Bocas 100: 100 frases, 100 personajes

La revista BOCAS llega hoy a la edición número 100 –con algo menos de 10 años de estar en circulación– y para celebrarlo queremos compartir con nuestros lectores 100 frases icónicas de 100 personajes que, con sus historias, opiniones y ocurrencias, han desfilado por estas páginas.

1. Paola Turbay

Edición 2



“Me fumé mi primer porro tres horas después de entregar la corona de Señorita Colombia. Me dio un alzhéimer rarísimo”.



2. Madonna

Edición 2



“Creo que es importante reconocer que no soy la dueña de mi talento. Simplemente lo manejo".



3. Ferran Adrià

Edición 2



“Nunca pido un domicilio”.



4. Bryce Echenique

Edición 2



“Cuando veo que la gente me saluda por la calle y me para y me jode, me surge una especie de pavor, una depresión, una enfermedad neurótica muy grave”.

5. Juan Manuel Santos

Edición 1

Foto: Sebastián Jaramillo

6. Sofía Vergara

​Edición 3



“Siempre me he sentido bien con mis genes. Soy voluptuosa”.



7. Gustavo Petro

Edición 6



“Nunca he sido un hombre de poder, he sido de contrapoder, que es diferente”.



8. Chavela Vargas

Edición 3



“Iré a contar las estrellas y regalárselas a quienes han caminado a mi lado”.

9. Pibe Valderrama

Edición 3

Foto: Hernán Puentes

10. Catalina Sandino

Edición 4



“Antes pensaba que Hollywood era lo peor, pero ahora estoy convencida de que es grandioso”.



11. Carlos Fuentes

Edición 4



“Tengo un tesoro literario, seis cartas de García Márquez que describen el proceso de redacción de 'Cien años de soledad'”.



12. Enrique Peñalosa

Edición 4



“Soy un cadáver político”.

13. Pacheco

Edición 4

Foto: Sebastián Jaramillo

14. Fito Paéz

Edición 4



“Gracias a Margarita, mi hija, llegué a Lady Gaga. ¡Cómo toca el piano esa flaca!”.



15. Íngrid Betancur

Edición 5



“Me mata el ruido de un helicóptero. Físicamente me pone mal. Me da angustia, empiezo a sudar. Me da pánico”.



16. Antonio Caballero

Edición 5



“La herencia de Uribe es que todo se puede hacer como le dé a uno la gana, que nada tiene consecuencias”.



17. José Obdulio

Edición 5



“Tuve tres contactos con Pablo Escobar. No me interesa que eso sea tema aquí”.

18. Álvaro Uribe Vélez

Edición 3

Foto: Alberto Newton

19. Paul McCartney

Edición 7



“Creo que los Beatles nos separamos por problemas de negocios. No creo que deba culparse a Yoko”.



20. Juanes

Edición 8



“Me estaba enloqueciendo. No me podía ver en una revista ni oírme en la radio. El personaje, Juanes, se había vuelto más grande que yo”.



21. Piedad Córdoba

Edición 8



“A veces uno espera, además de la ofensa verbal, de la agresión, un golpe o muchos tiros. Es el costo por creer en lo que se cree”.



22. Radamel Falcao García

Edición 9



“Después del primero, todos son perdedores”.

23. Amparo Grisales

Edición 10

Foto: Salvatore Salamone

24. Diomedez Díaz

Edición 11



“Dentro de la vida artística las drogas son algo normal. Yo he probado de todo".



25. Salman Rushdie.

Edición 13



“Yo creo que el problema es que los líderes de las religiones no se han modernizado y mantienen su punto de vista medieval”.



26. Mariana Pajón

Edición 13



“Doping mental, doping natural, dopamina. La ‘campeolina’ es mi píldora mágica”.



27. Umberto de la Calle

Edición 14



“Sinceramente creo que hay una oportunidad para la paz”.



28. Nereo López

Edición 14



“El problema de un fotógrafo no es aprender la técnica, sino saber qué se va a decir con la fotografía luego de aprenderla”.

29. Mercedes Barcha

Edición 17

Foto: Hernán Díaz

30. Ernesto Samper

Edición 17



“No hay nadie sensato en este país que piense que Horacio Serpa y yo pudiéramos si quiera haber tomado partido en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado”.



31. Piedad Bonnett

Edición 18



“Siempre he tenido muy claro que si un escritor no corre riesgos, no es escritor”.



32. Francisco Maturana

Edición 19



“Mi idea fue la libertad. Lo único que hice fue ponerlos a todos en el sitio apropiado”.

33. Fernando Vallejo

Edición 19

Foto: Ana Lorenzana

34. Rafael Nadal

Edición 20



“Si uno no es tan arrogante como para pensar que ha de vencer siempre, entenderá que ganar o perder no cambia la vida”.



35. Natalia París

Edición 20



“Ganas no me han faltado de pelearme con una que otra entrometida”.



36. Rigoberto Urán

Edición 21



“¡Ojo que aquí estamos los colombianos! ¡Ojo que volvemos a tener voz y voto!”.



37. Junot Díaz

Edición 22



“Soy esa clase de artista que tiene que escribir primero muchísima basura hasta que llegue algo más o menos".



38. Mario Vargas Llosa

​Edición 23



“Recuerdo haber dicho: ‘no me voy a convertir en una estatua’, y creo que lo estoy demostrando”.

39. Óscar Murillo

Edición 23

Foto: Manuel Váquez

40. Woody Allen

Edición 24



“Envejecer es algo malo y le recomiendo no hacerlo".



41. Isabel Allende

Edición 27



“Estoy convencida de que el espíritu de mi hija me acompaña. Empiezo todos mis días saludándola”.



42. Andrea Echeverri

Edición 25



“Me acuerdo de que hace años Bunbury me dijo que hay voces que ríen y hay voces que lloran. Y la mía llora”.



43. Nairo Quintana

Edición 26



“Vi en las redes que me decían: ‘Es el día nacional, regálanos una alegría’. Entonces yo dije: ‘Esto hay que hacerlo por la gente’".



44. Oliver Sacks

Edición 26



“Uno no suele saber cuándo se engaña a sí mismo”.



45. Álvaro Barrios

Edición 26



“Ahora soy pintor, pero no porque me guste la pintura, sino porque digamos que encontré una forma de expresar mis ideas de una manera más adecuada".



46. Leonardo Dicaprio

Edición 27



“Llevo lidiando con la fama desde que tenía 22 años. He visto los extremos de la cuerda y sé lo intangible que puede llegar a ser”.

47. Rodolfo Llinás

Edición 25

Foto: Jorge Oviedo

48. Irvine Welsh

Edición 28



“Intento ser como una especie de artista del método. Me meto en cada personaje, hago las cosas que hacen ellos. Voy a donde ellos viven, escucho la música que ellos escuchan”.



49. Shakira

Edición 29



“No hay canción que pueda emerger en la mitad de un bullicio, se necesita el silencio”.



50. Carlos Vives

Edición 30



“De pronto sin la serie Escalona no habría habido Carlos Vives, pero sin Carlos Vives tampoco habría habido Escalona”.



51. Antanas Mockus

Edición 32



“Me parece que la asignatura pendiente más importante en Colombia es no matarás”.



52. Margarita Rosa de Francisco

Edición 33



“Hay un antes y un después de Gaviota en mi carrera. Fue la primera vez que tuve todas las herramientas para crear realmente un personaje”.



53. Beatriz Gónzalez

Edición 34



“Cuando uno es crítico, tiene humor. Eso me ha ayudado a pintar”.



54. Antonio Caro

Edición 35



“Las personas necesitan entender la biología, las matemáticas, etc., pero en realidad, el arte no necesita ser entendido".

55. Caterine Ibargüen

Edición 36

Foto: Pablo Salgado

56. Juan Pablo Montoya

Edición 37



“No corrí carros para ser famoso. Yo corrí carros para ser un ‘putas’".



57. José Mujica

Edición 39



“Pobre es el que quiere mucho y no le alcanza nada… Yo creo que la vida sencilla nos da margen de tiempo para ser libres”.



58. Silvestre Dangond

Edición 40



“Vivo en una pelea muy jodida con el pecado por el tema de las mujeres y el trago”.



59. Umberto Eco

Edición 41



“La semiótica es todo aquello que se utiliza para decir mentiras”.



60. Guillermo Arriaga

Edición 44



“Fundamentalmente, trabajo para poder ir de cacería”.



61. María Isabel Urrutia

Edición 45



“Esa medalla era para mí. Me la habían guardado”.

62. Fernando Botero

Edición 47

Foto: Ruvén Afanador

63. Natalia Ponce de León

Edición 46



“Me fui, me morí, les tocó revivirme. Llevaba mucho tiempo de anestesia, siete horas de cirugía y mi cuerpo no resistió”.



64. Arnoldo Palacios

Edición 46



“Leyendo la Biblia comencé a entender las cosas y a dejar de ser creyente”.

65. Brigitte Baptiste

Edición 48

Foto: Pablo Salgado

66. Hanif Kureishi

Edición 48



“No tengo ninguna intención de ver mis películas o de ver mis libros. ¿Por qué haría eso? Puede ser una experiencia terrible”.



67. Mario Alberto Yepes

Edición 49



“Para mí, sí, sigue siendo… Sí, era gol de Yepes”.



68. Susan Sarandon

Edición 51



“La diferencia entre el cine y el teatro es la misma diferencia entre masturbarse o hacer el amor”.



69. Nadia Comaneci

Edición 54



“Cuando la gente me preguntaba: ‘¿No extrañas ser una niña normal?’, yo decía: ‘Normal es aburrido’".



70. Usain Bolt

Edición 54



“Alguien puede venir un día y romper mis récords, pero para superar mi legado tendrán que superar toda mi trayectoria".

71. Totó la Momposina

Edición 55

Foto: Pablo Salgado

72. Pedró Almodovar

Edición 57



“Si tuviera que hacer una película sobre la juventud española, me tocaría documentarme casi como si fuera un extranjero”.



73. Massimo Bottura

Edición 60



“La cocina, para mí, siempre ha sido un lugar seguro desde que era un niño. Cuando hay problemas en el mundo exterior, voy a la cocina y me siento cómodo”.



74. Rigoberta Menchú

Edición 61



“Mi madre fue secuestrada, torturada y confinada en un destacamento en Uspantán. Probablemente está en una fosa común”.



75. Fernando de Szyszlo

Edición 62



“Todos los cuadros para mí siempre han sido una derrota. Me di cuenta finalmente, hará poco, que nunca lo voy a pintar. Que toda la maravilla del problema era el desafío de buscarlo”.



76. Pablo Catatumbo

Edición 64



“Si no se perdió la vida en la guerra durante tantos años, no sería justo que uno viniera a morir a manos de un sicario".





77. Laura Restrepo

Edición 58

Foto: Pablo Salgado

78. Kate Winsle

Edición 69



“No me considero una estrella de cine, no soy una diva que anda en jet privado, que tiene yates y que se mezcla con el jet-set".



79. Guillermo del Toro

Edición 71



“Soy increíblemente misantrópico: no veo a la gente en reuniones, no suelo estar en Hollywood y no voy a fiestas. Nunca socializo”.



80. Iván Duque

Edición 73



“Soy más liberal que Álvaro Uribe en algunos temas relacionados con libertades individuales, también en el temperamento; él se deja a veces provocar”.



81. Yerry Mina

Edición 76

Foto: Pablo Salgado

82. Juan Pedro Gutiérrez

Edición 77



“El oficio de escritor no es muy recomendable. Tantos años escarbando en la mierda tiene un costo emocional demasiado alto”.



83. Chris Froom

Edición 80



“¿Compañero de Nairo?, no creo. No somos compatibles".



84. Juan Gabriel Vásquez

Edición 81



“Como casi nadie me conocía en Colombia, aparecí en la lista de los libros más vendidos de EL TIEMPO, pero en la lista de autores extranjeros”.



85. James Rodríguez

Edición 82

Foto: Pablo Salgado

86. Emilia Clarke

Edición 84



“Me puse a pensar: ‘Bueno, si me voy a hacer un tatuaje, será uno con dragones’".



87. Quentin Tarantino

Edición 86



“Ya no soy un joven enojado, o mejor, ni soy joven ni estoy enojado”.



88. René Higuita

Edición 88



“Yo fui poco amigo de Pablo Escobar, pero con ese ‘poco amigo’, todos quisieran tenerme a mí de amigo".



89. Juan Guaidó

Edición 90



“A las 3:00 a. m. tocaron la puerta y pensé ‘me vinieron a buscar, llegó la dictadura’”.



90. Claudia López

Edición 91



“Este es un país con cuatro males culturales profundos: machismo, clasismo, racismo y homofobia”.



91. Sergio Fajardo

Edición 92



“Me friegan por tibio porque dije: ‘Ni Duque ni Petro’, y la vida nos va dando la razón".



92.María Fernanda Cardoso

Edición 92



“Estoy buscando financiación para escribir mis memorias como entrenadora de pulgas".



93. Carlos Castaño Uribe

Edición 93

Foto: Pablo Salgado

94. Renée Zellwege

Edición 93



“Me sentía exhausta, necesitaba parar, pero no lo hice por años. Entonces, ¿qué sentido tenía ese éxito si no podía disfrutar lo que realmente importa, que es vivir?”.



95. Martín Emilio 'Cochise' Rodríguez

Edición 93



“Nunca me retiré de la bicicleta, la llevo en el corazón. Todos los días monto y aún compito, así sea con mis amigos viejitos”.



96. Johanna Bahamón

Edición 94



“Dije: ‘algo me falta’. Y evidentemente no era nada material, era más como que sentía un vacío en mi alma. Coincidencialmente, fue el momento en que fui a la cárcel”.



97. Spike Lee

Edición 97



“¿Pero qué cambios fundamentales han sucedido si los negros todavía son asesinados en este país, donde, para agregar sal a la herida, sus asesinos caminan libres?”.



98. Mauro Colagreco

Edición 98



“Mirazur recibió el certificado de Plastic Free, primer restaurante en el mundo en obtenerlo. Poder llegar a eso es más valedero que ser el mejor restaurante del mundo”.



99. Arnold Schwarzenegger

Edición 99



“Apesta cuando envejeces. Me miro en el espejo y recuerdo que fui Mr. Universo o Mr. Olimpia. Llegas a una edad en la que ves que tu cuerpo ya no tiene esa forma”.



100. Maluma

Edición 99

Foto: Phraa I Cortesía Paola España

Gracias por leernos.

