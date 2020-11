La artista Ledania es la invitada a ‘El cine y yo’ este viernes

“Yo no me acuerdo, pero mi mamá dice que de niña yo lloraba a moco tendido viendo 'La niña de la mochila azul' y pedía que me la repitieran una y otra vez. Lloraba por Pedrito Fernández. Pero no quiero volver a ver la película porque me da como angustia: ¿Qué tal que reviva en mí quién sabe qué pasado oscuro?”

Las risas de Ledania, la artista plástica bogotana que ha llevado el grafiti y su arte mural por medio mundo, permiten intuir cómo ha evolucionado su gusto cinematográfico desde su infancia hasta hoy. La prueba de esa transformación podrá verse este viernes 6 de noviembre a las 5 p.m., cuando comparta sus películas favoritas en una nueva sesión de ‘El cine y yo’, la franja de EL TIEMPO, la Cinemateca de Bogotá e Idartes.



Ledania (cuyo nombre de nacimiento es Diana Ordóñez) explicará también de dónde salió ese apelativo artístico y cómo surgió su vocación desde cuando estudiaba en el Gimnasio Los Andes: “En el colegio hacía todos los trabajos artísticos, creaba murales en los salones de arte de los niños y ‘capaba’ matemáticas para pintar los muros. Los compañeros me pagaban por hacer los trabajos de dibujo técnico”, dice.



Su filmografía preferida no solo surgió por su gusto propio, sino por influencia de su padre, quien la llevaba a salas de las que llamaban ‘de cine arte’: “Había un cine independiente en Bogotá, que se llamaba Magitinto. Vendían cocteles y yo veía películas de Oriente Medio y de otros sitios remotos. Era una sala pequeña, muy vintage, y yo llegaba a contarles a mis amigos”.



Ledania es maestra en Artes Plásticas y Visuales, con énfasis en Expresión Gráfica, de la Universidad Javeriana. Ha mostrado su trabajo como muralista en México, donde intervino 20 trabajos en gran formato; Paraguay, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, Chile, Francia, Italia, España y Suecia. Además, ha participado en eventos artísticos en Malasia, Estados Unidos, Filipinas y Japón.



‘El cine y yo’ se emitirá este viernes en ELTIEMPO.COM, las plataformas de la Cinemateca e Idartes, el canal de YouTube de EL TIEMPO y sus redes sociales.