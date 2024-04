‘Nadie puede imitar a ‘La profecía’ ’, dice directora de la nueva cinta del anticristo

Sería totalmente entendible que una ráfaga de terror se apoderara de quien cometiera el sacrilegio de llevar una nueva versión del cine de La profecía (The Omen, 1976), la cinta que puso en la alfombra negra del género del horror al tierno y malévolo Damián; un niño atrapado en una intriga diabólica con la idea del nacimiento del anticristo, junto con un retrato del poder político y familiar diezmado por acontecimientos sobrenaturales. Un clásico del horror que sigue causando inquietud y unas cuantas pesadillas.

La idea de tocar o tratar de emular algo así era tan peligrosa como entregar el alma al diablo. Luego del éxito del filme original se desarrollaron dos películas más, que tuvieron una respuesta tibia. Luego se hizo un telefilme soso: La profecía IV; así como una nueva versión de la fuente primaria que tuvo poca repercusión en el cine (La profecía, 2006) y una serie de televisión que tampoco consiguió brillar (Damien, 2016).

Pero la directora Arkasha Stevenson se metió de cabeza en el proyecto de dirigir una película alrededor de ese universo de luces y sombras, de éxito y fracasos. Cuando tuvo en sus manos el guion de La primera profecía, sintió que podía hacer algo diferente. En esta producción –que ya se encuentra en las salas de cine– no se dejó asustar por cosas como el estrepitoso fracaso de El exorcista, creyentes, una actualización de la intocable El exorcista, o la olvidable tercera parte del filme Halloween, ambas dirigidas por David Gordon Green.

Nell Tiger Free (derecha) consigue una gran actuación en la película. Foto:20th Century Fox

“Es aterrador tratar de asumir una franquicia de terror tan sagrada como La profecía. Creo que la original es perfecta y está magníficamente dirigida; así que es imposible recrear o, mejor, copiar. Nadie puede imitar a La profecía. Así que era muy importante para nosotros crear algo nuevo, tener nuestra propia voz”, confesó Arkasha Stevenson en una charla vía Zoom con EL TIEMPO.

En este caso el objetivo se cumplió. La nueva mirada se enfoca en Margaret (Nell Tiger Free), una novicia estadounidense que es enviada a Roma para convertirse en monja y termina enredada en una narrativa que no tiene miedo de ser profana, aterradora, cruel, humana y estéticamente poderosa.

Claro, lo que vive la protagonista está ligado con la historia original. Cabe recordar que La primera profecía relata acontecimientos antes de la aparición del malévolo Damián. Desde el principio se siente una energía malsana, y la tensión va tomando forma de manera orgánica, sin afanes, marcando un ritmo en el que se es testigo de la transformación de la protagonista y de una vida en el convento que sorprende.

La textura de las imágenes es oscura, incómoda, y a Arkasha Stevenson no le da miedo ser visualmente cruda y violenta cuando se necesita. Como en la original, un gran secreto se cierne sobre unos protagonistas que están pasando por una transición y las fuerzas del mal van ahogando cualquier atisbo de luz en sus vidas.

Harvey Stephens interpreta a Damián en la cinta original de 1976 Foto:20th Century Fox

Eso le pasa también a Margaret, la novicia, aunque su historia tiene varios giros.

“Roma es inherentemente hermosa, tanto en su esplendor como en su decadencia. Fue muy emocionante crear un arco entre lo celestial y lo infernal y tener este tipo de estética (la película se rodó en Italia), que para mí es un disfraz perfecto del mal que se esconde en las paredes del convento, y eso se te hace bajar la guardia como espectador”, comentó la realizadora.

“Otro elemento muy importante fue el de humanizar a la monjas dentro de este ambiente. Realmente quería explorar la naturaleza femenina en el filme. Claro, las monjas son un estereotipo aterrador dentro del género cinematográfico que tiene La primera profecía, pero, más allá de eso, quería revelar otras cosas de ellas. Aquí hablan de sensualidad, sexualidad, son compasivas y hasta peligrosas”.

La directora Arkasha Stevenson durante el rodaje de una escena del filme. Foto:20th Century Fox

El viaje personal de Margaret está plagado de muerte, traiciones y símbolos diabólicos. Hay posesiones y blasfemias que emergen para mostrarle un futuro apocalíptico en el que ella tendrá que batallar, en su lucha contra el destino del nacimiento del demonio. Los fanáticos de terror más pecaminoso no se sentirán defraudados.

Cuando la directora vio la cinta original no se quedó solo con el halo de horror. “Vi La profecía cuando era muy joven. No fui del todo consciente de que se trataba de un filme de terror, me llamó la atención el drama de una familia y su pequeño hijo, en una dinámica en la que el horror va invadiendo la realidad. Ahora, nuestra película tiene esa naturaleza, claro que al tratar un tema religioso puede llegar a ser controvertida, pero sinceramente, todas las películas tienen el objetivo de crear debates, generar conversaciones. Creo que el peor escenario es que alguien viera La primera profecía y estoy segura de que eso no va a pasar”, finaliza. Ella tiene toda la razón.