorización de Netflix para exhibir el primer capítulo de la producción de televisión de forma anticipada y con exclusividad, al parecer en una estrategia para promover publicitariamente la serie en Brasil.

En su corta intervención, Neymar afirmó estar emocionado por contar con una serie documental sobre su vida. La estrategia no sólo se mostró exitosa sino que la gran audiencia obtenida en una transmisión al vivo en internet, 545.000 internautas de forma simultánea, mostró la gran expectativa que genera la serie sobre el futbolista.



Al inicio de la exhibición comentada de 'Neymar, el casos perfecto', Casimiro, que acostumbra reunir multitudes en sus transmisiones, ya había superado su propio récord de audiencia en Twitch, con 132.000 espectadores.

La propia plataforma Twitch intervino en el directo para felicitar a Casimiro por haber alcanzado un récord de personas asistiendo de forma simultánea a una transmisión.



Hasta ayer la mayor audiencia de una transmisión al vivo por la plataforma Twitch en Brasil la tenía el "influenciador" Gabriel Bak, con 511.000 espectadores asistiendo a una edición del juego Free Fire.



La serie sobre Neymar, con tres episodios y dirigida por el estadounidense David Charles Rodrigues, muestra los bastidores de la vida del famosos futbolista y lo exhibe como una máquina de marketing.



Entre las figuras que ofrecen testimonios en la serie destacan futbolistas como el argentino Lionel Messi, compañero de Neymar en el Barcelona y ahora en el PSG, y el exfutbolista inglés David Beckham. Igualmente colaboraron en la producción Kylian Mbappé, su actual compañero en el PSG, y excompañeros en clubes y en la selección brasileña como Thiago Silva y Dani Alves.



El futbolista brasileño asegura que la serie permitirá que los espectadores conozcan un poco más quién es y cómo es su intimidad. "Quedé muy contento y feliz de que mi historia fuera contada. Quedé sin palabras. Lloré mucho. Me emocioné mucho. Incluso porque recordé todo por lo que pasé para llegar hasta aquí y lograr lo que he conquistado", afirmó el atacante en su intervención en la transmisión del lunes.



"Soy un ser humano con todos los que están asistiendo a esta transmisión juntos. Soy de carne y hueso, tengo sentimientos. También tengo mis errores. Me equivoqué mucho y el documental muestra esos errores. Ya tuve aciertos y errores. Soy un ser humano. No soy un súper héroe", agregó.



Casimiro, que tiene 1,6 millones de seguidores en las redes, es un popular periodista de la televisión TNT Sports.



