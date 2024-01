Así fue el Hay Festival 2024: aviones de papel, homenaje a Ucrania y al son del Calipso

"No hay que tener miedo de fallar y de experimentar. Aún hay muchos obstáculos para músicos jovenes en la industria. Todo el mundo quiere musica para todos los eventos pero no quieren pagar. Si queremos tener musica, tenemos que ayudar a los jovenes",

así fueron los consejos del gran Phil Manzanera sobre la música, uno de los principales diálogos transversales que tuvo la XIX edición del Hay Festival Cartagena de Indias.

Charla inaugural del Hay Festival en la ciudad de Cartagena. Conversación entre Andrés Mompotes, director de El Tiempo y los músicos Kevin Johansen y Phil Manzanera.

El músico de la legendaria banda Roxy Music y productor de artistas como Héroes del Silencio, Pink Floyd, Aterciopelados y Fito Páez, fue una de las estrellas del festival. En moderación del director de EL TIEMPO Andrés Mompotes, el productor abrió la charla inaugural junto al argentino estadounidense Kevin Johansen, de quien dijo el último día del festival: “Anoche fui al concierto de Kevin y es increíble, yo nunca había visto algo como eso, quiero trabajar con él”.





El Festival tuvo lugar del 25 al 28 de enero con más de 160 participantes de 25 países. Laa música dejó divertidas y únicas memorias en los miles asistentes de esta edición. Como mencionó Manzanera, el argentino dejó un concierto sin precedentes: junto al ilustrador argentino, crearon un show dibujado en vivo en el que hubo confeti, aviones de papel con dibujos exclusivos hechos en vivo, así como una versión en español de Creep de Radiohead –en tono de comedia– y al final llevó en ‘tren’ a una parte del público al escenario al son de ‘Guacamole’, ‘Cumbiera intelectual’ y los mayores éxitos del cantautor. Según recuerdan muchos asistentes, esa fue una noche inolvidable.



Pero la segunda noche del festival dejó en encrucijada al público entre dos Victorias memorables: la electrificación y el arpa del productor musical Julio Victoria que tuvo lugar en el auditorio del Centro de Convenciones, un performance que mezcla las tradiciones musicales colombianas con la apuesta electrónica y el asombroso show de luces. Pero mientras esto ocurría, en el Teatro Adolfo Mejía ocurría uno de los eventos más conmovedores de la edición: el sentido homenaje a la escritora ucraniana Victoria Amelina.



La escritora de 37 años murió tras un bombardeo ruso en Kramatorsk el año pasado, mientras cenaba en una pizzería con la periodista de guerra, Catalina Gómez, el escritor Héctor Abad Faciolince, y el diplomático Sergio Jaramillo, todos colombianos. Los dos primeros, junto a José Manuel Cajigas –editor de Avizor, la editorial en español de la escritora– y Volodymyr Yermolenko, Director de análisis de Internews Ucrania, una de las ONG de medios de comunicación más grandes y antiguas de Ucrania, hicieron un homenaje a la escritora durante el Festival.

Homenaje a la escritora ucraniana Victoria Amelina en el Teatro Adolfo Mejía

Este último tuvo que conectarse via online pues no se le permitió salir del país. “Me entristece mucho no poder hablar físicamente con ustedes (...) Victoria Amelina era también una persona de la comunidad, todos supieron sobre su muerte, mucha gente fue a su funeral, es difícil hablar de ella en tiempo pasado… Ella era una persona valiente”, comentó.



Por su parte, Faciolince comentó que la había conocido apenas cuatro días antes de su muerte y desde entonces, se ha dedicado a conocerla a través de sus lecturas. “Ella me mostró la mañana del bombardeo la portada de su libro Un hogar para Dom en español y me dijo que le iba a decir a su editor –a Jose Manuel– que me enviara el libro en mi casa en Madrid. Cuatro minutos después de que nos cayera la bomba en el restaurante en Kramatorsk, José me envía un mensaje donde me dice ‘acabo de dejarte dos libros de Victoria con tu vecino Mariano’, y eso fue en el mismo momento que nos caía ese misil”.



Al final del evento, apareció el embajador de Ucrania en Colombia, el señor Yuriy Polyukhovych quien también es profesor de historia latinoamericana. El diplomático agradeció el espacio e insistió en homenajear a todas las víctimas del conflicto. “Yo perdí algunas personas de mi familia unos meses atrás”, recordó.



Uno de los eventos más esperados fue la conversación de la escritora palestina Adania Shibli –quien fue censurada en la pasada Feria del libro de Frankfurt– junto a In Koli Jean Bofane, escritor congolés y el periodista de viajes John Lee Anderson. “Yo no me defino como escritora, no me defino de ninguna forma, pienso más en el acto de escribir que en la profesión. (...) Como mujer de Palestina, no me defino como una identidad nacional sino una posición ética, de ser testigo para mí misma”, señaló la escritora.

En la pasada Feria del libro de Frankfurt se suspendió la entrega del Premio LiBeraturpreis a la escritora palestina Adania Shibli debido a la guerra

Durante esta charla sobre la relación entre el conflicto de sus países y la escritura, el autor de Matemáticas congolesas comentó: “Yo antes que escritor soy primero una persona del Congo. Si yo no fuera del Congo, no me pondría a escribir. Y eso que empecé a los 50 años, tras el genocidio de Ruanda y la situación política del congo. ¿Por qué? Porque no quería que nadie más estuviera hablando en mi nombre”. El congolés había publicado su primer libro hacia un público infantil llamado ¿Por qué el león no es el rey de la selva? “es para los niños en Europa, pues los niños en el Congo saben que es una dictadura”.



La gran escritora y activista Rebecca Solnit participó en varias charlas, pero una de las más concurridas fue la conversación colectiva entre expertos para dialogar “sobre la necesidad urgente de preservar la diversidad biológica del planeta”. Entre los convocados, se encontraban Brigitte Baptiste, Eliane Brum y Philippe Sands moderado por Inés Santaeulalia. La escritora de Los hombres me explican cosas afirmó: “La esperanza es definir el futuro como algo incierto y que se construye con el presente. Esto no había cobrado tanta importancia como en estas décadas. Los expertos nos dijeron que teníamos 12 años para hacer las cosas bien antes de que más sistemas se descompusieran y fuera irreversible. Solo nos quedan seis años y no ha sido suficiente”.



Otros espacios contaron con la participación de Teresita Gómez, Margarita Rosa de Francisco, Juan Gabriel Vásquez, Mariana Mazzucato, Hisham Matar, Julia Navarro, Benjamín Labatut, Javier Moro, Amalia Andrade, el premio Nobel de química 2009 Venki Ramakrishnan y muchos más.



El Festival se despidió de su programación con el célebre concierto de cierre que estuvo a cargo de los ritmos de San Andrés y Providencia, al son del Creole Group. La banda estuvo acompañada de una charla entre el periodista Daniel Samper Pizano y el diplomático, musicólogo y primer gobernador del departamento de San Andrés, Kevin Francis James.

Adriana Sandoval, Agregada Cultural de la Embajada Británica, y la escritora y gestora chocoana Velia Vidal en el Hay Festival 2024

“Hemos sido un pueblo que ha sentido el arrinconamiento a través de un poblamiento desmedido y no planificado. Ese que se dio a partir del año 60 de una población abundante que se dio con otras prácticas económicas se ha superpuesto a lo que éramos hace 400 años. El grupo creole predica sobre lo que está ocurriendo en nuestro pueblo”, señaló. El grupo aprovechó para hablar ampliamente de la problemática estructural que vive el pueblo isleño.



Lo que en principio fue una necesaria lección de historia sobre la antigüedad e importancia de las islas –que se integraron a Colombia en 1822–, la programación musical hizo levantar a los tímidos asistentes con su mandolina a través de los pasillos, tocaron el Chotís, la Mazurca, la Rumba, y demás ritmos tradicionales del Archipiélago que terminaron llenando el Teatro Adolfo Mejia de las ovaciones del calipso de Harry Belafonte con Banana Boat (Day-O), el baile del Waka Waka y hasta el One Love de Bob Marley.



Durante los próximos días, habrá una jornada de cierre en Barranquilla con cinco actividades en la Universidad del Norte que cerrarán la edición del 2024. Consulte en la página para más información.