‘Gritos silenciosos’: un viaje a la mente de Hulk

Es difícil explicar por qué, pero Hulk (el gigante verde al que las nuevas generaciones nunca conocerán como El hombre increíble) casi siempre funciona mucho mejor como parte de un ensamble que como personaje en solitario.



Casi siempre.

Hay excepciones, claro, y una de ellas es la entrega de esta semana de la Colección Definitiva de Novelas Gráficas Marvel. Eso es porque Gritos silenciosos, del ilustrador Dale Keown y el escritor Peter David, famoso por su aporte a los libros de Star Trek, no es exagerado decir que se ganó con su trabajo en esta saga de Hulk el título del mejor guionista en la historia del personaje.



De hecho, la pareja David/Keown llegó a ser tan trascendental que Marvel los volvió a llamar, con motivo de su aniversario 80, para que dieran vida a Incredible Hulk: Last Call.



Sin duda, uno de los grande aportes de Gritos silenciosos es haber creado un espacio mental en el que las distintas versiones de Hulk pueden interactuar –a menudo chocar– en la cabeza de Banner.

Además del gigante verde, habita allí una versión gris menos primitiva, más evolucionada, pero quizás no tan fuerte como la original.



Con todo, esos necesarios interludios cerebrales rompen el ritmo de la narración, que se siente por tanto menos cargada de acción, pero no por eso menos interesante, en particular cuando vuelve a mirar hacia los orígenes de la criatura y explora para ello mucho más allá del accidente con los rayos gamma.



Lo que hace David no es nada menos que tomar al personaje y correr a explorar sus posibilidades: así, lo pone en curso de colisión con aliados como Namor y Doctor Strange y hasta lo enfrenta al Super Skrull, un alienígena poseedor de los poder combinados de Los 4 fantásticos.



Esa pelea es un derroche de creatividad narrativa y visual, pues en ella las dos versiones de Hulk no solo deben hallar la manera de sobrevivir, sino también de mantener algún asomo de cordura en la personalidad base que las alberga: el ‘debilucho’ Banner.



La Colección Definitiva de Novelas Gráficas Marvel se puede adquirir con EL TIEMPO y está conformada por 60 libros en tapa dura que recopilan los más importantes arcos de la historia de esta, la casa de los héroes.



Todos los números incluyen las portadas originales de los números que integran el arco completo, además de portadas alternativas y perfiles tanto del escritor como del ilustrador.



Hasta ahora se han publicado Spider-Man: volviendo a casa, X-Men: dotados, Avengers: separados, Iron Man: extremis, Capitán América: el soldado del invierno y Thor: Renacido. Otros títulos esenciales de la bibliografía de Marvel como Planeta Hulk, Invasión secreta, Demonio en la botella y Guerra civil completan esta colección, cuyo costo total es de 1’761.000 pesos.



Para suscriptores de EL TIEMPO, el precio es de 1’399.000 pesos. Puede adquirirse llamando al 4266000 (opción 3) en Bogotá o a la línea gratuita 01 8000 110 990. También, ingresando a tienda.eltiempo.com/marvel.

WILSON VEGA

EDITOR DE EL TIEMPO@WilsonVega