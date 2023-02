En su columna de la semana pasada, el músico y crítico musical Óscar Acevedo escribió sobre el deseo del Gobierno de implementar en el país “algo similar al sistema nacional de orquestas venezolano en Colombia, lo que causó bastante revuelo en el medio cultural y musical por múltiples razones”.

Acevedo habló de los programas que ya tiene el país: el Plan Nacional de Música para la Convivencia (PNMC), “una institución que viene cumpliendo un papel similar al que se propone en esta iniciativa del actual gobierno”, así como el proyecto Batuta, que nació hace más de dos décadas.



Y este hecho ya es para muchos el motivo por el cual Patricia Ariza dejó el Ministerio de Cultura el 27 de febrero, pues la reconocida mujer de teatro quería socializar más este proyecto, teniendo en cuenta que Colombia es un país de múltiples músicas, que programas como Batuta han incluido en sus distintas orquestas. Incluso lo comentó en su entrevista en Hora 20, que esto "podría haber precipitado la decisión presidencial".



Sobre este hecho se conoció que hay adelantadas conversaciones con Venezuela, por parte del ministro (e) Zorro y la primera dama, Verónica Alcocer.

(Tal vez quiera leer: ¿Cuáles fueron las razones de las salidas de las ministras de Cultura y Deporte?)



Pero las dudas entre los músicos son muchas y cuando se empezó a hablar de este aspecto, se reconocieron los beneficios de lo que ya existe con los sistemas musicales que tiene el país: “Este plan ha llenado un vacío en la práctica de instrumentos autóctonos y les ha dado prioridad al estudio y la interpretación de nuestras músicas tradicionales y populares, además de las nuevas tendencias urbanas” escribió Acevedo.



El reconocido músico de jazz agregó: “También hay mucho recelo a que se abandone el enfoque latinoamericanista que se le ha dado a la educación musical para regresar a la enseñanza eurocentrista basada en repertorios y estilos del Viejo Continente”.



Otro aspecto que, tras las quejas, la exministra Ariza prometió socializar más es la ley de música.



En debate aprobado el 14 de diciembre del año pasado, se incluye retirarles a las sociedades de gestión buena parte de sus ingresos relacionados con “los recursos recaudados no distribuidos por sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos del sector de la música”.

(Le puede interesar: La primera vez: Emmanuel Restrepo habla de su protagónico en la serie)



Estos recursos “provienen de las obras no reconocidas o no registradas en ninguna sociedad, que se deben reservar hasta por tres años en caso de que aparezca el titular de la obra”, escribió Acevedo en una sus columnas, para quien “esta disposición es abiertamente confiscatoria de los recaudos que las agremiaciones de compositores vienen gestionando desde sus inicios. No solo desconoce los tratados internacionales que amparan esos recaudos y sus métodos de distribución, también se infringen esos acuerdos con esta absurda pretensión”.



Pese a los graves problemas que ha tenido Sayco-Acinpro, entidad que incluso fue intervenida en la década pasada, en el último tiempo la sociedad ha cumplido con sus obligaciones.



En la mañana de este 28 de febrero, además, se conoció una carta del ministro encargado, Ignacio Zorro, en la que le manifiesta a Ariza su respeto y le reconoce que “bajo su liderazgo se diseñó un paquete legislativo que actualiza la relación Estado-artistas, sabedores, gestores y cultores: la ley de música, la ley estatutaria del artista y las agrupaciones culturales, la reforma de la ley de teatro, la actualización de la ley de cultura y la ley de memoria y verdad; así como el paso de una economía naranja, que no tenía visión integral de la diversidad de expresiones culturales, a una economía creativa, cultural, popular, propia y alternativa; base imprescindible para el cambio cultural”.



También le reconoce los “avances inconmensurables"

que ha liderado "para la garantía de la dignidad de artistas, sabedores, cultores y gestores del país... el fortalecimiento del Programa Nacional de Concertación Cultural para que fuera más incluyente, asequible y accesible ampliando las posibilidades de participación de grupos poblacionales, sectores sociales y territorios cuyas condiciones de existencia históricamente les ha dificultado el ejercicio pleno de sus derechos culturales. El decreto reglamentario para fortalecer la educación artística y cultural en el país (Sinefac), la creación del área de circo, el cambio de nombre del ministerio para ampliar la mirada e incluir la diversidad de manera concreta en programas, políticas y proyectos y la gestión del presupuesto más alto en la historia de nuestra cartera”.