Con el retorno a las actividades laborales y escolares luego de que las vacaciones terminaran para muchos, hay quienes se sienten con el ánimo bajo y le pueden estar echando la culpa al llamado 'Blue Monday', que fue acuñado para describir ese sentimiento de desazón en el "tercer lunes más triste del año".



Este concepto fue desarrollado en 2005 por el psicólogo Cliff Arnall, quien con una ecuación determinó los factores para que este día sea el más desdichado del año.

La fórmula es (W+ (D-d)] x TQ/M x NA"W), pero para explicarla de manera sencilla se puede decir que es el coctel perfecto de las preocupaciones, pues está compuesto por las deudas que quedan de diciembre, el sueldo no cobrado y la poca motivación para regresar a las labores rutinarias.



Durante los años esta ecuación ha sido debatida por expertos que coinciden en que el día más triste no puede ser el mismo para todo el mundo. Además, que el proceso en el que fue definida dicha fórmula es señalada de pseudociencia.



Sin embargo, el 'Blue Monday' es un fenómeno que se ha extendido y vuelto tendencia en medio de la pandemia y las situaciones adversas que ha causado para la salud mental.



Por eso, hoy le mostramos una pequeña lista de reproducción con algunos recomendados para que suba el ánimo.

- Fiesta- Bomba Estéreo:

- Let's Groove- Earth, Wind & Fire

- La Gozadera- Gente de Zona ft. Marc Anthony

- Feel It Still- Portugal. The Man

- De Música Ligera- Soda Estéreo:

- I Gotta Feeling- Black Eyed Peas

- Aguanile- versión Marc Anthony

- Come ang Get Your Love-Redbone

- Las Flores- Café Tacvba

- Crazy- Gnarls Barkley

