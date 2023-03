Usar el entretenimiento como una forma de aprender es una de las estrategias que aplica Netflix en algunos de sus contenidos. Esto, con el fin de atraer a nichos específicos que puedan sacar provecho de los productos audiovisuales, a través de perspectivas llenas de creatividad e innovación.



Ahora, si usted es 'marketer', encontrará en la plataforma películas, series o documentales que lo pondrán a pensar desde posiciones diferentes o lo llenarán de herramientas para cumplir con las funciones de la profesión desde un lado novedoso.



Por lo anterior, estas son las cinco series con las que podrá entretenerse, a la par que profundizará su conocimiento de algunos conceptos relacionados con mercadeo, negocios, innovación entre otras disciplinas necesarias.



The toys that made us



Lo que hay detrás de la industria de los juguetes Foto: Netflix

Este será un viaje al pasado, pues a través de 12 capítulos se cuentan las historias de quiénes crearon los juguetes de la infancia de más de uno. Pasando desde las figurillas de Star Wars hasta las muñecas Barbie, la serie repasa cada etapa de creación que tuvieron los icónicos personajes que ahora evocan nostalgia.



En sesiones de 40 a 50 minutos, Brian Volk-Weiss, creador de la serie, cuenta cómo trabajan las personas encargadas del lanzamiento de los productos, cómo sus acciones fueron selectivas y las adversidades que enfrentaron en el proceso.



Sin duda, 'The toys that made us' abre un espacio que refleja cómo el proceso de creación se puede reflejar en cualquier industria y en esta oportunidad lo conecta con algo que muchos tienen en común: una infancia llena de juguetes.

Bill Gates, bajo la lupa



Aquí se indaga sobre lo que hay en la mente de Bill Gates Foto: Netflix

Esta es una serie que muestra el ‘detrás de escena’ de una de las mentes que ha revolucionado la tecnología. En 3 capítulos se expone cómo es su rutina y revela algunos de los secretos que rodean a Microsoft.



Además, se sincera sobre las metas que aún persigue y las influencias en las que se ha inspirado para construir lo que hoy es como persona, así como empresario. Por otro lado, habla de sus tropiezos y las victorias que ha tenido a lo largo de la vida.



Lo anterior lo convierte en un producto relevante para quienes emprenden actualmente o van en búsqueda del éxito, pues aprenden lecciones de un magnate que ya recorrió un camino lleno de altibajos y que llegó a ser el hombre más rico del mundo, según plantea Forbes.

La mente, en pocas palabras



La mente, todo un mundo por analizar Foto: Netflix

Bastan cinco capítulos de 20 minutos para abordar algo que aún es materia de estudio y que es incomprensible en múltiples ocasiones: la mente humana.



La serie explica el funcionamiento del cerebro en múltiples ámbitos que pueden ir desde los sueños hasta los trastornos mentales que pueda sufrir una persona.



Sin embargo, como en esta ocasión el foco se lo llevan los temas relacionados con mercadeo, es inevitable notar que el documental habla sobre la memoria y la forma en que el cerebro almacena y organiza la memoria. Entre otros tópicos que ayudan a comprender algunos comportamientos del consumidor, por ejemplo.

Borgen



Un sorprendente giro político pone a Birgitte Nyborg en el cargo de primera ministra de Dinamarca Foto: Netflix

Similar a House of Cards, esta serie evidencia todo el despliegue que hay en comunicaciones y mercadeo para que una mujer llegue a ser la primera ministra de Dinamarca.



En esta serie de tres temporadas, se exhibe la estrategia que acompaña al mundo político y las formas en que esta técnica toma relevancia a la hora de nombrar a alguien en cargos públicos.



30 capítulos, en total, muestran cómo las herramientas de publicidad pueden ser imparables y creativas, con el fin de alcanzar los objetivos planteados.

GirlBoss

Aprende a ser tu propio jefe Foto: Netflix

¿Cómo convertir una pasión en un negocio? La protagonista de esta serie tiene la respuesta.



Basada en un hecho de la vida real, la producción cuenta como Sophia Amoruso inicia su propio negocio de venta de ropa de segunda a través de internet.



De esta historia que cautiva se puede aprender sobre el conocimiento del público objetivo, cómo producir contenido que llegue a las audiencias que se espera y cómo pensar fuera del molde puede ser una solución que se transforme en un negocio rentable.