Bebé en álbum de Nirvana demanda a la banda por 'explotación sexual'

Spencer Alden se hizo famoso a nivel mundial siendo un bebé en la portada del icónico álbum de Nirvana Nevermind, en el que nadaba bajo el agua. Ahora, con 30 años, ha demandado a la banda de rock por 'explotación sexual'.



En su demanda contra Nirvana, Alden incluye a 15 personas a las que les pide cerca de US$150.000 a cada una por lo que considera un uso indebido de su imagen, pues alega que no existe una autorización de sus padres y que se trata de una 'explotación sexual' haber usado una foto suya desnudo siendo bebé.

Spencer Alden, de 4 meses de edad, aparece en una piscina bajo el agua, 'persiguiendo' un billete de un dólar. Él mismo ha recreado esa portada, ya siendo adolescente y adulto, en cada aniversario del lanzamiento de Nevermind, el álbum icónico de la banda de rock alternativo que incluye himnos de ese movimiento como Smells like teen spirit, entre otros.



En la demanda, según una nota de la BBC, se alega que "las imágenes expusieron la parte íntima del cuerpo de Spencer y mostraron lascivamente los genitales de Spencer desde que era un bebé hasta la actualidad".



Spencer Alden señala en los documentos de la querella, interpuesta en una Corte de California, que su "verdadera identidad y nombre legal están para siempre vinculados a la explotación sexual comercial que experimentó cuando era menor, que se ha distribuido y vendido en todo el mundo desde que era un bebé hasta la actualidad".



La demanda es contra la banda y 15 personas mas entre quienes se cuentan Dave Grohl y Krist Novoselic, ex miembros de Nirvana; el administrador de la propiedad de Kurt Cobain; la ex esposa de Cobain, Courtney Love y el fotógrafo Kirk Weddle. A cada uno solicita unos US$150.000 lo que en suma daría algo mas de US$2,5 millones por daños y perjuicios.



