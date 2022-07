1982 fue un año de locos en materia cinematográfica, las carteleras se llenaron de títulos brillantes y hasta se canibalizaron al momento de su estreno.

Por mencionar algunos: Conan: el bárbaro; la comedia Tootsie, con un Dustin Hoffman que finge ser una mujer para obtener un trabajo; la inolvidable E. T.: el extraterrestre, de Steven Spielberg; el clásico del terror Poltergeist, también de Spielberg; la rareza documental Koyaanisqatsi, un viaje experimental a la naturaleza; la aventura futurista de Jeff Bridges en Tron y, entre otras, Fitzcarraldo, de Werner Herzog, con el tremendo Klaus Kinski en la aventura desquiciada de un amante de la ópera que trata de construir un esplendoroso teatro en lo más profundo del Amazonas.



Algunas fueron éxitos de taquilla, otras fracasaron en las salas de cine, sin embargo, con el tiempo, se convirtieron en películas de culto y lograron consagrar a sus protagonistas y directores; otras sorprendieron por sus sofisticadas puestas en escena en una época en la que la tecnología de efectos visuales era una labor artesanal, con enormes sets recreados a mano y cientos de extras filmando una escena al mismo tiempo. Estas cuatro películas que reseñamos son solo un bocado de un año mágico.

‘Blade Runner’

Ridley Scott ya tenía reputación de gran cineasta cuando firmó para dirigir la adaptación a la pantalla de la novela de Philip K. Dick ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Por fortuna se decantaron por un nombre más dinámico –Blade Runner– y encontraron a una pareja de actores que explotaron frente a la cámara: la sensación del momento, Harrison Ford (que venía de brillar como Indiana Jones y Han Solo en Star Wars) y Rutger Hauer, que protagonizó uno de los monólogos más recordados del cine y que, entre otras cosas, fue una improvisación del actor que falleció en el 2019.

Harrison Ford, protagonista de 'Blade Runner'. Foto: Warner Bros

El director venía de enfrentar la repentina muerte de su hermano Frank Scott y de fracasar en el intento de llevar al cine Dune, tras un año de trabajo. Para rematar, Blade Runner fue un fracaso de taquilla. Los blade runners son un cuerpo especial de la policía que se dedica a rastrear y ‘apagar’ a los replicantes –humanos artificiales creados por bioingeniería–, que fueron condenados a desaparecer luego de protagonizar un sangriento motín en una colonia en las afueras de la Tierra. La historia transcurre en la distópica ciudad de Los Ángeles en el 2019. La película fue un descreste visual y obtuvo dos nominaciones al Óscar por la decoración de sus sets y sus efectos especiales. Es un hito de la ciencia ficción.

‘Rambo’

Sylvester Stallone ha sido criticado por la expresión adusta que les imprime a sus personajes: parece que John Rambo le quedó al dedillo. Un boina verde –uno de los cuerpos especiales más importantes del Ejército estadounidense– regresa a un pequeño y tranquilo pueblo para buscar a su mejor amigo. Viene de la Guerra en Vietnam con todos los traumas posibles y al llegar descubre que su amigo ha muerto. Las autoridades locales no están dispuestas a tolerar a un vagabundo en sus calles. Acorralado y perseguido, las heridas de Rambo brotarán en un festín de sangre y agresiones que solamente el coronel Sam Trautman (Richard Crenna) podrá mitigar.

Película 'Rambo: First Blood' Foto: Archivo. EL TIEMPO

Stallone ya había dado sus puños de gloria con 'Rocky' en 1976, que se quedó con tres premios Óscar incluyendo el de mejor película. Rambo -que se conoce como First Blood, por la novela en la que se basó– abrió la puerta para que el actor neoyorquino se convirtiera en un héroe del cine de acción, al lado de Arnold Schwarzenegger y Jean-Claude Van Damme, a punta de dar patadas, puños y manejar armas de todos los calibres. Donde había pelea y bala, seguro estaba Stallone.



El filme fue un éxito: costó 14 millones de dólares y obtuvo ganancias por 100 millones de dólares. También fue el inicio de una saga de cuatro producciones que finalizó en el 2019.

‘The Thing’- 'La cosa'

Los especialistas en terror consideran a 'The Thing' como la obra maestra de John Carpenter, pero al momento de estrenarse fue destrozada por la crítica general debido a su crudeza visual y a una historia plana. Carpenter, junto a David Cronenberg y Wes Craven, forma la tríada de directores más representativos del género y se encargó de la adaptación de Who Goes There? con un juvenil Kurt Russell, que durante un buen tiempo fue su actor fetiche.

'The Thing', de Jonh Carpenter. Foto: Universal

La historia se centra en un equipo científico en la Antártida que descubre un ente extraño que podría ser letal para la humanidad, un extraterrestre que puede duplicar otras formas de vida. Carpenter ya había estrenado el clásico 'Halloween', en 1978, que fue el salto a la fama de la entonces novel Jamie Lee Curtis, y el filme 'The Fog' en 1980.

A 'The Thing' –que en español se llamó 'La cosa del otro mundo'– no le fue bien en los cines, a pesar de que tenía todo para triunfar, pero el dulce panorama que planteó E. T. para los extraterrestres y el exceso de estrenos de películas de ciencia ficción y horror socavaron su taquilla.

‘Sophie's Choice’

De la mente brillante de Alan J. Pakula –el mismo de 'Matar a un ruiseñor' (1962) y 'Todos los hombres del Presidente' (1976)– llegó este drama, basado en la magistral novela de William Styron, de una polaca sobreviviente del campo de concentración de Auschwitz, la bella Sophie Zawistowsk. La joven resiste los malos tratos de su esposo, un encantador pero inestable científico de origen judío. A su pensión en Brooklyn llega Stingo, un aspirante a escritor que terminará formando un triángulo amoroso con la pareja y conociendo uno de los secretos más escalofriantes de la mujer.

Una soberbia Meryl Streep, en ‘Sophie’s Choice’. Foto: Archivo. EL TIEMPO

'La decisión de Sophie' es un relato inolvidable, sobre todo por las soberbias actuaciones de Meryl Streep y Kevin Kline; gracias a este papel Streep se quedó con su segundo Óscar, después del que ganó por 'Kramer vs. Kramer'. La crítica la catapultó de inmediato y tuvo una taquilla aceptable, y con el paso de los años se convirtió en una de las cintas imperdibles sobre el Holocausto.



