El origen de los 'Caminantes Blancos', nueva serie de Game of Thrones

Su figura inspira terror. Una mirada suya basta para provocar las más inquietantes sensaciones tanto entre quienes lo rodean como en los espectadores que lo ven en la distancia, al otro lado de la pantalla.

Es el rey de la noche, mítico villano que murió a manos de Arya Stark en la temporada final de 'Game of Thrones', que acaba de terminar, pero de quien pronto se sabrá su origen.



En efecto, según informa el diario británico 'The Sun', el rodaje de la que será la precuela de la exitosa serie comenzó en Belfast desde hace dos semanas y tiene como título tentativo Bloodmoon.



La prensa especializada en el entretenimiento ha filtrado otros datos: George R. R, Martin, autor de la saga 'La canción del fuego y el hielo' que inspiró la ficción televisiva, estará involucrado y la protagonista será Naomi Watts.



Las pistas iniciales de lo que viene las dio el escritor que a principios de mayo en su blog escribió: “En HBO hemos desarrollado cinco series diferentes, sucesoras de Juego de Tronos (no me gusta el término ‘spin-off’), y tres de ellas siguen avanzando muy bien. La que se supone que no debería llamar La Larga Noche se grabará más adelante este año, y las otras dos continúan en la fase de guiones”.



El escritor estadounidense en 'Los Otros', el prólogo de su saga literaria, describe a tan intimidante personaje como "Alta (la sombra del caminante)..., tan dura y flaca como los huesos viejos, con carne pálida como la leche, con ojos azules, más oscuros y más azules que ningún ojo humano, de un azul que ardía como el hielo".



El diario español 'El Mundo', por su parte, indicó que esta nueva producción será una precuela que transcurrirá miles de años antes, en la llamada Edad de los Héroes, por lo que queda totalmente descartado que puedan aparecer los protagonistas de la historia original. En esa época los Hijos del Bosque y los Primeros Hombres firman la paz. La tranquilidad desaparece con la primera llegada de esa “larga noche”, que da paso a los tiempos más oscuros de Poniente.



El rotativo agrega que también se ha develado que en este nuevo drama se profundizará en el pasado y nacimiento de algunas de las casas más famosas del continente, así como en el origen de los Caminantes Blancos. Entre sus personajes podrían estar Lann el Astuto, fundador de la casa Lannister, o Brandon el Constructor, antepasado de los Stark.



El británico 'The Sun', sin embargo, pide paciencia a los fanáticos. El diario informa que Casey Bloys, jefe de programación de HBO, comentó que como mínimo habría que dejar pasar un año desde el final de Juego de Tronos hasta el estreno de su precuela. Por tanto hasta bien entrado 2020 o quizás incluso hasta 2021 no volveremos a ver Poniente.



Por su parte, 'The Hollywood Reporter' confirmó la lista de los actores. Naomi Watts (Lo Imposible) es el fichaje estrella para esta ficción, en la que interpretará a una “carismática mujer de la alta sociedad que esconde un oscuro secreto”.



Junto a ella también estarán Josh Whitehouse (Poldark) y Miranda Richardson (Harry Potter). Naomi Ackie (Lady Macbeth), Denise Gough (Juliet, desnuda), Jamie Campbell Bower (Cazadores de sombras: Ciudad de hueso), Sheila Atim (Harlots: Cortesanas), Ivanno Jeremiah (Humans), Georgie Henley (Las crónicas de Narnia: El león, la bruja y el armario), Alex Sharp (Cómo hablar con chicas en las fiestas) y Toby Regbo (Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald), son algunas de las figuras que esperan concentrar ahora a millones de personas en el planeta.



