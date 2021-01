50 películas para ver en la nueva cuarentena

1. La Madre del Blues

Ambientada en la década de los 20, cuenta la historia de la cantante Ma Rainey y su lucha por el control de su música.



Es un drama protagonizado por Viola Davis y que fue además la última película que rodó Chadwick Boseman (famoso por su papel de superhéroe en Pantera negra y que falleció el año pasado)..



La química entre Davis y Boseman es impresionante en este filme en el que sus actuaciones son deslumbrantes (Está disponible en Netflix..

2. Soul

Esta película animada de Pixar se cuenta la Aventura de Joe Gardner, un maestro de música que sueña con tocar en vivo en un legendario club neoyorquino de jazz, que termina en un lugar mágico en el que aprenderá que no se puede renunciar a los sueños. Una cinta con un mensaje profundo y que llega a toda la familia. (Disponible en Disney+).



3. Borat: siguiente película documental

Una comedia irreverente en la que regresa el famoso y nada correcto reportero de Kazajistán Borat Sagdiyev, que hace 14 años casi desató un conflicto entre su país y Estados Unidos cuando realizó un falso documental sobre la vida estadounidense, quiere hacer las paces.



En realidad es una parodia cruda a la política con un humor fuerte y una actuación impresionante de Sacha Baron Cohen en el papel principal. (Disponible en Amazon Prime Video).

4. Mank

La historia del guionista del famoso clásico cinematográfico El ciudadano Kane es contada en blanco y negro y con la excelente actuación de Gary Oldman, como un escritor lleno de talento, pero que también vive entre el exceso y su amor al séptimo arte. (Disponible en Netflix).



5. Buscando justicia

Michael B. Jordan interpreta al joven abogado Bryan Stevenson, quien libra una maratónica batalla por la justicia, asumiendo casos muy complejos o que tienen una expectativa negativa para en el contexto judicial. Para fanáticos de los emocionantes batallas jurídicas y el suspenso dentro de un tribunal. (Disponible en HBO GO).



6. Fragmentos de una mujer

​Una producción original de la plataforma, que se amolda muy bien al drama puro y duro.

Una pareja (Martha y Sean) afronta una tragedia y en ese proceso Martha es quien más sufre las consecuencias; una tensa relación con su madre y un camino difícil para recuperarse de la vida. La película ofrece grandes actuaciones de las actrices Vanessa Kirby y Ellen Burstyn. (Estará disponible en Netflix el 7 de enero).



7. Unidos (Onward)

Una aventura animada, en la que los hermanos elfos Ian y Barley, deciden asumir una aventura llena de magia al tratar de reencontrarse con su padre, pero no será tan fácil esa experiencia.

Tiene una equilibrada carga de acción y diversión, aunque también es un poco conmovedora. (Disney+).



8. Mafalda: la película

Un buen tributo para Quino, el creador de esta inteligente y mordaz niña, que nos dejó este año.

La producción, recoge los sueños de un mundo mejor de Mafalda, recopilando algunos cortos animados en lo que se cuenta su vida y las aventuras que tiene con sus amigos. (Disponible en Amazon Prime).



9. Un buen día en el vecindario

Tom Hanks interpreta a Fred Rogers, un famoso presentador de un programa de televisión para niños, que le da una lección de vida a un periodista que tiene la tarea de escribir un artículo sobre él. (Se puede ver en HBO GO).



10. Superniños

Cuando unos invasores alienígenas secuestran a los superhéroes de la Tierra, sus hijos tendrán que colaborar entre ellos para salvar a sus padres. Y al mundo entero.

Esa es la trama de esta película para toda la familia en la que el director Robert Rodríguez recuerda por qué él fue el artífice de una saga muy famosa: Spy Kids. (Netflix).



11. Bombshell (Amazon Prime Video)

12. Mulan (Disney+)

13. Dime quién soy (HBO GO)

14. The Minimalist: Less is Now (Netflix, documental)

15. I´m Your Woman (Amazon Prime Video)

16. Contra lo imposible (Disney+)

17. Guasón (HBO GO)

18. Mad Max: furia en el camino (Netflix)

19. Juego Perverso (Amazon Prime Video)

20. Belleza Negra (Disney+).



Mad Max: furia en el camino, del director australiano George Miller. Foto: Cortesía de la producción

21. Harriet (HBO GO)

22. Mandy (APP FOX y Netflix)

23. Gangster Americano (Starzplay)

24. Under the Skin Lake (Amazon Prime Video)

25. Bad Boys para siempre (HBO GO)

26. Érase Una Vez un Muñeco de Nieve (Disney+)

27. Young Adult (Amazon Prime Video)

28. Jane (documental Disney+)

29. Tres anuncios por un crimen (APP Fox)

30. Herself (Amazon Prime Video, disponible el 8 de enero).



Escena de la película Cielo de medianoche Foto: Netflix

31. Emma (HBO GO)

32. Cielo de medianoche

33. Nace una estrella (Amazon Prime Video)

34 Monos (Netflix).

35. Tom y Jerry: la película (Netflix)

36. Historias lamentables (Amazon Prime Video)

37. El único y gran Iván (Disney Plus, disponible desde el 22 de enero)

38. 1917 (HBO GO)

39. Ray (Starzplay)

40. Avengers: Infinite Wars (Disney+).

41, Policías y ladrones (cortometraje, Netflix)

42. La voz de la igualdad (HBO GO)

43.Mascotas 2 (HBO GO)

44. Érase una vez en América (Amazon Prime Video)

45. Purl (cortometraje animado,Disney+ )

46. París, Texas (Amazon Prime Video)

47. Borning: Asfalto en llamas (Netflix)

48. Madriguera (cortometraje Disney+)

49. Había una vez en... Hollywood (HBO GO)

50. Mosul (Netflix)



