Chemtrails Over The Country Club, el nuevo álbum de Lana Del Rey

Lana Del Rey, 35 años, acaba de lanzar su nuevo álbum, causando gran entusiasmo entre sus seguidores. La publicación de 'Chemtrails Over The Country Club' se aplazó varios meses debido a la pandemia del coronavirus. Estos son los detalles del álbum y la razón del retraso en su publicación.

Después de varios meses de espera para sus seguidores, Lana Del Rey lanzó ayer su nuevo álbum: Chemtrails over the country club. El álbum tiene once canciones y dura un poco más de 45 minutos en total.



Inicialmente, se esperaba que su publicación tuviera lugar en septiembre del año pasado. Sin embargo, hubo retrasos en la fabricación de los discos debido a la pandemia actual.



En enero de 2021, la cantante y compositora dio a conocer a los seguidores de sus redes sociales la portada del disco y cuáles serían los títulos de las canciones.

Introducing

‘chemtrails over the country club’

Love you. Hope you love it. pic.twitter.com/w9hhaTXKtR — Lana Del Rey (@LanaDelRey) January 10, 2021

Este es el título de cada una de las 11 canciones, en el orden en que aparecen en el álbum:



1. White Dress

2. Chemtrails over the country club

3. Tulsa jesus freak

4. Let me love you like a woman

5. Wild at heart

6. Dark but just a game

7. Not all who wander are lost

8. Yosemite

9. Breaking up slowly

10. Dance till we die

11. For free



La canción 'Let Me Love You Like a Woman' fue publicada como sencillo el 16 de octubre de 2020. Esa fue la primera canción del álbum que conoció el público.



Además, en las últimas horas, Del Rey lanzó el videoclip oficial de la canción 'White dress'.

Todas las canciones ya están disponibles en las principales plataformas (Youtube, Spotify y Apple Music).





