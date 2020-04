Bares, discotecas y servicios relacionados anuncian quiebra masiva

Con un angustioso comunicado que habla de la quiebra masiva de la industria del entretenimiento nocturno, del turismo y los servicios, la Confederación Nacional de Comerciantes de la Noche, Turismo y Servicios -Confedecont- reaccionó al decreto 579, de la Presidencia de la República.

Según, esta agremiación que congregó a otras similares de todo el país, a propósito de la coyuntura generada por la pandemia del coronavirus, los empresarios del sector que congregan bares, discotecas, restaurantes, hoteles y demás relacionados, se encuentran en una sinsalida, así descrita:



“Ante las medidas tomadas por el Gobierno Nacional en referencia al tema de los arriendos y a las pocas medidas efectivas de ayuda para nuestros sectores, vemos la imposibilidad de cumplir las obligaciones inherentes al ejercicio de nuestra actividad, toda vez que por motivos de fuerza mayor, como es la orden del Gobierno Nacional de no poder desarrollar nuestra actividad comercial, lo cual nos imposibilita recursos propios y necesarios para poder cumplir con el pago de los mismos. Ante esta realidad, todos estos sectores nos declaramos en un estado de insolvencia y quiebra masiva, que lleva al cierre inmediato de todos los establecimientos asociados a nuestro sector”:.



Luis Guillermo Orjuela, vicepresidente de Fedecom -Federación de Comerciantes de la Noche-, de la Corporación Zona Rosa de Medellín y ahora vocero de Confedecont, indicó que esta situación la están viviendo empresarios de tanto grandes ciudades como pueblos, hasta los más pequeños del país.



“Lo que salió en el decreto 579, el de los arriendos, nos mató”, dice.

Explica que en la coyuntura aquellos empresarios de discotecas, bares, restaurantes, hoteles, hostales, incluso industriales que tengan establecimientos o bodegas en arriendo, el arriendo es uno de sus costos más altos. De hecho lo es en todo ejercicio comercial. Le siguen los servicios públicos y luego la nómina y parafiscales.



“Al cerrar los establecimientos no se puede ejercer esta actividad comercial para la que se alquiló un inmueble, ¿cómo voy a pagar mis costos fijos?”, dice Orjuela.



“Le habíamos enviado una carta al presidente hace unas dos semanas, en la que le habíamos hecho énfasis en cinco puntos. Uno era la condonación de los arriendos. El presidente supeditó todo a que los arriendos están condicionados a negociación entre arrendadores y arrendatarios , y que si no había negociación había que pagar los arriendos del contrato más el 50 por ciento de intereses”.

Orjuela dice que el panorama plantea dos, tres, cuatro, seis o más meses pagando arriendos con establecimientos cerrados. “El presidente habla de 18 meses. No se puede pagar un costo fijo mensual por tanto tiempo sin que medie ninguna medida. Con esto nos dieron una declaración de muerte. A esto hay que sumarle que los préstamos que hagan van a cobrar intereses, las deudas las van a diferir, pero toca pagarlas, lo mismo que el pago de los servicios públicos. Las Cámaras de Comercio están proponiendo aplazar el pago del registro mercantil”.



Por lo mismo, el vocero explicó que en una carta previa, enviada al Presidente de la República, Iván Duque -de la que no hay hasta ahora una respuesta- se le habían planteado cinco peticiones: Que se congele el pago de servicios públicos del sector durante la contingencia y dos o tres meses después. En segundo lugar, que mediante un decreto condone o congele arriendos de establecimientos comerciales, por el mismo lapso.



Tercero: condonación de prediales, “para que los arrendadores tampoco pierdan en esta crisis”, reiteró Orjuela.



En cuarto lugar solicitaron un fondo especial dirigido al sector de turismo, bares, discotecas y restaurantes, ya que no es fácil en este momento la aprobación de préstamos.

“Por último -agrega Orjuela-, pedimos que implementen medidas de urgencia para conservar la infraestructura. Nos piden que conservemos puestos de trabajo, pero no nos dan las medidas que lo permitan. También pedimos que las Cámaras de Comercio, así como se lucran de los empresarios, condonen y congelen el pago del registro mercantil, que es apenas lógico en esta crisis”.



Según Orjuela, hay gente que empezó a cerrar. “Un empresario que tenía diez establecimientos dejó dos. Uno que tenía 15, también va a dejar dos. La orden es empezar a liquidar masivamente los negocios, porque hay una quiebra. No nos están dando alternativa si tenemos que pagar arriendo, servicios, parafiscales y sueldos”.



REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET