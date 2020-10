Cien ediciones de la Revista Bocas

Cien ediciones. Para cualquier publicación el número 100 es un hito, y no un hito menor.

Pero tenemos algunas deudas. Alguna vez quisimos entrevistar al Papa, pero no

nos respondieron del Vaticano. No hemos hablado con Maradona ni con Bill Clinton.

Trump tampoco nos ha pasado al teléfono.



Los Rolling Stones se nos escaparon por poco: ya teníamos un telón gigante detrás de la escultura de la mano de Fernando Botero en el Museo del Banco de la República, y Ruven Afanador –después de traer de emergencia sus cámaras de Bucaramanga– estaba listo para disparar las fotos, pero en un día de locos, no hablamos con su mánager, sino con su jefe de seguridad y, en la estructura de los Stones, era imposible que él definiera quién hablaba con quién.



Sin embargo, gracias a todo lo que hicimos, Mick Jagger y Ronnie Wood pudieron ver la colección Botero el día que el museo estaba cerrado. En alguna parte de mi celular están las fotos que me enviaron del Museo y, a la salida, en una esquina de La Candelaria, Mick Jagger pudo probar las obleas con arequipe antes de su concierto en Bogotá.

No hablamos con Mick Jagger, pero Julio Sánchez Cristo y Gustavo Gómez pudieron entrevistar a Paul McCartney. Ruven Afanador nos entregó una sesión completa de fotos con Barack Obama. Hemos hablado con Woody Allen, Rodolfo Llinás, Ferran Adrià, Madonna, Usain Bolt, Fernando Botero, Guillermo del Toro, Maluma, Quentin Tarantino, Umberto Eco; premios Nobel como Rigoberta Menchú, Juan Manuel Santos y Mario Vargas Llosa; presidentes y expresidentes como Pepe Mujica, Álvaro Uribe Vélez, José Luis Rodríguez Zapatero y Ernesto Samper; escritores, ministros, deportistas, diseñadores de moda, científicos, víctimas del conflicto armado, artistas plásticos, líderes sociales, alcaldes, policías, indígenas y cineastas.

Y todo empezó con un trozo de papel. Me hubiera gustado conservar el individual en el que dibujamos, en el restaurante Patria de la calle 26, las primeras líneas de lo que sería BOCAS. Fue una especie de iluminación que desembocó en un par de meses trepidantes para tener lista la edición número uno.



Todavía recuerdo esas primeras reuniones con Roberto Pombo, María Elvira Arango y Mauricio Silva, para definir qué era BOCAS y por qué debía llamarse BOCAS. La primera idea fue en singular: Boca, pero sonaba a equipo de fútbol argentino (no el más grande), y Roberto le puso la S.

El contenido siempre lo tuvimos claro: la idea era recuperar la entrevista como un género mayor y que los protagonistas de cada edición fueran personas importantes –realmente importantes– y no necesariamente “famosas”. Hemos apostado por textos que puedan pelear sin complejos con la mejor entrevista de todos los tiempos y, cada tanto, releemos cada línea de las palabras de John Lennon en su entrevista de Rolling Stone para recordar qué tenemos que hacer. Hemos apostado por tener a los mejores fotógrafos de nuestra generación y hemos contado con la fortuna de tener en nuestras páginas algunos retratos de antología. Hemos apostado por el diseño como una de las bellas artes para que el lector todavía pueda apreciar la belleza del papel.

Recuerdo nuestro primer premio Simón Bolívar con la entrevista a Brigitte Baptiste, de Carolina Venegas; el de Ángela Posada Swafford por su entrevista con el premio Nobel de Física Roy Glauber, y el de Mauricio Silva con la entrevista a Yerry Mina después de sus cabezazos goleadores en el Mundial.



Tengo en un lugar especial de mi biblioteca nuestros libros de entrevistas con artistas y escritores y los tres de deportistas colombianos que, juiciosamente, ha escrito y recopilado Mauricio con Intermedio Editores.



Solo me queda darles las gracias a todos losque han hecho esta aventura posible: Juan Guillermo Amaya, Andrés Mompotes, Jorge Stellabatti, Jorge Carom, David Matoses, Ernesto Cortés, Alberto Casas, Nina García, Álvaro Castaño Castillo, Wilmer Huertas, Isabel Cristina González, Margarita Peña, Esmeralda Rincón, Diana Gómez, Catalina Pérez, Adriana Restrepo, Diana Estrella, Mario Benavides, José Agustín Jaramillo, Leo Espinosa, Philip Scholz, Carolina Baquero, Javier Garzón, Daniel Vivas, Kathy García, María Paulina Ortíz, Diego Felipe González, María Cristina Amaya, Ana María Rueda, Ana María Andrade, Karen Parrado, Vicente Casas (por una fiesta fuera de serie), Viviana Vásquez, Tatiana Uribe, Pablo Salgado, Sebastián Jaramillo, Natalia Hoyos, Hernán Puentes, Martha Sotomayor, César Tulio Puerta, Julio César Guzmán, Juliana Saldarriaga, Silvana Nieto, Adriana Muñoz, Mariana Restrepo y otra gran cantidad de grandes seres humanos que, no por malagradecido, sino por desmemoriado, no estoy mencionando.



Todos merecen una entrevista de BOCAS.



Fernando Gómez Echeverri

Director de Bocas

* * *

