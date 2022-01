Una de las preguntas que más hacen los usuarios en redes sociales está relacionada con qué contenido ver en las múltiples plataformas de 'streming' que existen. Algunos no desean meterse de lleno con una serie de varias temporadas porque no tienen el tiempo suficiente para seguirle la pista a la trama en los siguientes días; otros han visto la mayoría de las películas en tendencia. ¿Qué ver entonces? ¿Usted ha tenido esa sensación de no saber qué elegir?



¡No se aturda y disfrute! Estas son algunas de las miniseries disponibles que usted podrá disfrutar en un mismo día. Son aquellas historias de una temporada con máximo diez capítulos que no superan la hora de duración. ¡Tome nota!

Alguien tiene que morir

Alguien tiene que morir, Netflix Foto: Netflix

Duración aproximada: dos horas y media.

Plataforma: Netflix.

Historia: en la sociedad española de la década del 50, un joven vuelve de una temporada en México con un amigo bailarín de ballet. La presencia del invitado desafía las tradiciones e ideales conservadores y ayuda a develar secretos familiares.

Inconcebible

Duración aproximada: seis horas.

Plataforma: Netflix.

Historia: una joven denuncia haber sido violada por un extraño, pero ni su familia ni las autoridades creen en su versión de los hechos porque ella no se 'comporta' como alguien que sufrió una agresión de ese tipo. Es revictimizada y acusada de mentir. Después de unos años, dos mujeres investigan ataques similares.

After life: más allá de mi mujer

After life, Netflix Foto: Netflix

Duración aproximada: ocho horas.

Plataforma: Netflix.

Historia: es un drama con humor negro que cuenta cómo un periodista que regresa a su rutina diara después de la muerte de su esposa evade de todas las formas las 'ayudas' de sus compañeros, vecinos y familiares para superar el duelo.

Crashing

Crashing Foto: Netflix

Duración aproximada: dos horas y media.

Plataforma: Netflix.

Historia: una especie de 'Friends' con todo el humor británica cuenta cómo un grupo de treintañeros (una rebelde, un coqueto, un gay, una pareja y una amiga de infancia) se convierten en los 'property guardians' de un hospital y sus personalidades arrojan detalles de sus vidas privadas.

Así nos ven

La miniserie, de cuatro capítulos, es también una mirada a la vulnerabilidad de los jóvenes ante un sistema que los estigmatiza. Foto: Netflix

Duración aproximada: cinco horas.

Plataforma: Netflix.

Historia: está inspirada en el caso de los 'cinco de Central Park': cinco adolescentes negros fueron condenados en 1989 tras ser acusados de una violación. La historia cuenta desde el momento de la primera sentencia hasta cuando fueron absueltos en 2002.

Safe

Safe, Netflix Foto: Netflix

Duración aproximada: seis horas.

Plataforma: Netflix.

Historia: esta miniserie de suspenso cuenta cómo un cirujano, padre viudo, investiga la desaparición de su hija adolescente y revela secretos de las personas de su vecindario de clase alta.

Maniac

Maniac, Netflix Foto: Netflix

Duración aproximada: seis horas.

Plataforma: Netflix.

Historia: Jonah Hill y Emma Stone protagonizan esta producción estadounidense que cuenta cómo dos extraños se conocen durante un ensayo clínico. Tiene humor negro y la trama es disruptiva.

El tiempo que te doy

El tiempo que te doy, Netflix Foto: Netflix

Duración aproximada: dos horas y media.

Plataforma: Netflix.

Historia: con capítulos cortos, esta producción española cuenta cómo una pareja (Lara y Nico) intenta superar la ruptura de su relación larga. La mujer trata de comenzar una nueva vida y pensar cada vez menos en él.

La serpiente

La serpiente, Netflix Foto: Netflix

Duración aproximada: ocho horas.

Plataforma: Netflix.

Historia: cuenta la historia de Charles Sobhraj, conocido como el asesino de 'hippies' porque en la década de los 70 buscaba acercarse a los jóvenes que hacían la 'ruta hippie' en el sur de Asia para robarlos y matarlos.

Muñeca rusa

Muñeca rusa. Foto: IMDb

Duración aproximada: tres horas.

Plataforma: Netflix.

Historia: una mujer muere cada vez que termina la fiesta de su cumpleaños, pero revive en la mañana de ese mismo día, sin ningún tipo de afectación. Está atrapada en el tiempo e intenta investigar por qué está en ese 'loop' infinito.

