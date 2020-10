Un clásico y un no-clásico del cine: películas sobre infancias duras

Los niños en el cine no siempre han protagonizado historias tiernas y luminosas. Por eso recordamos dos películas un poco más oscuras, pero realistas, en el mes de los niños.

'Los 400 golpes' (1959)

Primero el clásico, que es el que le da coyuntura a este video: esta semana se cumplen 36 años de la muerte de François Truffaut, el gran director de la Nueva Ola francesa y de ‘Los 400 golpes’, la película que se convirtió en símbolo de una niñez sufrida.



Es un relato crudo, pero salpicado de picardía, sobre la infancia de Antoine, un niño menospreciado por sus padres, que vive en permanente conflicto con la sociedad que lo golpea una y otra vez.



Aunque es una película de hace sesenta años, sus imágenes siguen vigentes y es considerada una obra maestra indispensable para entender el movimiento de la Nueva Ola francesa.



'Sparrows' (2015)

Y ahora, el no-clásico. Una película de Islandia y Dinamarca llamada ‘Sparrows’ o Gorriones.



No es exactamente un niño, sino un adolescente que aún tiene la inocencia infantil y debe irse a vivir con su padre, quien no está acostumbrado a tener un menor de edad en casa, y su abuela, quien se convierte en su tabla de salvación de una relación tempestuosa con el mundo adulto.



La película generó muchos comentarios en el Festival de Cine de Toronto, en el cual fue incluida en la selección oficial, en particular por la solidez de su guion, la hermosa fotografía y el drama del joven que se ve forzado a crecer y volverse hombre en un entorno frío y hostil.



