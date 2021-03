Carolina Cruz publicó una foto del rostro de su hijo recién nacido

Carolina Cruz, modelo y presentadora colombiana, dio la bienvenida a su segundo hijo, Salvador, en las últimas semanas. Aunque ha compartido varias imágenes en sus redes sociales desde el nacimiento, hasta ahora no se conocía su rostro.

Salvador Palomeque Cruz es el segundo hijo de Carolina Cruz y del actor Lincoln Palomeque. Tal y como compartió su madre, nació de 35.6 semanas.



Hasta ahora, la presentadora de 'Día a Día' y el actor no habían compartido una imagen que permitiera ver con claridad el rostro del pequeño. No obstante, en las últimas horas, Cruz publicó en Instagram una foto en la que salen ella y Salvador el día de su nacimiento.



"21:23pm hace exactamente 3 semanas, a esta hora nació Salvador", empieza diciendo Cruz en su publicación. En ella cuenta cómo fue el proceso de su primer parto y las dificultades que enfrentó para tener un segundo hijo.

Carolina cuenta que no le fue posible tener una foto del nacimiento de Martín, su hijo mayor, debido a que fue trasladado a Unidad de Cuidados Intensivos en cuanto nació. "Por tal razón no lo pude pegar a mi pecho sino hasta la noche que bajé a verlo", explica.



La modelo colombiana también recuerda que al mes del nacimiento de Matías se enteró de que tenía una lesión en el cuello uterino, por lo que tuvo que pasar por varias biopsias y dos conizaciones. En ese momento sabía que un nuevo embarazo sería más complicado por tener el cuello del útero más pequeño.



Meses después, Cruz volvió a quedar embarazada, pero a las nueve semanas perdió su bebé. Por esa razón, tuvo que someterse a "una de las cosas más duras que puede vivir una mujer, un legrado", cuenta en su publicación.



Y, más adelante, agrega: "El año pasado en abril empecé con el tratamiento con toda la fe y la mentalidad [de] que mi sueño de ser mamá y darle un hermano a Matías sería una realidad".



A los tres meses de embarazo de Salvador le pidieron guardar reposo. Además, cada 15 días le realizaban una ecografía intravaginal para monitorear el proceso. Esto le permitió saber que el bebé nacería antes.



"Empecé trabajo de parto en la casa, poco a poco rompí membranas, llegamos a la cínica y me propuse estar tranquila, recordar cada segundo del proceso y poder tener a mi hijo en brazos apenas naciera".



Carolina Cruz cumplió su sueño de ser madre nuevamente. Actualmente, comparte en sus redes sociales el proceso que vive con su hijo recién nacido. También habla del postparto y lo que implica ser madre nuevamente.



EL TIEMPO