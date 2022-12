Un fragmento de Rasguña las piedras, de Sui Generis, y un flamenco a capella le abrieron las puertas a la fama a un chiquillo inquieto y carismático llamado Camilo Echeverry. Marbelle, Wilfrido Vargas y Jose Gaviria quedaron encantados con la audición que presentó este paisita para el Factor XS en el 2008.

No ha cambiado mucho: hoy con 28 años, Camilo sigue siendo el mismo niño inquieto y simpático, sin pena para preguntar y dulce para responder. Creció, maduró, se convirtió en uno de los compositores e intérpretes más importantes del país, se casó con Evaluna Montaner —la menor de la dinastía artística venezolana encabezada por Ricardo Montaner—, fue padre de Índigo, es de los artistas más exitosos en plataformas y redes, recibió nominaciones a los Grammy anglo y latinos, y emprendió la gira de conciertos que soñó y que pudo retratar en un documental que ya se encuentra disponible en HBO Max.

“El salir a encontrarnos cara a cara con una legión de personas que levantaron banderas de alegría, esperanza y amor a través de canciones, de mis canciones, era una historia que merecía ser contada”, aseguró a la agencia Efe el compositor sobre su documental 'Camilo: el primer tour de mi vida'.

La producción sigue a Camilo Andrés Echeverry Correa en su gira mundial De adentro pa’ fuera, que acompaña el lanzamiento de su más reciente álbum, el mismo que aspira a un Grammy anglosajón en la categoría de mejor álbum latino de pop. “Que mi disco sea considerado como uno de los mejores álbumes por la Academia de la Grabación es un halago gigante, mucho más grande que mis planes y mis sueños”, dijo el intérprete de Tutu, Vida de rico, Ropa cara, Índigo y Bebé.

“Es un álbum que me representa a unos niveles de profundidad que no había sentido en mi vida; soy yo hecho sonido”, agregó.



Hace dos semanas el Movistar Arena de Bogotá estaba repleto de los miembros de ‘la tribu’, como Camilo llama cariñosamente a sus fanáticos. Los que no pudieron conseguir boletas para ese día tendrán una segunda oportunidad este miércoles 7 de diciembre en el mismo escenario.

Este ha sido uno de los años más emocionantes de su vida: se convirtió en papá, los realities, nominación al Grammy anglo, la gira de conciertos ha sido exitosa, ahora el documental...



Estoy muy feliz por lo que ha sucedido, y también me siento sobrecogido, me siento así cuando las cosas se acumulan y son todas positivas. Es como cuando vas a una cena, me pasó cuando tuve la oportunidad de conocer mi restaurante favorito en la costa de Amalfi en Italia. Pensé: ‘Cuándo voy a volver yo por acá’. Entonces me comí como tres platos de pasta, la mejor del mundo... imagínate esa sensación de felicidad; pero comí tanto... es lo que me sucede ahora, que me quedo estupefacto pensando en que no acabo de recibir una bendición cuando llega la noticia de otra. Es cierto que todas esas cosas lo llevan a uno a niveles que dificultan que tu mente y tu corazón puedan asimilarlas, que están creados para recibir noticias de manera más sutil y lenta y no están para ser bombardeados con tantas noticias todo el tiempo. Estoy sobrecogido con tantas cosas, además lanzar mi documental, ser papá de una niña de 7 meses que te está contando todos los días con su existencia de qué se trata este mundo, algo que ya es suficiente, viviendo lo que estoy viviendo con mi álbum, todas las nominaciones, cantando en los Latin Grammy, ser nominado a los anglo, el tour, la cantidad de conciertos llenos que estamos viviendo en lugares a los que nunca había ido... todo eso acumulado... me siento invadido de cosas maravillosas, rellenito.

De alguna manera, este documental expone que no todo ha sido color de rosa. ¿Qué fue lo más complicado de contar, de revelar, de su vida personal en la producción?



Si todo fuera color de rosa fuera aburridísimo, parce. Imagínate que eso fuera literal y todo el mundo se viera del mismo color... noooo. O que tuvieras que comer solo postre, pues eso en principio suena rico, pero a los dos años creo que lo bonito de eso, justamente, desaparecería.Lo mejor de comer es tener hambre, las cosas muestran su valor a la luz del contraste, por ejemplo, cuando te hacen un examen en el que quieren ver qué está mal y bien dentro de ti, te ponen un líquido de contraste porque ahí es donde se ven las cosas. Las cosas negras se ven negras cuando pones algo blanco detrás. Este documental habla mucho de todos esos colores que no son el rosa y son los que hacen que este sea un abanico interesante de ser visto. Lo lindo del arco iris es que es multicolor, si no fuera así sería menos interesante.

Han pasado 16 años desde el Factor XS, ¿cambiaría algo de lo que ha sucedido en su vida y en su carrera?

Yo no sé si has visto películas sobre viajes en el tiempo, que hay muchas, pero ahí quien quisiera tocar algo después de ver que llegas a un punto maravilloso, pues va a cambiar todo y qué susto. Yo estoy viviendo el mejor momento de mi vida, sin duda y no cambiaría absolutamente nada por el miedo de que algo se transformara. Llegar a este punto en el que estoy, no sé si me costó mucho tiempo o si fue muy corto, no lo sé, yo solamente sé que estoy aquí y ahora y que todo lo que está hacia atrás fueron los capítulos necesarios para llegar hasta aquí donde estoy.

Una gira es algo muy complejo y exigente, y esta no ha sido la excepción. ¿Hay algún momento que lo haya marcado de este regreso a los escenarios?

Mi momento preferido del tour fue... sabes, mi pasión es la creatividad, mi vida es tener ideas y transformarlas en realidades, en mi caso mi parte favorita del tour fue el punto exacto antes de empezarlo cuando todo el universo era posible. Estábamos a punto de salir a girar y a empezar a soñar con cómo iba a ser un tour que yo nunca había hecho antes, desde lo más minúsculo que significa porque para subirte a un escenario y que salgas y hagas boom y la gente te vea, hay que hacer un montón de cosas antes. Quién va a ser la persona que hunda los botones y encienda la luz cuando salgas no es solo un luminotécnico, sino debes pensar quién es la persona que te va a acompañar en uno de los sueños más grandes de tu vida y que va a prender la luz para que las 15.000 personas que están ahí vean el momento sagrado en el que los verás por primera vez. Esa no es una pregunta minúscula. O preguntas tontas como: en qué orden van a ir las canciones, cómo vas a imprimir la experiencia de este tour que nunca se va repetir en el corazón, qué vas a pedir en tu camerino para comer antes de salir a cantar ... esas cosas que parecen estupideces se convierten en las más sagradas en la vida de un artista, porque el rato que estás en un escenario son dos horas, las otras 22 quieres vivir más allá de lo que es estar montado allí. Todo eso es lo que hace interesante y sagrado un tour está en este documental.

Siempre he tenido curiosidad con respecto a su bigote, que es su sello particular. ¿Por qué se lo dejó?



La verdad no lo sé. Tal vez, un día me vi al espejo y pensé, si estéticamente pudiera expresar la persona que soy, cómo lo haría. Y cualquiera que sea la respuesta a esa pregunta, es importante ser valientes y capaces de cargarla encima, ponérsela, peinársela, quitársela, arrancársela. Es tan simple como esto: ¿por qué me enamoré yo de este buzo que tiene un perrito abajo? (Dice y se señala el pecho) No tengo idea, pero cada vez que me lo pongo siento que soy yo. Lo tengo por el amor que me siento a ser estéticamente quien soy yo frente al espejo.

¿Qué viene ahora para usted?

Hay cosas que sé, hay otras que no tengo idea, y que prefiero no saber porque seguramente de todo lo que te voy a decir en este momento, pues no sé qué suceda porque las cosas se escriben aquí y ahora. En este momento si sé lo que será porque el aquí y el ahora conoce mi calendario. Estamos terminando el tramo de 2022 de Adentro pa’ fuera tour, paramos, retomamos en febrero y vamos derecho hasta junio recorriendo latinoamérica de abajo para arriba, haciendo un barrido para visitar a toda ‘la tribu’ que nos está esperando. Esa es la ilusión para el capítulo que sigue. Ahora, ¿qué voy a estar viviendo en esas otras 22 horas? No lo sé y no lo voy a saber hasta cuándo esté ahí parado.



SOFÍA GÓMEZ G.

CULTURA

@s0f1c1ta