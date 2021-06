Chloé Zhao habló con Revista BOCAS

Chloé Zhao dice que, en su adolescencia, a veces se le olvidaba que era asiática. Que no era algo que ella asumiera como una renuncia racial, sino, más bien, una forma de soñar y de sentirse parte de la especie humana. “Provenir de China no era una condición que pensara muy a menudo. Cuando crecí en Pekín, en las décadas de 1980 y 1990, ser de China era simplemente el contexto normal que yo conocía de mi entorno. Necesité salir de allí para aprender a deshacerme de un solo contexto humano. Poder ser otra”.

Zhao, la cineasta de 39 años, la mujer detrás de Nomadland, la directora de la película que recientemente se llevó tres premios Óscar, es plenamente consciente del hecho de que habla mandarín como idioma nativo, de que mide 1,67 metros de estatura y de que esos son los rasgos típicos de la gente del norte de China: “Somos ruidosos, bulliciosos, de huesos grandes, bajos de estatura… Me encanta estereotipar a mi propia gente”, dice mientras sonríe.



Zhao Ting, su nombre de pila, nació en Pekín el 31 de marzo de 1982. Creció como “una niña rebelde y una estudiante normal”, dice. Su padre fue un alto ejecutivo de una siderúrgica, que pasó por el desarrollo inmobiliario y terminó en la inversión de capital. Su madre, por su parte, trabajaba en un hospital.



A los 14 años, Zhao fue a un internado en Londres, Inglaterra, donde aprendió inglés, para luego trasladarse a terminar su bachillerato en Los Ángeles. Luego se mudó a Massachusetts para realizar estudios de pregrado en Mount Holyoke College, donde se especializó en ciencias políticas. “Cuatro años fueron suficientes para apartarme de la política; después de una temporada postuniversitaria como camarera, me sentía más atraída por las personas y sus historias personales que por la política”, recuerda.



Fue así como, en el año 2010, ingresó a la Universidad de Nueva York para seguir su educación cinematográfica al inscribirse en el programa de cine de estudios de posgrado. Allí hizo su cortometraje Daughters con el que ganó el premio al mejor cortometraje de acción en vivo para estudiantes en el Festival Internacional de Cortometrajes de Palm Springs y el Premio Especial del Jurado en el Festival de Cine Cinequest. Ella solo había hecho dos cortometrajes antes de Daughters; el primero llamado Post (2008) y The Atlas Mountains (2009).

Nació en Pekín en1982 bajo el nombre de Zhao Ting. A los 14 años, viajó a Londres para estudiar inglés. Luego se fue a Estados Unidos donde fue camarera, mientras estudió ciencias políticas. Foto: Getty

Como estudiante de tesis, Zhao realizó en el 2015 Songs My Brothers Taught Me, un drama nativo americano filmado al lado de su compañero de la Universidad de Nueva York, Joshua James Richards. Esta producción le dio a Zhao una nominación a la mejor ópera prima en los Premios Independent Spirit, el más importante galardón del circuito independiente norteamericano.



Fue en el 2016, cuando llegó a la reserva nativa de Pine Ridge, en Dakota del Sur, que logró hacer una de las mejores películas de su generación sobre el oeste norteamericano: The Rider, lanzada en el 2017. Zhao, como lo venía haciendo con sus trabajos anteriores, se basó en sus propias experiencias para hacer otra historia más de profundo humanismo.



De ese rodaje recuerda haber sido la única persona china a su alrededor. “¿Cuál fue la utilidad de pensar en mí misma como parte de un grupo cuando solo era yo? Eso hizo sentirme como si yo no viniera de ninguna parte y como si eso fuera una ventaja”.



Y para la carrera de Zhao, sin duda lo ha sido. Durante los últimos cuatro años se ha convertido en una de las directoras más buscadas de Hollywood gracias a un palmarés que está lejos de lo comercial, pero muy impactante desde lo humano.



Cuando comenzó a filmar Nomadland, a finales del 2018, había atraído la atención de una estrella importante, Frances McDormand, quien coprodujo la película e interpretó a la protagonista de la misma. Nomadland no es precisamente una película estándar, si hablamos de las que recientemente han ganado un premio de la Academia. Pero, de igual manera, el 2020 no fue un año normal para nadie, incluida la temporada de premiaciones de Hollywood.



Por eso mismo, no fue del todo sorpresivo que Chloé Zhao hiciera historia en la edición 93 de los Premios de la Academia, el pasado 25 de abril, convirtiéndose en la primera mujer asiática en ganar el Óscar a mejor directora y la segunda mujer en ganar el premio por la dirección de Nomadland, uniéndose a Kathryn Bigelow, quien ganó en el 2009 por The Hurt Locker.

La película está basada en el libro publicado en el 2017 de la periodista Jessica Bruder Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century, sobre los estadounidenses adultos que viven en sus autos y camionetas después de la Gran Recesión, entre 2007 y 2009. El filme cuenta la historia de una mujer madura llamada Fern, quien tras perder su trabajo y a su pareja reconstruye su vida como una nómada moderna junto a otros trabajadores transitorios en una camioneta que utiliza como su hogar rodante, un fenómeno que se ha hecho evidente con los años en Norteamérica como alternativa a las dificultades económicas y, para muchos, como una única opción para evitar la indigencia. Desde su estreno, fue la película consentida de la crítica especializada por su ambiente mezclado entre películas del viejo oeste con el género del road movie.



“Soy muy afortunada de poder hacer lo que amo para ganarme la vida”, fue lo primero que dijo tras ganar el Óscar. “Esto es para cualquiera que tenga la fe y el coraje de aferrarse a la bondad en sí mismos y aferrarse a la bondad de los demás, sin importar lo difícil que sea hacer eso. Por ese motivo, esto es para ti. Me inspiras a seguir adelante”, refiriéndose a su padre, tras explicar cómo un juego que solía jugar con él la llenó de motivaciones de vida. “He estado pensando mucho últimamente en cómo seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles, y creo que se remonta a cuando era niña, cuando crecía en China, donde mi papá y yo solíamos jugar a memorizar poemas y textos chinos. Los recitábamos juntos y tratamos de terminar las oraciones del otro”. Ese juego fue el catalizador que la motivó a contar historias narrativas.



Hoy, Zhao está en la postproducción de una nueva película, tras haber dirigido Eternals, una película del universo cinematográfico de Marvel, que la sacará de esa dimensión de su trabajo anterior en muchos aspectos. Se trata de una entrega de la siguiente fase del marco de la franquicia de superhéroes de este estudio. Eternals contará con el primer superhéroe gay del universo Marvel y el primero que es sordo, y cuenta con un elenco diverso que incluye a Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, Salma Hayek y Gemma Chan, así como a Angelina Jolie y Richard Madden. La película fue retrasada en su producción debido a la pandemia, pero Zhao se siente optimista por lo que va a llevar a las salas de cine.



El arco de su carrera, que va desde un drama de bajo presupuesto ambientado en una reserva indígena, hasta una saga sobre extraterrestres inmortales, por extraño que suene, se trata en el fondo de una historia personal de Hollywood.



Desde el estudio de Disney, en Burbank, California, donde está terminando su último proyecto con Marvel, conversamos con la nueva sensación del cine norteamericano.



Chloé Zhao es uno de los cinco grandes personajes de la edición 106 de Revista BOCAS, en la que la banda colombiana Aterciopelados es portada. Foto: Revista BOCAS

¿Cómo era su vida cuando creció en China?



Mis padres sufrieron mucho conmigo (risas). Se la pasaban gritando porque no fui muy buena estudiante. Yo era un poco rebelde. Pero no de la forma que piensas. No era lo suficientemente genial para ser la chica mala de la historia. Yo era más bien una nerd, pero no me gustaba la escuela, aunque, la verdad, amo la escuela. De hecho, desearía volver para dedicar un poco menos de energía a rebelarme de esa manera no tan útil y, mejor, prestar atención a algunas de las clases que ya sé que sirven para la vida.



Desafortunadamente, el mundo hoy en día ha sufrido una regresión en términos de prejuicio y discriminación hacia ciertos sectores, especialmente la comunidad asiática en Estados Unidos tras la pandemia de covid-19. ¿Se ha sentido víctima de esos prejuicios por ser china?



Sí, por supuesto. Quiero decir, nunca me había sentido así en Estados Unidos. Pero recientemente, lo he sentido. Ha habido momentos en los que voy por la calle y veo a cierta gente mirándome con resentimiento. Pero lo que hago es sonreír, le devuelvo la mirada con una sonrisa. Hay que hacerlo en el momento en que quieren mirarte y no tratarte como una persona. Quieren tratarte como una etiqueta, una amenaza o cualquier cosa. Miras a los ojos de esa persona y solo miras a esa persona y sonríes. Es muy difícil para otro ser humano mantener tanto odio hacia ti. Porque en el momento en que miras para otro lado, los pierdes por completo, es una causa perdida.



Como inmigrante en los Estados Unidos, ¿qué tanto resonó a nivel personal esta historia que muestra en Nomadland?



Hacer esta historia fue como ese reconocimiento de que haces una búsqueda constante del próximo horizonte. Es decir, eso es una gran parte de la creación de este país. Eso está en el núcleo no solo de cómo se construye el país físicamente, sino también, creo, en el corazón de cada estadounidense. En mi caso, a nivel personal, también es la búsqueda de uno mismo. Es parte del legado de la carretera en que viajamos. Sabes que salimos a la carretera porque tal vez lo que sea que definió quiénes somos ya no lo sea. Ya sea que lo perdimos en una tragedia o decidimos que ya no somos quienes somos, y luego nos dispusimos a encontrarnos y conectarnos en ese nivel, de tu sentido de identidad. Y los estadounidenses se sienten atraídos por este sentimiento de movimiento, porque para ellos es parte de esta búsqueda de identidad.



Pero esta es una elección que hacen algunas de estas personas de no gastar su dinero en alquiler e hipoteca. Así que, ¿cuáles son las ventajas de este estilo de vida?



A menudo, las dificultades también son una parte hermosa de la vida. Van de la mano. Sabes, para los “nómadas rodantes”, por llamarlos de una forma, les es difícil sentirse expuestos, físicamente expuestos, al medio ambiente. La pared de la furgoneta no es muy gruesa. No te impide escuchar el sonido de una tormenta o sentir el clima frío o caluroso. No evita que las serpientes de cascabel se acerquen a los patios provisionales donde acampan. Pero al mismo tiempo, porque estás obligado a no estar encerrado y separado del mismo lugar de donde vienes, que es la tierra, y la naturaleza, te hace sentir una persona sencilla. Sientes que eres parte de algo mucho más grande. Entonces, aprecias esa puesta de sol porque sientes que eres parte de ella más que nunca cuando vives allí. Pero tan pronto como llega el anochecer, también hace mucho frío. Nunca es una imagen perfecta.



La película es un examen a un estilo de vida al que tristemente mucha gente no presta la atención debida. Si bien usted proviene de Pekín, ¿qué punto de vista exterior tenía sobre esta experiencia? ¿Existe un tipo de ambiente similar en China?



No, realmente no pienso de esa manera. Soy una forastera dondequiera que voy, incluso en casa, incluso en China. Siempre me siento como una extraña. Pero no puedo negar que podría tener un poco más de miedo a la pesadez de la historia de este país. Es posible que algunos realizadores estadounidenses se hayan visto más afectados en sus elecciones de narración. Entonces, creo que definitivamente está ahí, pero siento que la idea de ir al Oeste es innata en mí; cada cultura tiene su historia de ir al Oeste. China, definitivamente, tiene una de nuestras mejores y clásicas obras literarias que se llama Viaje al Oeste. Y yo vivía en Pekín, que está en el Este, pero siempre me encantó ir a Mongolia cuando crecía, el interior de Mongolia, estar allí con los caballos y la gente que vive allí. Entonces, creo que ese anhelo lo tienes en China también. Creo que tienes eso en las ciudades metropolitanas de todo el mundo.



¿Pero hay algún grupo nómada con el que se relacionó cuando empezó a filmar esto?



Bueno, no específicamente como Nomadland, quiero decir, podría ser cualquiera. Sabes, podrías ser tú. Podría ser yo el que de repente lo perdemos todo o decidimos que esta no es la forma que queremos vivir. Todo lo que necesitas es una casa rodante para convertirte en un nómada. Y luego tienes que aprender a vivir en él. Así es como empieza ese estilo de vida. Entonces, lo que me encanta de esto no es solo ir a un lugar; hay un grupo de personas que tiene una identidad muy fuerte y profunda con esa tierra. Estas personas son de todos los ámbitos de la vida. Podría ser alguien que sea ama de casa, un corredor de Wall Street o un artista. Lo sabes, podría ser cualquiera que pudieras imaginar.



¿Qué piensa cuando cierta gente dice que uno tiene que ser de determinada área para comprender a ciertas personas?



Mi respuesta probablemente no te sorprenderá. Creo que si me preguntas con qué me identifico, ante todo, yo diría que simplemente con ser un humano. Eso suena a cliché, pero siento que cada vez más tenemos que empezar a recordarnos a nosotros mismos. Hoy, más que nunca, es posible para mí relacionarme con alguien con quien no tengo nada en común. Y eso, hoy, es más importante que nunca. Intento relacionarme con personas con las que no tengo nada en común. Habiendo dicho eso, ir a otras comunidades a hacer películas sobre ellos depende en gran medida de mi colaboración con ellos.



Es inevitable al ver esta película pensar en su propio estilo de vida, en sus preferencias. Pero usted no solo lo vio, usted lo hizo. ¿Cómo esta película la cambió realmente?



De cada película deseo, si tengo suerte, poder crecer como persona. Creo que con Nomadland, probablemente, crecí mucho más como persona. Solo había conocido el camino de ser joven. No entendía lo que era para personas como Bob Wells, Swankie y Linda May, que están en el ocaso de sus vidas y están saliendo a vivir en la carretera. Fui criada como atea, no soy religiosa y, a medida que envejezco, siento esta ansiedad de preguntarme: ¿a dónde pertenezco? Porque en la vida de todos hay gente que llega y que se va, es una constante. Nunca tuve miedo de despedirme hasta que, cuando estábamos haciendo la película, llegamos a un lugar, empacamos, nos acercamos mucho a la gente, empacamos y nos íbamos. Hicimos eso durante cinco meses. Y eso es emocionalmente agotador, te hace sentir deprimido. Y luego, una de las últimas cosas que filmamos fue con Bob Wells. Y filmamos a Bob Wells hablando. Y luego dijo la idea de: “Nos vemos en el camino”. Lo que sea que eso signifique para él, o para alguien más, tal vez crea en Dios o en la espiritualidad que tenga. Sentí lo que dijo y tuve que alejarme para recomponerme. Y fue extremadamente curativo porque la idea de que todos somos parte de algo más grande y todos estamos conectados, especialmente el ahora, cuando ocurrió la pandemia. Me sentí muy afortunada de haber pasado por eso y de que alguien como Bob me dijera esas palabras.



Muchos ciudadanos mayores en todo el mundo, en especial en Estados Unidos, al final de su camino terminan solos y/o en centros geriátricos. ¿Cree que algunos de ellos optan por elegir la vida nómada para tener un fin de vida mejor que lo que la sociedad les ofrece?



Siento que generalmente no soy muy política, pero hay una cosa con la que me siento muy, pero muy cómoda diciendo, y es el trato a los ancianos en este país. Creo que es una vergüenza que, en el país más poderoso del mundo, cuando la gente llega a sus 70, 80 o 90, después de haber trabajado toda su vida, muchas veces sirviendo al país, termine con 500 dólares al mes para vivir, eso si tiene suerte. Esta pandemia mostró lo desechables que el gobierno cree que son esos adultos mayores. Lo que es realmente irónico es que, en culturas más tradicionales, los ancianos son considerados un tesoro porque tienen sabiduría, han vivido una vida que los jóvenes no lo han hecho. Y se supone que deben transmitir sus conocimientos. Entonces es una vergüenza en la sociedad capitalista occidental que nos olvidemos de eso.

Póster de la película Nomadland, dirigida por Chloé Zhao en 2020 y ganadora a mejor película en los premios Óscar 2021. Foto: Cortesía

Esta fue la primera vez que trabajó con una gran estrella norteamericana. ¿Cómo fue esa primera conversación con Frances McDormand?



Trabajar con Frances es un sueño. Cuando nos conocimos, le conté el proceso, le expliqué mi visión y ella, que es una productora que entiende completamente, ya sabía en lo que se estaba metiendo. Sabía que no iba a ser convencional. No lo veo mucho como una transición porque ella entró en nuestro mundo cinematográfico y se adoptó en el mío. Entonces, fue una experiencia increíble. Lo veo de esta manera: tengo tres bebés cuando estoy en el set. Yo soy la madre. Tengo los personajes, y luego tengo el mundo, y luego tengo la cámara; porque esto es cine, la cámara es igual de importante, si no más. Entonces, para mí, hay una negociación constante con cada uno de estos bebés. Nunca es fácil tomar una decisión, pero es mi trabajo ver el panorama general.



¿Cree que esta experiencia, haber trabajado con ella, le preparó para entrar en su próximo gran proyecto, Eternals? ¿Piensa que le ayudó a entrar en el universo de Marvel?



Bueno, tenemos un gran elenco en Eternals, todos trajeron algo muy especial. Pero para un director el trabajo siempre es encontrar ese punto óptimo. En cierto modo intento no mirar a los actores profesionalmente, ¿es esa persona la adecuada para el papel? Si tengo suerte, lo son y entonces cada colaboración es una experiencia única e individualizada. Entonces, cada persona tiene que volver a conocerse realmente. Depende de la química entre estas dos personas que llegamos a algún tipo de acuerdo. Y para mí, no hay una regla establecida. Solo porque hice esto, y voy a estar bien haciendo eso, no creo que sea así como funciona cada vez que se trata de un nuevo romance.



¿Cuál ha sido su mayor influencia en el cine?



Bueno, la primera semilla tengo que dársela al director Wong Kar-wai por el crédito por su película Felices juntos. Recuerdo haberla visto por primera vez y quedé completamente impresionada. Y quería hacer películas como esa. Y luego me enamoré de Terrence Malick; su trabajo me ha influenciado mucho, no solo visualmente, sino también como filosofía del cine. Y como persona y las preguntas que se hace como cineasta y cómo construye un mundo. Sin él, no creo que pudiera ser quien soy hoy.

Ahora que está en la postproducción de Eternals, ¿hay algo que nos pudiera regalar de anticipación de lo que vamos a ver?



Si giro este portátil un poco, pudieras ver algo. Y bueno, ya que hablábamos de Terrence Malick, obtendrás una buena dosis de Terrance Malick.



Interesante. ¿Algo más?



No, pero solo quiero darle crédito a Marvel Studios. Han pasado dos años y ha sido una de las experiencias más gratificantes y creativamente ha sido increíble. Realmente pude hacer una película que quería hacer y es muy diferente. Es solo que, sí, estoy impresionada de cuánto me han apoyado a través de esto. Y no puedo decir nada; hay que esperar para ver la película. Lo siento.



Usted mencionó que le gustaba ir a Mongolia de niña. ¿Esa experiencia ha sido parte de su atractivo por recrear amplias expansiones que se han visto en sus películas?



Definitivamente. Quiero decir, si me preguntaras qué es lo que más extraño en este momento, extraño conducir por las grandes llanuras de China. Será el primer lugar al que regrese; no sé por qué, pero hay algo en ese paisaje antiguo… Creo que lo rápido que nos estamos moviendo como sociedad me hace extrañarlo más. A medida que la humanidad se mueve, me da mucha ansiedad. Y vengo de un país muy antiguo. Y de forma parecida en las grandes llanuras, en Dakota del Sur hay áreas en las que todavía ves el hueso de un animal que estuvo allí durante mucho, mucho tiempo y estás parado en esa tierra que aún no ha sido tocada por el hombre. Simplemente sientes, sin sentirte cliché, que esta es la suciedad en la que este cuerpo que habito ahora terminará cuando muera. Y estarás allí mucho tiempo después de cualquiera de estas cosas que nos preocupan en este momento. Y creo que para alguien tan pragmática como yo, simplemente me hace sentir como una persona más amplia.

Apertura de la entrevista de la directora de cine Chloé Zhao en la edición impresa de Revista BOCAS, publicada en mayo de 2021. Foto: Revista BOCAS

* * *

Gracias por leernos.

