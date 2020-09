Respuestas al test de la Segunda Guerra Mundial

Solución al test de la Segunda Guerra Mundial:

Respuestas:



1 (A) La Marsellesa



2 (B) Amsterdam



3 (C) Adrien Brody



4 (B) Los informantes



5 (B) Adiós a las armas



6 (B) Dead Snow



7 (B) Christopher Nolan



8 (A) Haber pertenecido a las SS



9 (C) 1941, de Steven Spielberg



10 (D) Gary Oldman



11 (B) Robert Capa



12 (B) Munich



13 (B) Tribus africanas



14 (C) Bella Ciao



15 (C) Leonard Cohen



16 (B) John Hersey



17 (C) Svetlana Alexiévich



18 (C) Philip K. Dick



19 (A) El retrato de Adèle Bloch-Bauer, de Klimt, por 135 millones de dólares.



20 (C) Maus, de Art Spiegelman



21 (C) Sylvester Stallone



22 (A) Imre Kertész



23 (B) Jojo Rabbit



24 (B) Rusa y alemana



25 (C) Sophie Scholl, de Marc Rothermund



26 (B.) 37 días



27 (C) Leslie Howard)



28 (B) Bastardos sin gloria



29 (B) W. G. Sebald



30 (D) Kenzaburo Oé



31 (C) Akiyuki Nosaka



32 (A) Otto Dix



33 (D) El pastel Woolton



34 (B) Riesling



35 (D) Ray Bradbury



36 (B) Suite francesa



37 (D) Budapest



38 (B) El Nobel de literatura



39 (D) Desayuno en Tiffany’s



40 (C) La estrella de las Baum



41 (C) Glenn Miller



42 (B) Héctor Feliciano



43 (B) Los campos de concentración



44 (C) El hombre araña



45 (B) Pintor

