Artistas reflexionan sobre la pandemia en un libro abierto

“Lo que a mí me pasó en las primeras semanas fue que empecé a ver la casa en la que he vivido hace 37 años como no la había visto hace mucho (...). Empecé a ver los copetones, las mirlas, el reflejo del agua en el muro, la luz cayendo por los árboles, y de repente sentí respirar la casa. No la había oído respirar”.

Esta confesión del escritor colombiano Gonzalo Mallarino en la presentación del libro 'Creadores en aislamiento' explica a la perfección su contenido. Es una reflexión y un mensaje esperanzador de más de 120 artistas de la literatura, la música, el cine, el teatro y diversas disciplinas.



La iniciativa del grupo Conexión, de México, se extendió a Chile, Colombia, Argentina, Nicaragua, Perú, Francia, Líbano, Australia, España, Indonesia, Paraguay, Estados Unidos y Venezuela.



Así, nombres como los escritores Elena Poniatowska, Sergio Ramírez o Xavier Velasco, el cineasta Arturo Ripstein o el músico de Café Tacvba Joselo Rangel se unen a los colombianos Jorge Franco, Ricardo Silva Romero, Pilar Quintana y los cantantes Mario Muñoz (Dr. Krápula) y Andrea Echeverri (Aterciopelados).



Son 264 páginas de letras e imágenes bien logradas que configuran un “catálogo de sensibilidades”, como lo definió Celso Garza, secretario de Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, uno de los patrocinadores, junto a la Universidad de Guadalajara. Como si fuera un proyecto académico, la publicación está disponible y de acceso gratuito en la dirección de internet bit.ly/CreadoresenAislamiento.



Y como un ser vivo, el libro también se reproducirá en mesas de diálogo, que buscan reflexionar sobre su contenido, a través de diferentes países. La mesa de Colombia se realizará esta noche, de manera virtual, con transmisión de ELTIEMPO.COM desde las 7 p. m. En esta charla participarán el escritor mexicano Xavier Velasco, sus colegas colombianos Jorge Franco y Pilar Quintana y la cantante Andrea Echeverri.



Aunque la publicación existe en el ámbito virtual, aún está pendiente su publicación en papel, para ser presentado en la próxima Feria del Libro de Guadalajara. La directora de Conexión, Nelly Rosales, considera que el mensaje debe llegar a todos los países de América Latina: “Es fundamental recordarle al mundo la importancia y la fuerza transformadora de las industrias creativas y fortalecer la voz de artistas y pensadores que, si bien no son considerados como ‘canasta básica’, son una actividad esencial que ha nutrido la historia de todos los tiempos”.



El libro se finalizó en tiempo récord, apenas cinco semanas, por la premura que la pandemia generó a lo largo del continente. Algunas fotos, por ejemplo, son de índole familiar, como la de Joselo Rangel, que fue tomada por su hija mayor.



El poeta Mallarino definió la esencia del proyecto en la rueda de prensa de lanzamiento: “Este libro nos da compañía, nos da la ilusión de que podemos volver a tener una voz común (...) para recordarles a los burócratas –que son efímeros– que lo que permanece es la condición humana”.



JULIO CÉSAR GUZMÁN

Editor de la Mesa Visual de EL TIEMPO