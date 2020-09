45 preguntas sobre la Segunda Guerra Mundial

La Segunda Guerra Mundial ha sido de los mayores horrores de la humanidad. Las abominaciones del Holocausto, la creación de la bomba atómica, la posibilidad real de autoaniquilarnos, los bombardeos sobre poblaciones civiles, la caída de París o el sacrificio de miles de jóvenes en el Día D, son motivos suficientes para no querer repetir una empresa bélica de esas dimensiones.



La Guerra finalizó hace 75 años y afectó profundamente la cultura. Su tragedia inspiró algunas de las mejores obras del siglo XX y algunas de este siglo. Hicimos un test para que visite algunas de las más grandes creaciones cinematográficas, literarias, musicales y artísticas sobre este evento que cambió el mundo. Vea las respuestas en el link al final del test.

6. Casablanca Dirigida por Michael Curtiz fue estrenada en 1942 Foto: Warner

1. Uno de los momentos más emotivos de 'Casablanca', el clásico del cine protagonizado por Humprey Bogart e Ingrid Bergman, es cuando en el bar de Rick callan a un grupo de alemanes con:

A. La Marsellesa

B. As Time Goes By (luego de la frase: "Tócala otra vez, Sam")

C. El canto de los partisanos

D. My Guy's Come Back

Ana Frank Foto: Archivo EL TIEMPO

.2. La casa donde se escondió Ana Frank antes de ser apresada y asesinada por los nazis, y donde escribió y ocultó su diario, está en:



A. Berlín

B. Ámsterdam

C. Frankfurt

D. Varsovia



3. Otra de las grandes películas sobre la Segunda Guerra Mundial es El Pianista, de Roman Polanski. El filme está basado en la historia real del pianista polaco Wladyslaw Szpilman que logra no ser deportado a Auschwitz escondido entre los escombros de Varsovia. Szpilman fue interpretado por:



A. Tom Cruise

B. Hugh Grant

C. Adrien Brody

D. Leonardo Di Caprio



4. En un hotel de Fusagasugá, el Gobierno colombiano creó un campo de concentración para ciudadanos alemanes y japoneses. ¿Cuál de estas novelas colombianas habla sobre este episodio?





A. Los Ejércitos, de Evelio Rosero

B. Los informantes, de Juan Gabriel Vásquez

C. La nieve del Almirante, de Álvaro Mutis

D. Río muerto, de Ricardo Silva Romero





5. ¿Cuál de estas grandes novelas no es sobre la Segunda Guerra Mundial?



A. Matadero cinco, de Kurt Vonegut

B. Adiós a las armas, de Ernest Hemingway

C. Trampa 22, de Joseph Heller

D. Los desnudos y los muertos, de Norman Mailer





6. En una de estas películas hay zombis nazis:



A. El regreso de los muertos vivientes

B. Dead Snow

C. Guerra Mundial Z

D. Zombieland





7. Dunkerque es una intensa película, basada en hechos reales, que muestra el heroísmo de una flota de civiles ingleses que atravesó el Canal de la Mancha para evacuar a sus soldados del cerco nazi en Francia. Su director fue:



A. Alfred Hichcock

B. Christopher Nolan

C. Ken Loach

D. Steven Spielberg 8. ¿Cuál fue la terrible confesión que hizo el premio Nobel alemán Günter Grass?

Günter Grass Foto: EFE

A. Haber pertenecido a las SS

B. Haber escrito un discurso para Hitler

C. Escribir un guion cinematográfico para Leni Riefentahl en los Juegos Olímpicos

D. Haber trabajado en el departamento de propaganda de Goebbels





9. El drama ha sido el género más intenso en los filmes sobre la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, la comedia también aprovechó ese momento histórico para criticar y reírse del conflicto. Una de estas películas es la prueba:



A. El hijo de Saul

B. Los doce del patíbulo

C. 1941

D. La caída.



10. En ‘Las horas más oscuras’, la película dirigida por Joe Wright, se da una de las mejores interpretaciones de Winston Churchill en el cine. ¿Cuál fue el actor que asumió ese reto?



A. Richard Loncraine

B. Rodd Taylor

C. Richard Attenborough

D. Gary Oldman 11. ¿Qué fotógrafo logró las únicas imágenes del desembarco de Normandía y vio cómo el laboratorista dañó los rollos y solo sobrevivieron 11 imágenes 'ligeramente' desenfocadas?

A. Margaret Bourke-White

B. Robert Capa

C. Helmut Newton

D. Henri Cartier-Bresson





12. ¿Cuál de estas películas de Steven Spielberg no transcurre durante la Segunda Guerra Mundial?



A. El Imperio del Sol

B. Múnich

C. Salvando al soldado Ryan

D. La lista de Schindler 13. Leni Riefenstahl fue una gran cineasta alemana que murió a los 101 años. Hizo varios documentales para el Tercer Reich. Fue encarcelada, juzgada y luego absuelta por su relación con los altos jerarcas nazis, luego se dedicó a la fotografía y sus fotos más famosas son de:

Leni Riefenstahl Foto: AFP

A. Paisajes alpinos

B. Tribus africanas

C. La reconstrucción de Berlín

D. Moda



14. ¿Cuál fue el gran himno de la resistencia italiana en la Segunda Guerra Mundial?



A. O’ Sole mio

B. La Felicidad

C. Bella Ciao

D. Alle porte del sole





15. El himno de la resistencia francesa, 'La Complainte du partisan' ('La canción del partisano'), de Emmanuel d'Astier de la Vigerie, tuvo una versión de:



A. Pearl Jam

B. Paul McCarney

C. Leonard Cohen

D. Patti Smith



16. ¿Cuál es el autor del gran clásico de periodismo literario de la bomba atómica en Hiroshima?



A. Yukio Mishima

B. John Hersey

C. Gay Talese

D. Tom Wolfe



17. 'La guerra no tiene rostro de mujer' es un libro sobre el papel de las mujeres en el Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál de estos ganadores o ganadoras del premio Nobel fue su autor?



A. Wislawa Szymborska

B. Aleksandr Solzhenitsyn

C. Svetlana Alexiévich

D. Pär Lagerkvist





18. 'El hombre en el castillo' es una delirante novela en la que se presenta un mundo alternativo donde los alemanes y los japoneses ganaron la guerra y dividieron los Estados Unidos de la misma manera en que se dividió a Alemania, ¿quién es su autor?



A. Chuck Palahniuk

B. Kenzaburo Oe

C. Philip K. Dick

D. Woody Allen



19. Uno de los cuadros robados por los nazis con el tiempo se convirtió en una de las obras más caras de la historia. Se trata de:



A. El retrato de Adèle Bloch-Bauer, de Klimt, por 135 millones de dólares.

B. Salvator mundi, de Da Vinci por 450 millones de dólares.

C. Retrato del Doctor Gachet, Van Gogh, por 82.5 millones de dólares.

D. Los jugadores de cartas, de Paul Cezane, por 250 millones de dólares.



20. ¿Cuál es el gran clásico del cómic (ganador, entre otras cosas, del premio de Pulitzer) de la Segunda Guerra Mundial en el que los nazis son representados como gatos malvados?



A. Yo maté a Adolfo Hitler, de John Arne Saeteroy (Jason)

B. Auschwitz, de Pascal Croci

C. Maus, de Art Spiegelman

D. Capitán América

Pelé en una de las escenas de 'Escape a la victoria'. Foto: Archivo EL TIEMPO

21. ‘Escape a la victoria’ narra la historia de un campo de prisioneros de guerra nazi donde se juega (tal vez) el mejor partido de fútbol de la historia del cine. El equipo de prisioneros aliados contra sus guardianes alemanes. En los aliados juegan, entre otras figuras, Pelé, Bobby Moore y Osvaldo Ardiles. El arquero del equipo aliado fue interpretado por:





A. Michael Caine

B. Lev Yashin (La araña negra)

C. Sylvester Stallone

D. Ubaldo Matildo Fillol





22. ¿Cuál de estos autores estuvo en un campo de concentración y sus novelas (entre otras la memorable Sin destino) lo hicieron merecedor del premio Nobel?



A. Imre Kertész

B. Orhan Pamuk

C. Primo Levi

D. Isaac Bashevis Singer





23. ¿En cuál de estas películas los niños no aparecen en campos de concentración?



A. La vida es bella

B. Jojo Rabbit

C. El niño con la piyama de rayas

D. La lista de Schindler

Escena de 'Enemigo al acecho' Foto: Paramount Pictures

A. Francesa y alemana

B. Rusa y alemana

C. Estadounidense y alemana

D. Inglesa y alemana



25. ¿En cuál de estas películas los tanques de guerra no son protagonistas?



A. Corazones de acero (Fury) con Brad Pitt, dirigida por David Ayer

B. Sahara con Humprey Bogart, dirigida por Zoltan Korda

C. Sophie Scholl, de Marc Rothermund

D. Patton, de Franklin J. Schaffner





26. ¿Cuál de estas series no es sobre la Segunda Guerra Mundial?



A. Das Boot

B. 37 días

C. Holocausto

D. El hombre en el castillo



27. ¿Cuál de estos actores peleó en la vida real en la guerra?



A. Humprey Bogart

B. Leslie Nielsen

C. Leslie Howard

D. Tom Savini



28. ¿En cuál de estas películas Hitler es ejecutado por un grupo de guerrilleros?



A. Valkiria

B. Bastardos sin gloria

C. La caída

D. Tora, Tora, Tora





29. ‘Sobre la historia natural de la destrucción’ narra las consecuencias de los bombardeos Aliados y la muerte de 600.000 civiles alemanes. Su autor es:



A. Patrick Süskind

B. W. G. Sebald

C. Günter Grass

D. Ferdinand von Schirach



30. ‘La presa’ es una novela que narra la caída de un avión aliado en una isla japonesa. El piloto es afroamericano y se convierte en prisionero de guerra de los campesinos nipones. Su autor es:



A. James Baldwin

B. Akiyuki Nosaka

C. Toni Morrison

D. Kenzaburo Oé



31. ‘La tumba de las luciérnagas’ es una preciosa novela breve que narra la historia de un niño moribundo en 1945 en las calles de Kobe. Su autor es:



A. Hiromi Kawakami

B. Banana Yoshimoto

C. Akiyuki Nosaka

D. Yasutaka Tsutsui



32. Qué artista fue considerado “degenerado” por los nazis:



A. Otto Dix

B. Vermeer

C. Leonardo Da Vinci

D. Nan Goldin





33. Cuál fue el plato inglés que creó el hotel Savoy, en Londres, durante la guerra, con una receta acorde con los tiempos de escasez de la guerra



A. Fish and chips

B. El plato de salchichas Bangers and mash

C. El Roast Beef

D. El Pastel Woolton



34. En una película sobre la Segunda Guerra Mundial, para dar ejemplo patriótico, un alto oficial nazi debería pedir en un bar una copa de



A. Whisky

B. Riesling

C. Coñac

D. Vodka





35. Uno de estos autores jamás fue acusado de simpatizar con el nazismo. La obra de los otros tres –incluso– ha sido estigmatizada.



A. Knut Hamsun

B. Erza Pound

C. Louis Ferdinand Céline

D. Ray Bradbury





36. Irène Némirovsky fue una exquisita escritora asesinada en Auschwitz. Esta es una de sus obras más conocidas:



A. Las olas

B. Suite francesa

C. Días sin hambre

D. Antes que anochezca



37. Sándor Márai fue un escritor que, tras ser prohibido durante años en su país, fue redescubierto y se convirtió en un best seller en todo el mundo con obras como El último encuentro o La mujer justa. Una de sus obras más impactantes sobre la Segunda Guerra Mundial es Liberación. Y transcurre en



A. Praga

B. Berlín

C. Varsovia

D. Budapest

38. Winston Churchill ganó:

Winston Churchill Foto: AFP

A. Premio Nobel de la Paz

B. Premio Nobel de Literatura

C. Premio Pulitzer

D. Premio Maria Moors Cabot



39. Los nazis que escaparon de ser juzgados han despertado la imaginación de cineastas y guionistas; una de estas películas no toca el tema:



A. El Extraño, de Orson Welles

B. Los niños del Brasil, de Franklin J. Schaffner

C. Wakolda, de Lucía Puenzo

D. Desayuno en Tiffany's, de Blake Edwards



40. Una de estas telenovelas colombianas tuvo como telón de fondo la Segunda Guerra Mundial

A. El hijo de Ruth

B. Gracias por el fuego

C. La estrella de las Baum

D. Kundry



41. La música sin duda, fue uno de los bálsamos durante la guerra. Era el furor del 'swing', interpretado en particular por una orquesta icónica, que se oía en la radio, en los bares clandestinos y en los cuarteles miliares. ¿Cuál fue esta orquesta?



A. La orquesta del Royal Albert Hall

B. Ray Charles y su conjunto

C. Glenn Miller

D. The Mamas & The Papas



42. El museo desaparecido es una poderosa investigación que narra el robo sistemático de miles de obras de arte por parte de los nazis. Su autor es:



A. Bod Woodward

B. Héctor Feliciano

C. Carl Bernstein

D. Joan Didion



43. Margaret Bourke-White hizo una de las fotos más icónicas de la Segunda Guerra Mundial con



A. Hiroshima

B. Los campos de concentración

C. Pearl Harbor

D. El día D



44. Uno de estos superhéroes no ha peleado contra los nazis



A. Superman

B. Capitán América

C. El hombre araña

D. La mujer maravilla45. Hitler fue un mediocre:

Adolfo Hitler Foto: AFP

A. Arquitecto

B. Pintor

C. Fotógrafo

D. Escultor

Respuestas al test:

Encuentre aquí las respuestas al test de la Segunda Guerra Mundial.

