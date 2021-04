Así fue el emotivo encuentro virtual entre Maluma y Sadhguru

"Para mí esto es casi irreal, porque eres una de mis mayores inspiraciones", le dijo Maluma al reconocido mundialmente yogui Sadhgurú, cabeza de la Fundación Isha, en el encuentro virtual que sostuvieron recientemente.

"Estoy en esta industria loca, la industria de la música -continúo el reguetonero paisa que recientemente lanzó su álbum 7DJ (Siete días en Jamaica)-. Yo empecé cuando tenía 16 años y ya tengo 27, así que tuve que vivir muchas cosas al mismo tiempo. Mi vida ha estado cambiando muy rápido. Si no fuera por tus enseñanzas, yo no sería el hombre fuerte que soy ahora".



Por su parte, Sadhguru le habló de su deseo de visitar Latinoamérica, le dijo a Maluma que ha probado el café colombiano y lo invitó a probar el café de la India.

Acto seguido, Maluma compartió con Sadhguru sus sentimientos acerca de su trabajo como cantante.



"Ey, pensé que tú cantabas. Tu canto no es trabajo. Puedes dedicarte a cantar. ¿Por qué es un trabajo?", interrumpió por un momento el yogui. Entonces, el tono de Maluma fue como el de uno más de los seguidores del líder indio en sus frecuentes charlas, en las que comparte su filosofía para la vida.

"Bueno, para mi, porque lo disfruto mucho cuando estoy en el escenario, siento que no estoy trabajando. Pero tienes tantos compromisos y tanto que hacer al tiempo. No se trata solo de cantar y a veces siento que necesito parar o reducir un poco. Pero me siento con mucha presión todos los días cuando me despierto, porque hay mucha gente que come por mi trabajo (...). Entonces, siento que si voy a tomar la decisión de parar, voy a ser malvado con el mundo. ¿Qué piensas de eso?

"Mira, Juan, necesitas entender esto -respondió Sadhguru-. Incluso en nuestras vidas solo hay dos cosas. Una es la profundidad de la experiencia dentro de nosotros mismos. La gente piensa que está haciendo cosas diferentes: alguien canta, alguien bebe, alguien se droga, alguien bebe, alguien medita (...) todo eso es buscando profundidad en la experiencia".



Explicó entonces que toda experiencia sea de dolor o placer ocurre dentro de cada uno. "Ahora mismo, estás respirando. ¿Crees que es algo grande o pequeño?", le preguntó Sadhguru a Maluma.

A la respuesta de "pequeño", dicha por el cantante, Sadhgurú le dijo: "Entonces, debes renunciar a ello... Es lo más grande que estás haciendo, pero mucha gente piensa que no es suficiente, que debería estar haciendo otra cosa. Si te das cuenta que solo respirar es algo fenomenal, la cosa más grande que está sucediendo en el universo es que estás vivo (...)".



El yogui le recordó al cantante el alto porcentaje de personas que odian su trabajo y que después de cinco días haciendo algo que odian, el fin de semana es una sobredosis. También lo invitó a entender que cualquier impacto que "estamos creando en el mundo no es solo nuestro", que solo por estar en el siglo XXI se pueden tener charlas como la que ambas figuras sostenían en ese momento. Y que aunque en todo un año al reguetonero no le tocara cantar sino hacer otras cosas: "Si es profunda la experiencia de estar vivo -dijo- tu genio florecerá".

Así como el gurú compartió su visión con el cantante, en un momento, el artista colombiano también cantó para él, en este encuentro virtual cercano a los 40 minutos de duración, que quedó consignado en la cuenta de YouTube del yogui.

