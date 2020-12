BTS cierra su año de récords con 'Life Goes On' en el top de Billboard

Se sabia que el álbum BE, de la agrupación surcoreana BTS, iba a representar algo así como la rendición definitiva del mundo ante el K-pop, hecho que se ha confirmado con números de reproducciones, emisiones en radio y ventas.



El grupo de siete veinteañeros coreanos que refrescaron el concepto de boyband había lanzado antes una canción solitaria, Dynamite, que había llegado al número uno de la célebre lista Billboard Hot 100, ahora con el primer sencillo de su nuevo álbum, titulado Life Goes On, vuelve encabezar el listado, sin que Dynamite siquiera baje del top 5.

La banda había anunciado que ni Dynamite ni BE habían sido planeados y habían surgido al encontrarse con los shows de su tour mundial suspendidos en todo el mundo, por motivo de la pandemia. Entonces se habían dedicado a componer y de ahí salió su primer single en inglés, con el que abrieron el camino para el lanzamiento de las demás canciones que terminaron arropando esta canción en el álbum.

(Puede interesarle: El K-Pop se enfrenta al reguetón).

El primer sencillo oficial fue Life Goes On, el que ahora ocupa el primer lugar en el Billboard Hot 100. Es el tercer número uno que consiguen en un mismo año, pues además de Dynamite -canción que presentaron en vivo en los pasados premios Billboard-, habían llegado al top con su remix de Savage Love, a dúo con Jason Derulo en octubre.



Billboard explicó que en la semana que cerró el 26 de noviembre, Life Goes On llegó a tener 14,9 millones de reproducciones en Estados Unidos y vendió 150.000 copias. En radio la pasaron 410.000 veces.

The Global Excl. U.S. top 10 (chart dated Dec. 5, 2020) — billboard charts (@billboardcharts) November 30, 2020

Así desde septiembre para acá, el grupo conformado por RM, Jin, Suga, Jimin, J-Hope, V y Jungkook llegó tres veces al número uno de una de las listas más codiciadas de la música. El dato es un récord destacable, Billboard señaló que algo como esto no ocurría desde que The BeeGees, hace 42 años, consiguieron una hazaña similar al llegar al top con How Deep Is Your Love, Stayin' Alive y Night Fever.



Este nuevo número uno también tiene otros hitos: es la primera canción en lengua coreana en llegar a este podio, algo que los integrantes de BTS han resaltado en redes sociales.

Ariana Grande es la única artista que comparte con los surcoreanos la gloria de haber conseguido tres números unos en el 2020, aunque no con la misma rapidez.

El álbum Be, sucesor de The Map Of The Soul, el álbum que estaban llevando a escenarios antes de la pandemia, también debutó en el número uno el Top 200 de Billboard.

Por fuera de Billboard, también han conseguido impresionantes récords: El video de Life Goes On en Youtube consiguió en 20 minutos sus primeros 10 millones de visualizaciones. A las 6 horas ya tenía 40 millones de vistas.



Y si hacía falta algo más, el grupo consiguió con este álbum su primera nominación al Grammy y figuras top del reguetón actual coquetean con ellos en busca de lo que podría ser una exitosa colaboración.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET