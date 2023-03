Brendan Fraser era una de las mayores promesas de Hollywood y uno de los galanes de la industria en los años 90. Pero todo cambió en el 2003, cuando Philip Berk, expresidente de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), que entrega los Globos de Oro, lo agredió sexualmente –episodio que este niega.

(Le sugerimos: El gran cronista de la salsa Rubén Blades es la portada de la más reciente edición de la Revista BOCAS)

Facebook Twitter Linkedin

La poeta Maruja Vieira es la portada de la edición #126 de la Revista BOCAS Foto: Revista BOCAS

Charlie es, de lejos, el hombre más heroico que he interpretado… Su superpoder es ver lo bueno en los demás y sacarlo. FACEBOOK

TWITTER



Junto al impacto psicológico del hecho y un costoso divorcio de la actriz Afton Smith –madre de sus tres hijos–, más algunas frustraciones de su carrera, se alejó de la pantalla grande. En la década del 2000, el actor también sufrió una serie de lesiones físicas, muchas en los sets durante las secuencias de acrobacias, que eventualmente requirieron múltiples cirugías en las rodillas, la espalda y las cuerdas vocales.

(Le recomendamos: La multifacética actriz Cate Blanchett habló en BOCAS sobre feminismo, migración y su reciente papel en TÁR)

Facebook Twitter Linkedin

Ke Huy Quan, Michelle Yeoh, Brendan Fraser y Jamie Lee Curtis, con sus premios. Foto: Caroline Brehman. Efe. EPA

Pero su historia de redención empezó cuando el director Darren le ofreció el papel de Charlie en La ballena, un hombre que encarna a un profesor obeso que, atormentado por el duelo, come de forma compulsiva. “Charlie es, de lejos, el hombre más heroico que he interpretado”, dijo Fraser en el estreno mundial de la película en Venecia el año pasado. “Su superpoder es ver lo bueno en los demás y sacarlo”. Además de devolverle su brillo, su interpretación le acaba de conceder el premio Óscar como mejor actor en la edición 95.



Fraser nació el 3 de diciembre de 1968 en Indiana, Estados Unidos. Desde muy joven, el teatro despertó su interés y después de graduarse en el Cornish College para las Artes, en Seattle, se instaló en Los Ángeles a comienzos de los años 1990. Su éxito llegó rápidamente: empezó a aparecer en cintas como Presunto culpable (1991), junto a Martin Sheen, y El hombre de California (1992).



El alto y carismático actor de ojos claros se convirtió en una figura constante en la pantalla grande. Arrancó lágrimas en Código de honor (1992), cosechó risas con George de la selva (1997) y sacudió la taquilla con el aventurero Rick O'Conell en La momia (1999), que tuvo dos secuelas. Fraser protagonizó más de 40 largometrajes, entre ellos Vidas cruzadas (2004), Óscar a la mejor película, hasta que desapareció de los afiches de Hollywood.



Por su papel en La ballena ganó también un premio del Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG) y un premio de la crítica (Critics Choice Award). “Estoy agradecido con Darren Aronofsky por lanzarme un salvavidas creativo y llevarme a bordo del buen barco llamado The Whale, que fue escrito por Samuel D. Hunter, que fue nuestro faro”, señaló en su discurso.

¿Cómo se siente en este momento? ¿Qué significa para usted ganar este premio?

Me siento un poco ligero mentalmente. Esto fue realmente pesado. Solo estoy muy agradecido debido a la cantidad de personas que trabajaron durante una época del covid en la que todos vivimos y teníamos que tener mucho cuidado entre nosotros para mantenernos a salvo. Pienso en todas las películas que hemos visto este año, y siempre hay un ingrediente secreto. Es esa preocupación que mostramos unos por otros y por el trabajo que hacemos, porque todos vivimos bajo una amenaza existencial. No sabíamos si habría un mañana. Así que hacer una película con esta gravedad solo refuerza lo importante que es actuar como si fuera la primera y la última vez que lo harás. Eso es todo lo que tengo.

Facebook Twitter Linkedin

La Ballena, Darren Aronofsky Foto: Revista BOCAS

¿Qué fue lo que le atrajo del papel y cuán satisfactorio ha sido para usted?

Darren Aronofsky iba a hacer una película. Cualquier actor se siente atraído como una polilla a una llama por eso, y me dijo que era una historia sobre un hombre que ha estado comiendo en exceso, le hace daño, está muy solo, y quiere reconciliarse con su hija. Eso es todo lo que sabía del personaje. Por supuesto, me mostró el guion. Me conmovió intensamente de la misma manera que lo estuvo Darren cuando vio por primera vez la obra de teatro en Nueva York diez años antes, cuando Samuel Hunter lo había escrito. Darren fue bastante directo en que esta sería una parte desafiante en términos de lo que se necesitaría para crear a Charlie y su cuerpo. Afortunadamente tenía al ganador del Óscar Adrien Morot para maquillarme. Darren es terriblemente bueno, y creo que es una película que va a cambiar algunos corazones y mentes. Y eso se siente bien, muy bien.

La narrativa LGBTIQ+ ha recorrido un largo camino desde que usted protagonizó Gods and Monsters, que también fue una película ganadora del Óscar. ¿Qué tan gratificante fue darle voz a un personaje gay complicado como Charlie, y cómo se siente al ser reconocido por parte de la Academia?

Bueno, la cuestión es que Charlie es mucho más que un hombre gay. Es padre, es educador, es un buscador de la verdad, y que se enamoró irremediablemente, inconvenientemente, de cualquiera quien sea inmaterial. Es alguien que encontró el amor, lo perdió y luego lo volvió a encontrar. Creo que eso es algo de lo que todos podemos tomar una página y sentirnos identificados o reconocerlo en alguien. Saber que con perseverancia, si pone un pie delante del otro, como lo hizo Charlie, va a encontrar la luz. Si yo pude hacerlo, tú también puedes. Sucederán cosas buenas.

Este último año ha sido un gran regreso para usted. También en Internet la gente lo ha estado apoyando mucho. ¿Qué ha significado este último año y cuál fue el primer pensamiento que le vino cuando escuchó su nombre por ese Óscar?

Esto ha sido increíblemente gratificante y afirmativo, muy positivo para mi vida y me ha dado una lección de humildad y de gratitud. Gracias a todos mis amigos de Internet que han sido tan generosos y espero estar a la altura con mi trabajo. ¿Qué oí cuando escuché mi nombre? Pensé, “eso no puede ser correcto”. Pero lo fue, así que supuse que debía subir y decir algo rápido. Lo lamento. Ahora sé cómo es realmente el metaverso.