El pasado 16 de mayo Bab Bunny publicó en sus redes sociales un video en el que mostraba una pequeña parte de su nueva canción 'Where She Goes'. El puerriqueño acompaño su publicación comentando "dime si te gusta y te la mando por WhastApp".



Esta muestra desembocó miles de comentarios por parte de sus fans en las redes sociales, quienes esperaban su nueva canción de la cual, presumen, es para su nueva pareja,Kendall Jenner, modelo estadounidense.

@badbunny dime si te gusta y te la envio por whatsapp :) ♬ original sound - Bad Bunny

Hasta este 18 de mayo el público conoció la nueva canción de Bad Bunny con el video clip, el cual fue lanzado a las 5:00 p.m. (hora Los Ángeles).



La canción, pese a tener un título en Inglés, es cantada en Español, como lo ha hecho en anteriores composiciones este artista.



Bad Bunny lanza esta nueva canción luego de su colaboración con Grupo Frontera “un x100to”, que ocupó el puesto No. 3 en la lista Hot Latin Songs de Billboard y luego el puesto No. 1 en las listas Latin Airplay y Billboard Global Excl. U.S, según asegura Billboard.



Algunas de las reacciones de sus oyentes fueron: "Gracias benito por esta obra maestra, mi madre me dió la vida pero tus canciones las ganas de vivirla", "Temazo como siempre de nuestro artista favorito Bad Bunny", "Me devolvió a los tiempos de cuando salió Como Antes'", "Increíble como transformó el género a una cosa de otro planeta", entre otros.



Tras una hora de su lanzamiento, la canción cuenta con 700 millones de visualizaciones.

Esto es lo que corea Bad Bunny en su nueva canción

Baby, dime la verdad

Si te olvidaste de mi

Yo sé que fue una noche na' má'

Que no se vuelve a repetir



Tal ve' en ti quise encontrar

Lo que en otra perdí

Tu orgullo no me quiere hablar

Entonce' vamo' a competir, a ver, ey



No me gusta perder

Dime qué vamo' a hacer

Me paso mirando el cel, wow, no puede ser

Aunque me tarde un poco, juro que vo'a responder

Quisiera volverte a ver



Quisiera volverte a ver encima de mí gritando: "Uh, uh, uh"

Lo rico que te ves chingando, uh, uh, uh

No sé qué estamo' esperando

El orgullo nos está ganando



Baby, dime la verdad

Si te olvidaste de mí

Yo sé que fue una noche na' má'

Que no se vuelve a repetir

Tal ve' en ti quise encontrar

Ey, lo que en otra perdí



Tu orgullo no me quiere hablar

Entonce' vamo' a competir, a ver, ey

Uh, desde que nos vimos pienso en cómo nos comimos, ey



Después dividimo', cada cual por su camino

En la alformbra aún están las mancha' de vino

¿Dónde está ese totito? Que lleva timepo perdido

Si te digo que me gusta', que está' buena, no lo tome' por cumplido



Es que yo soy un bellaco, es que yo soy un atrevido, ey

Y hace tiempo que quiero chingar contigo

Mami, te vo'a dar hasta que te duela la popola como blow (Blow)



Me gusta tu flow (Flow)

Tranquilita tú siempre te roba' el show (Ey)

Una perversa, le vo'a dar dembow (Mami)

Si se pone en cuatro, I go where she goes

So, mami, dime a ver

I wanna feel that pussy again



Tú tiene' piquete y yo también (Yo también)

Por poco pierdo y te envío un DM, ey



Pa' decirte la verdad

Que no me he olvida'o de ti

Yo sé que fue una noche na' má'

Que no se vuelve a repetir

Tal ves en ti quise encontrar

Lo que en otra perdí

Tu orgullo no me quiere hablar

Entonce' vamo' a competir, a ver, ey



A continuación, el video de 'Where She Goes':

