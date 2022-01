Todo fue reality en la televisión colombiana, sobre todo las noticias: esa “realidad” basada en gente (políticos y gobernantes) que dice actuar de “sí misma”.



Los realities se llaman programas de la realidad, pero en verdad son ficción: cada participante (actores, cantantes, candidatos o el presidente) actúa el “sí mismo” que cree lo lleve a ganar.



La clave está en el jurado experto que actúa para hacer estallar los ‘uupps’ y ‘uaaosss’ de los televidentes/electores.



(Lea también: Kathy Sáenz: ‘No tengo planes para mis siguientes 50 años’)

La información. He aquí el reality del año: Los noticieros nos venden ficciones como hechos. RCN habla de la magnífica obra de gobierno de don Álvaro Iván y las patrañas del diablo Gustavo;



Caracol nos cuenta un país tomado por los violentos y vándalos donde vivir en las ciudades es una guerra con el patrocinio de las cámaras de la policía nacional; Noticias Uno nos vende un país del malévolo AUV.



Y la ternura de RTVC News, ¿alguien las vio?



Realities. Y los mejores actores de reality fueron Carla Giraldo y Gregorio Pernía en sus papeles como “yo”. Geniales en su fake de identidad. Ellos protagonizaron la noticia del año: RCN ganó por algunos fines de semana a Caracol con 'MasterChef celebrity'. Y después de 49 años 'Sábados felices' perdió como el mejor cuenta-chistes.



Y en lo mismo de lo que siempre gana están 'El desafío' y esos cuerpazos en disputas infantiles y todas esas cosas de cantar que tiene nombres como 'A otro nivel', 'Yo me llamo', 'La voz kids', 'Factor X'…



La clave para ganar está en que diga que compite o canta, no se mete en política, cree en Colombia, su abuela, su mamita… que es muy romántico y ya.

La clave para ganar está en que diga que compite o canta, no se mete en política, cree en Colombia, su abuela, su mamita… que es muy romántico y ya FACEBOOK

TWITTER

(Tal vez quiera leer: La ciudad de Alberto Saldarriaga: ‘Bogotá tiene una manera de pensar’)



Eso sí no se equivoque: debe cantarle al despecho, la borrachera, el machismo y todo. ¡Esto es de música popular papá! (balada, ranchera, vallenato y todas sus mezclas) y ya.



En lo tierno del año estuvo RTVC que hizo dos 'realities': 'Cruzando el Amazonas - Camino al Tarapoto' cuyos ejes son la tierra, el fuego, el agua y la humanidad y 'FreeStyle total', sobre los modos de improvisación de las músicas urbanas y la rebeldía juvenil. Lo raro es que casi nadie los vio.



Ficciones. Las ganadores en los últimos años han sido 'Betty', 'Pedro el escamoso', 'Pasión de gavilanes', 'La hija el mariachi', 'Hombre rico man pobre'… entonces, ¿para qué hacer algo nuevo?



Fenómeno único del año esa mezcla de reality musical con narcoserie llamada 'La reina del flow' que gana en Netflix, Caracol y Telegram.



Clave reconocer el esfuerzo de RCN por hacer mejores ficciones y encantar: el nuevo 'Café', 'Enfermeras', 'Lala’s spa', 'La nieta elegida'. Todas dignas, mucho. Lo único mal ficcionado en RCN es su noticiero, su peor reality. No se lo creen ni los fanáticos de su patrón. RCN, ¡Vamos con toda!

(Le puede interesar: 'El perdón', una catarsis de Juana Acosta)



FIN. Los 'realities' son el perfecto fake-news Colombia: Duque dice que gobierna, por ejemplo. Y el peor reality son nuestros noticieros, políticos y gobernantes. Y ahora más cuenta-chistes 2022.

ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com

Otros temas que pueden interesarle: