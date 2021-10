Camilo: cuando la carrera al estrellato es como un 'reality'

Alguna vez un analista musical buscaba explicarse el éxito de Camilo Echeverry -ahora simplemente Camilo- diciendo que supo aprovechar y aprender del programa concurso que le dio visibilidad y convertir su vida en un reality.

El tono era de crítica, pero quizás las decisiones que llevaron a la construcción del ‘Camilo Superestrella’ tienen algo de eso y el propio Camilo, con su carismática forma de ser y su habilidad para responder los dardos sin perder la sonrisa, ni se moleste.



Pocos han sido tan exitosos en combinar su talento natural para la música, la inspiración para componer, una voz que se sale de lo común y una constante exposición –o sobreexposición– de su vida personal ante el mundo.

Pero, quizás ese sea su secreto. La vida personal de Camilo encanta. Varias veces, tanto él como su esposa, Evaluna Montaner, han contado la historia de su romance: a ambos los contrataron en Colombia para presentar el lanzamiento de una marca de shampoo para niños. Ambos tenían pareja. Él cuenta que lo primero que le impresionó de Evaluna fue su sonrisa: “Esta chica parece ser muy feliz”, confesó. Ella pensó que él era como divertido.



Pasó un año y medio. Ambos habían terminado sus noviazgos anteriores. Ella le escribió un tuit y le pidió su número. Él no quería dejarse ver porque temía no gustarle. Así que parte de su comienzo fue a través de constantes llamadas telefónicas, hasta que un día Evaluna le dijo que estaba en Colombia y que se vieran. No volvieron a separarse.

La evolución del romance, la celebración de cada aniversario –hubo 6, antes de casarse–, todo fue ampliamente documentado por la pareja en su canal de YouTube. Los fans preguntaban detalles como: qué dijeron sus familias al saber que eran novios. Y contestaban felices.



Ricardo Montaner felicitó a su hija, aún sin conocer al futuro yerno. Todo esto lo saben los seguidores con lujo de detalles. Es natural para una generación que creció a con su ídolo y lo vio triunfar desde que se presentó por segunda vez a Factor Xs.

Camilo tuvo una reciente gira exitosa por Europa en la que Lionel Messi, el astro argentino, se contó entre los asistentes a sus conciertos. Foto: Cortesía Sony Music

Camilo participó por primera vez en el 2006, haciendo un dúo con su hermana y, la verdad, no llegaron muy lejos. En el 2007 volvió a intentarlo. La familia vivía en Montería –aunque el artista nació en Medellín- y desde allí concursó. El premio era el sueño de artista naciente: tener a su disposición un productor y un estudio musical para darle rienda suelta a su talento.



José Gaviria se encargó de producir y darle forma a su primer álbum, Regálame tu corazón (2008). No se podía desaprovechar tanta oportunidad y por eso Camilo hizo sus últimos años de bachillerato vía web y tuvo que mudarse.



Solo así podía participar en algún seriado, por si acaso resultaba buen actor, y ser presentador de Bichos, un programa que dejó por una gira, pero al que regresó más tarde. Era la forma de seguir vigente.



En el 2010 grabó Tráfico de sentimientos, su segundo álbum. Un año después volvió a Factor X, como presentador.



Dice Camilo que se mudó a Miami, en el 2015 –más que por estar en la escena musical latina– por seguir a Evaluna. De paso movió sus composiciones. Becky G y Natti Natasha le grabaron una exitosa canción: Sin pijama. Annita también (Veneno), y siguieron artistas como Sebastián Yatra, Bad Bunny y más. Camilo ha sabido hacer equipo como compoistor con reguetoneros rudos, norteños y roqueros con resultados que se convierten en visualizaciones, reproducciones, nominaciones y triunfos.



A los enamorados de su relación parece gustarles más saber que la primera canción que le compuso a Evaluna se llamaba Medialuna, y que la musa de su inspiración se la mostró al papá. Camilo cuenta que con la letra se ganó al suegro. Montaner, un Midas de la música, lo llamó a trabajar con él en composiciones y producciones. Eso lo acercó con Mau y Ricky, los cuñados, un dúo de ídolos juveniles.



Así, llegó a integrar una de las familias musicales de ensueño. Juntos tienen una particularidad. Si graban juntos: hacen éxitos. Si graban en solitario: también. Un ejemplo: la canción que grabaron todos juntos, Amén, está nominada al Grammy Latino, y Camilo está en los créditos.

Las nominaciones de Camilo

Camilo está pasando por un brillante momento de su carrera musical. Foto: Alicia Civita. Efe

La primera nominación de Camilo a un Grammy Latino fue como compositor, por Querer mejor, interpretada por Juanes y Alessia Cara, en 2019. De su nombre artístico ya se había quitado el apellido. Ya había adoptado los pantalones anchos y el bigote increíblemente antiguo que él volvió increíblemente actual.



En el 2020, alcanzó a casarse antes de los confinamientos, el 8 de febrero. Desde la petición de mano, hasta la luna de miel, todo se compartió y fue seguido con la pasión de un Truman Show, por sus fans.



Shakira había grabado ya con él, lo mismo que Pedro Capó. Estaba listo para nuevas nominaciones al Grammy de las que solo obtuvo un premio el año pasado. De nuevo, los fans hacían fuerza porque pudiera recibirlo en persona, porque Evaluna había contraído el covid-19 y Camilo había estado cuidándola en los días previos a la ceremonia. De contagiarse, habría tenido que quedarse en casa y agradecer vía web. Pero la providencia ayudó y pudo tener la estatuilla en sus manos.



Para entonces Vida de rico ya era un boom. 300 millones de reproducciones en sus primeros dos meses y tres de sus nueve nominaciones al Latin Grammy 2021 lo prueban.

A este éxito le siguió Ropa cara, este año. Camilo ha sido invitado en shows que eran inalcanzables para estrellas de otras generaciones como las de Shakira o Juanes en sus primeros años de estrellato.



Ha pasado hasta por entrevistas con Jimmy Fallon, en Estados Unidos. Y en septiembre fue el artista de mayor número de nominaciones en los Grammy Latino que están por entregarse, con un total de nueve, por encima de Juan Luis Guerra o del inconforme J Balvin.



En España, el presentador David Brocano, del programa La Resistencia, lo coronó como ‘Camilo Séptimo’, un poco en broma por el atrevimiento de ir a llamarse simplemente Camilo en un país donde hubo ya otra gran estrella con ese nombre. En la misma entrevista, el colombiano le reclamó dulcemente que pasados varios minutos habían hablado de su vida personal y nada de su música.



Pero, la verdad, Camilo mismo se presta. No es de los famosos que se enorgullecen de mantener blindada su vida personal.

“No tiene sentido para mí escribirle una canción a Evaluna y que la modelo en el video sea otra persona”, dijo en otro set. Por eso Evaluna sale en sus videos y los dirige. Ella lo peina y lo hace llamarla para saber que ya llegó del punto A al punto B, sin importar en qué país se encuentre.



Y juntos compartieron, en el video de Índigo hace pocos días, la prueba que les confirmó que pronto serán padres. Saber eso, sumado a su pegajosa música, que no deja a nadie indiferente, le encanta a la gente.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET