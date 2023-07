Esta entrevista fue publicada en la edición #15 de la Revista BOCAS en el 2012.



Barbie es glamour, piernas largas y ese aire de leyenda que solo tienen las estrellas de la era dorada de Hollywood. En esta entrevista imaginaria, Barbie confiesa que no se siente una 'cuchibarbie', que aceptó la homosexualidad de Ken y que hoy en día su hombre ideal es 'el papi' Silvio Berlusconi (político, empresario, inversor, periodista deportivo y magnate de los medios italiano). La entrevista, no está de más aclararlo, está basada en una percepción personal del periodista.

El escritor bogotano Mario Mendoza protagoniza la portada de la edición #129 de la Revista BOCAS. Foto: Revista BOCAS

Barbara Millicent Robert nació el 9 de marzo de 1959. La muñeca, que el mundo luego conocería como Barbie, se estrenó ese año en la American International Toy Far, en Wisconsin (EE. UU.). Desde entonces han pasado 53 años. Más de medio siglo de existencia en el que esta figura ha dejado de ser un simple juguete de niñas para convertirse en una diva de la moda y un símbolo de la cultura pop. Cada 2,5 segundos se vende una en uno de los 150 países en los que se comercializan. Desde su aparición hasta la fecha se han vendido mil millones de unidades. De paso por Barcelona, donde exhibió todo su glamour y desfiló una colección de ropa diseñada por grandes modistos en La Sala Vinçon del Paseo de Gràcia, la muñeca-maniquí-modelo de 1,75 metros de estatura, melena lisa, ojos azules y una boca cerrada que apenas entreabre para responder, me habló de algunos aspectos de su vida que rodean ya su cincuentenaria carrera.



Sin mover mucho las manos, luciendo un pantaloncito corto –que deja ver sus piernas eternas–, una blusa de color gris, unas botas de tacón de diez centímetros y un sombrero de ala corta, marcando tendencia como siempre, Barbie me confesó que está cansada de ser una figura decorativa, pero que asume su trabajo y el paso de los años. “Es algo natural, contra lo que no hay nada que hacer, por más operaciones

que la gente se haga”, dice con su voz suave y delgada.

En Colombia, cuando una mujer mayor no

acepta el paso de la edad y se viste y vive como una adolescente se le dice “cuchibarbie”. Usted tiene 53 años, ¿siente que ya no es la Barbie de antes sino una “cuchibarbie”?

No. Madonna tiene 54; Nicole Kidman, 45; Cher,

66; Sharon Stone, 54; la duquesa de Alba, Cayetana,

86; la edad no es sinónimo de decadencia sino

de experiencia. Hay que saberla aprovechar y

volcarla en lo que quieres ser y en cómo lo quieres

hacer. Además, una cosa es el estilo, que nunca se

puede perder y otra la juventud, que es una cosa

que pasa y ya. Hay que aceptarlo así.

A esta edad, ¿posaría desnuda en una revista de estilo, dirigida a un público masculino, tipo DONJUAN?

Sí, ¿por qué no? Creo que soy más natural y tengo

más atributos que cualquiera de las chicas que

salen en este tipo de publicaciones. A mis 53 años

no me he hecho una cirugía estética. Además,

les saldría económica, conmigo no tendrían que

utilizar el photoshop. Solo espero la llamada de la

directora para hacerlo.

¿Qué es lo más aburrido de la vida de una

muñeca?

Que lo traten a uno como una porcelana china,

como un adorno que solo acumula polvo, como

alguien para mostrar y nada más. No tener

propia determinación. En otras palabras, que

hagan con uno lo que quieran. Esto también

se lo podrían contestar la princesa de España,

Letizia Ortiz de Borbón, Carla Bruni de Sarkozy,

o cualquier candidata en el Reinado Nacional de

la Belleza en Colombia. Claro, también le pasa a

Dimitri Medvédev con Vladimir Putin, en Rusia;

o Mahmud Ahmadineyad con el ayatolá Alí

Jamenei, en Irán.

Veo que está al tanto de la política internacional. ¿Qué piensa sobre la reelección de Barack Obama como presidente de los EE. UU. en los

comicios de noviembre?

Es igual a los demás, pero con un pasado, presente

y futuro más oscuro. El verdadero cambio en

Estados Unidos se dará cuando ese país vote a

mi amiga Paris Hilton, por el Tea Party, como su

presidenta. Ahí empezará una nueva historia. ¿Se

imagina la Casa Blanca toda rosadita? Eso sí sería

estilo, como Cristina Kirchner en Argentina

Antes mencionó el Reinado Nacional de la Belleza de Colombia, ¿cuál es su opinión de este certamen y por qué lo conoce?

Mire, lo conozco porque Rai (Raimundo Ángulo)

me preguntó, a través de mi agente, que si quería

ser jurado este año. Con la propuesta me enviaron

un video hecho por un tal Azula. Yo le dije que

sí, pero luego él y los demás organizadores se

dieron cuenta de que no uso ropa interior jamás y

declinaron su invitación. Argumentaron que era

un mal ejemplo para las candidatas. Que no tenía

moral para ser jueza de la belleza.

A propósito de belleza, como modelo de una forma de vida y una figura estilizada casi al límite, usted es criticada por ofrecer una imagen distorsionada de la realidad para las niñas, por ejemplo algunos hablan de que fomenta indirectamente la anorexia, ¿qué dice frente a esto?

Mis críticos siempre están al acecho. Pero quiero

decirle, querido periodista, que en 2009, el

mismo año en que cumplí mis 50 años, el doctor

Worobey, de la Universidad de Rutgers, realizó

una investigación sobre mi influencia en sus

propietarias. Como resultado encontró, tras hacer

un estudio en 254 mujeres, que ni la edad de su

primera Barbie ni cuantas de estas habían tenido

en su infancia y adolescencia tenían un impacto

estadísticamente significativo e

Barbie Foto: Barbie

En otro lado de los hechos, dos madres:

Rebecca Sypin y Bingham Jane, unidas por la

enfermedad de sus hijas, han comenzado en

Estados Unidos una iniciativa para que salga al

mercado una Barbie calva, hasta le han escrito

a Mattel… ¿Lo harán?

No quiero hablar de eso, desde Mattel ya les han

contestado y han sido muy claros: “No se aceptan

ideas externas a la compañía y ya se está trabajando

en los proyectos del próximo año, que no se

pueden revelar”.

Ahora, gracias a las redes sociales, ha surgido el fenómeno de Dakota Rose (o KotaKoti o Dakotakoti), una adolescente de carne y hueso muy parecida a usted: grandes ojos azules, tez blanca, melena larga rubia, delgada y de

labios voluminosos, que da consejos de cómo peinarse, cómo maquillarse y hasta tiene un blog. ¿Qué puede decir de ella?

Que usa lentillas azules para verse como yo, eso

para empezar…, pero no entro en más detalles, es

una imitadora más de las muchas que tengo por

todo el mundo, incluso Sarah Palin.

Usted siempre está en el ojo del huracán, hace poco le prohibieron la entrada a Irán, como a los Simpson. Las autoridades de ese país dicen que son “inmorales” y “un efecto negativo en la educación de los niños”…

Eso no es nuevo, en 1996 la cúpula religiosa de

Irán ya advirtió de mis “consecuencias culturales

y sociales destructivas”, pero en la práctica no se

aplicó ninguna prohibición y las tiendas prosiguieron

con las ventas. Soy más poderosa que

ellos, jijiji. En el 2002 lanzaron una muñeca con

la que pretendía transmitir valores musulmanes

y contrarrestar mi popularidad, pero los propios

jugueteros reconocieron que no tuvo éxito.

¡No me diga! ¿Y cómo fue eso?

La muñeca, de nombre Sara, llegó vestida al

estilo tradicional: pelo cubierto y ropa ancha, y

promoviendo la obediencia al hombre, venía con

una figura masculina, de nombre Dara. Pero fue

un fracaso. Una vez, de visita supersecreta en

ese país, una señora se me acercó y me dijo: “Mi

hija prefiere las Barbies. Dice que Sara y Dara son

feos y gordos”. Eso sí, desde la última prohibición

y no ha podido entrar ninguna de mis películas.

Pero me gusta eso de ser ilegal y heroína rebelde

en un país como ese. Con los Simpson hemos hablado

con Homero y Bart para entrar de manera

subrepticia a favor de la paz mundial… Estamos

convocando a otros famosos. George (Clooney)

ya nos dijo que nos acompañaba, y añadió que su

arresto en Washington, debido a las protestas por

la crisis de Sudán, era un ensayo de lo que vamos

a hacer para luchar contra mi prohibición en Irán.

¿A qué colombiano convocaría para ese acto?

Al único que me sigue por Twitter (@BarbieStyle).

No sé qué hace, pero por lo que escribe allí parece

que tiene mucho tiempo libre… un tal Petro, que

es muy tropical.

Y no invitaría también a un personaje del

entretenimiento experta en ese tipo de llamamientos, por ejemplo Mafalda, otra cincuentenaria…

¿Alguna vez han coincidido en una

gala o fiesta?

Sí, hemos coincidido muchas veces. Las dos somos

miembros de la AMCESF (Asociación Mundial de

Mujeres del Cómic y el Entretenimiento Sin Fronteras),

pero ella no me habla. Siente envidia de mí.

Dicen que fue porque una vez preferí desfilar para

Alexander McQueen en París y no aceptar una

invitación suya para protestar, vea usted, en favor

de la paz mundial, frente al edificio de la ONU en

Nueva York.

La primera Barbie hecha en 1959 Foto: Barbie

¿Ese es el motivo real del desencuentro?

No. Es que somos como el agua y el aceite. Pero la verdadera razón es que ella lleva una vida frustrada pues nació para la publicidad, pero este mundillo se la comió. Así que tuvo que buscarse

la vida en el cómic. Por eso es tan crítica con el consumismo. Ella fue contratada para ser el símbolo de una marca de electrodomésticos, pero su campaña no funcionó…, eso le creó un trauma

que no ha podido superar. En el fondo, Mafalda quería ser como lo que soy yo: una imagen que crea tendencia y vende.

Usted no es la única muñeca famosa, otras

colegas suyas también lo son, por ejemplo la matrioska rusa. ¿Qué le gustaría tener de ella?

La matrioska es una muñeca que tiene otras como

ella por dentro, más pequeñas, eso la hace más

interesante. Como si se pensara a ella misma, sin

ser egocéntrica, sino pensándose para definir su

lugar en el mundo. Yo, por el contrario, soy totalmente

hueca. Dentro de mí no hay nada, pero soy

profundamente superficial.

Aunque acordamos fuera de grabación que no le iba a preguntar por su relación con Kent, es imposible que no lo haga. ¿Cómo están, qué pasó con él?

Kent es un pasado que no quiero tocar. Sin

embargo, a manera de exorcismo, le puedo

contar que ahora la relación se reduce solo a lo

comercial, como en su momento lo fue la de Tom

Cruise y Katie Holmes. Ya no vivimos juntos,

pero su contrato con Mattel lo obliga a estar en

uno que otro lanzamiento de cualquiera de mis

modelos. Él “salió del clóset” y ahora disfruta

de su homosexualidad plenamente. Una amiga

me contó que vive en Sitges (un pueblo al sur

de Barcelona) con su nueva pareja, Woody, el

vaquero de Toy Story.

Si no fue Kent, entonces, ¿cuál sería su hombre ideal?

De carne y hueso, el “Papi” Silvio Berlusconi. Es

tan culto, imagínese que es dueño de un país

que cada día está más mal, pero aun así todo el

mundo viste con lo mejor, lo último y lo más caro

de la moda; tiene un equipo de fútbol, sabe contar

hasta 10 y tiene una villa que sería el sueño de

cualquier muñeca. Y entre los colegas, Pinocho…,

con esa nariz para qué olfato.

Hablando del mundo del espectáculo se dice que usted tuvo un romance con Chucky…

Sí, pero a él le gustaba el sexo violento, y siempre

estaba con ese cuchillo. Era una relación amorosa

muy difícil de llevar. Es muy diabólico. No quiso

casarse por la Iglesia, por eso terminamos. Solo

le gustan las diablas tipo Elizabeth Hurley, ¿recuerda

esa actriz que fue protagonista, junto con

Brendan Fraser, de una película que se llamó Al

diablo con el diablo?

¿Elizabeth Hurley? Sí… bastante diabólica…

A propósito, hay una crítica de parte de un sector de religiosos radicales que dice que usted también lo es. Ellos dicen que “la Barbie es diabólica porque no es otra cosa sino la tentación hecha muñeca”, ¿qué opina ante esto?

Jijiji… lo dicen porque tienen envidia de mi cuerpo

perfecto. Y como ellos son todos fofos y les cuelga

el pellejo y la papada, entonces la única explicación

que le pueden dar a mi figura es que tengo un

pacto con el diablo. Pero es una calumnia a la que

no le presto demasiada atención. Toda mi vida la

dirijo a amar y ser amada.

Ya que habla de amor, ¿qué significa ese sentimiento para usted?

Es muy difícil responder eso, pero le puedo decir

que el amor, en cuanto a lo que a mí me toca, se

reduce a que alguien que me vea en una vitrina,

me compre por cierto precio y me lleve a vivir a

su casa. Pueden creer que soy materialista, pero

para que no se equivoquen y piensen otra cosa, de

una vez les digo que sí, soy materialista.

¿Materialista histórica como Marx?

No, simplemente, materialista como Barbie.

Un piropo para no olvidar…

Jijiji… uno que me llega al corazón: “Adiós, muñeca”.

A usted la han vestido los principales diseñadores del mundo, ¿se siente un icono de la moda?

No. Como dice la canción de La Oreja de Van Gogh:

“Mis ojos son dos cruces negras / Que no han

hablado nunca claro, / Mi corazón lleno de pena, /

Y yo una muñeca de trapo”. Eso soy yo.

Es una letra triste…

No puedo vivir una vida normal. Siempre he

tenido una nube de gente, de periodistas, como

usted, siguiéndome y preguntando… , a veces

me da envidia del anonimato que gozan otras de

mis colegas, por ejemplo las muñecas inflables o

hinchables. Ellas van por el mundo y nadie les dice

nada. Ni siquiera tienen nombre. Yo quiero esa

libertad para mí. No quiero que me vistan, quiero

que me desvistan y punto.